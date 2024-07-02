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Муфтий Дагестана рассказал, когда примут решение о локальном запрете никаба - РИА Новости, 03.07.2024
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23:59 02.07.2024 (обновлено: 00:01 03.07.2024)
https://ria.ru/20240702/nikab-1956985191.html
Муфтий Дагестана рассказал, когда примут решение о локальном запрете никаба
Муфтий Дагестана рассказал, когда примут решение о локальном запрете никаба - РИА Новости, 03.07.2024
Муфтий Дагестана рассказал, когда примут решение о локальном запрете никаба
Итоговое решение муфтията Дагестана о локальном запрете на ношение никаба будет вынесено после приведения примеров случаев запрета, прописанных в шариате,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-02T23:59
2024-07-03T00:01
общество
республика дагестан
сергокалинский район
махачкала
дербент
сергей меликов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Итоговое решение муфтията Дагестана о локальном запрете на ношение никаба будет вынесено после приведения примеров случаев запрета, прописанных в шариате, заявил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов.Во вторник вечером отдел фетв (богословско-правовых заключений) при муфтияте Дагестана сообщил, что после тщательного анализа шариатских текстов не видит достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. При этом из соображений безопасности может быть введён локальный запрет на ношение никаба, но он должен быть продиктован исключительно внешними факторами и носить временный характер."Все с огромным нетерпением ждали фетву, и это ожидание стало причиной невнимательного прочтения опубликованного текста. Судя по заголовкам некоторых пабликов, они не до конца уловили суть последней публикации о фетве. Хочу отметить, что в дальнейшем отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате. Согласно именно этой информации будет вынесено итоговое решение Муфтията РД о локальном запрете на ношение никаба", - написал Салимов в Telegram-канале.На прошлой неделе глава Дагестана Сергей Меликов, выступая на сессии Народного собрания, которая проходила после терактов в республике, заявил, что выступает против ношения никаба из-за вопросов безопасности, при этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским народам. Первого июля муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев на встрече главы Дагестана с представителями институтов гражданского общества заявил, что на днях будет вынесена фетва о запрете ношения никаба в республике. Он добавил, что если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, пусть держит ее дома, а отменять фетву о запрете никаба не планируется, пока во всей республике не установится мир и спокойствие.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибло 22 человека, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман. Сам Магомед Омаров также был арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве.
https://ria.ru/20240630/melikov-1956477672.html
https://ria.ru/20240701/raznitsa-1956743183.html
сергокалинский район
махачкала
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общество, республика дагестан, сергокалинский район, махачкала, дербент, сергей меликов
Общество, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Махачкала, Дербент, Сергей Меликов
Муфтий Дагестана рассказал, когда примут решение о локальном запрете никаба

Муфтий Салимов: решение о запрете никаба вынесут после приведения примеров

© AP Photo / Fred Ernst, FileЖенщина в никабе
Женщина в никабе - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Fred Ernst, File
Женщина в никабе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Итоговое решение муфтията Дагестана о локальном запрете на ношение никаба будет вынесено после приведения примеров случаев запрета, прописанных в шариате, заявил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов.
Во вторник вечером отдел фетв (богословско-правовых заключений) при муфтияте Дагестана сообщил, что после тщательного анализа шариатских текстов не видит достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. При этом из соображений безопасности может быть введён локальный запрет на ношение никаба, но он должен быть продиктован исключительно внешними факторами и носить временный характер.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов
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30 июня, 17:12
"Все с огромным нетерпением ждали фетву, и это ожидание стало причиной невнимательного прочтения опубликованного текста. Судя по заголовкам некоторых пабликов, они не до конца уловили суть последней публикации о фетве. Хочу отметить, что в дальнейшем отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате. Согласно именно этой информации будет вынесено итоговое решение Муфтията РД о локальном запрете на ношение никаба", - написал Салимов в Telegram-канале.
На прошлой неделе глава Дагестана Сергей Меликов, выступая на сессии Народного собрания, которая проходила после терактов в республике, заявил, что выступает против ношения никаба из-за вопросов безопасности, при этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским народам. Первого июля муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев на встрече главы Дагестана с представителями институтов гражданского общества заявил, что на днях будет вынесена фетва о запрете ношения никаба в республике. Он добавил, что если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, пусть держит ее дома, а отменять фетву о запрете никаба не планируется, пока во всей республике не установится мир и спокойствие.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибло 22 человека, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман. Сам Магомед Омаров также был арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве.
Женщины в никабах - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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1 июля, 20:53
 
ОбществоРеспублика ДагестанСергокалинский районМахачкалаДербентСергей Меликов
 
 
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