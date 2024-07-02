https://ria.ru/20240702/nikab-1956980830.html

В муфтияте Дагестана не нашли оснований для всеобщего запрета никаба

В муфтияте Дагестана не нашли оснований для всеобщего запрета никаба - РИА Новости, 02.07.2024

В муфтияте Дагестана не нашли оснований для всеобщего запрета никаба

Отдел фетв при муфтияте Дагестана после тщательного анализа шариатских текстов не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба, сообщила... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T23:07

2024-07-02T23:07

2024-07-02T23:56

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александр бастрыкин

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Отдел фетв при муфтияте Дагестана после тщательного анализа шариатских текстов не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба, сообщила пресс-служба религиозного учреждения."Вышеуказанные решения касаются случаев, если в этом нет риска соблазна. В противном случае закрывать лицо обязательно, по единогласному мнению ученых. <...> Муфтий РД рассмотрел вопрос вынесения фетвы о запрете никаба в Республике Дагестан <...>. После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба", — говорится в заявлении.При этом в пресс-службе отметили, что в некоторых случаях допускается введение локального запрета на ношение никаба, поскольку "безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение". "Данный запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер. Примеров подобной практики в исламе достаточно", — резюмировали в муфтияте Дагестана.Как уточнил заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов, итоговое решение по этому вопросу вынесут после приведения примеров запрета, прописанных в шариате.Во вторник вечером руководитель отдела фетв Ахмед-Хаджи Исаев заявил, что некоторые ученые считают ношение никаба обязательным, другие — только желательным, а третьи — и вовсе нежелательным.На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, предложил Госдуме законодательно запретить ношение никабов в стране. По его мнению, такую норму необходимо принять как можно скорее.Незадолго до этого глава Дагестана Сергей Меликов также высказался против ношения никаба из соображений безопасности. Он также отметил, что в целом эта одежда несвойственна кавказским народам.В воскресенье, 30 июня, стало известно о скандале в дагестанском Хасавюрте, связанном с ношением никаба. Как рассказал глава региона, некий "псевдообщественник" устроил травлю врача из-за просьбы к пациентке снять головной убор на медобследовании. По его словам, этот человек на основе субъективных фактов угрожал женщине, которая выполняла свою работу. Меликов выразил поддержку врачу и гарантировал ей защиту. Он также предупредил, что "псевдолидеров" общественного мнения, пытающихся разобщить население страны, ждут неминуемые последствия.

https://ria.ru/20240701/raznitsa-1956743183.html

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общество, республика дагестан, санкт-петербург, хасавюрт, сергей меликов, александр бастрыкин, госдума рф