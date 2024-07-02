https://ria.ru/20240702/kaprin-1956799964.html

Академик РАН рассказал о росте числа онкологов в России

Академик РАН рассказал о росте числа онкологов в России - РИА Новости, 02.07.2024

Академик РАН рассказал о росте числа онкологов в России

Число онкологов в России увеличивается с 2018 года, но дефицит кадров в медицине есть во всем мире и, прежде всего, в первичном звене, поэтому важно... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:18

2024-07-02T10:18

2024-07-02T10:18

общество

здоровье - общество

россия

андрей каприн

российская академия наук

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Число онкологов в России увеличивается с 2018 года, но дефицит кадров в медицине есть во всем мире и, прежде всего, в первичном звене, поэтому важно заинтересовать и замотивировать специалиста остаться работать там, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. "Общее количество онкологов с 2018 года растет, что свидетельствует о правильно выбранном курсе и Минздрава России, и региональных департаментов, и властей", - сказал Каприн. Он подчеркнул, что дефицит кадров в медицине сейчас есть во всем мире, прежде всего, он отмечается в первичном звене, так как большинство специалистов хотят работать в высокотехнологичных центрах. "Наша первоочередная задача – заинтересовать, замотивировать специалиста остаться "на земле", в первичном звене. Ведь именно от его работы зависят и показатели ранней выявляемости, и эффективность диагностики", - пояснил Каприн.

https://ria.ru/20240702/onkolog-1956782240.html

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общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки