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Академик РАН рассказал о росте числа онкологов в России - РИА Новости, 02.07.2024
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10:18 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/kaprin-1956799964.html
Академик РАН рассказал о росте числа онкологов в России
Академик РАН рассказал о росте числа онкологов в России - РИА Новости, 02.07.2024
Академик РАН рассказал о росте числа онкологов в России
Число онкологов в России увеличивается с 2018 года, но дефицит кадров в медицине есть во всем мире и, прежде всего, в первичном звене, поэтому важно... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:18
2024-07-02T10:18
общество
здоровье - общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Число онкологов в России увеличивается с 2018 года, но дефицит кадров в медицине есть во всем мире и, прежде всего, в первичном звене, поэтому важно заинтересовать и замотивировать специалиста остаться работать там, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. "Общее количество онкологов с 2018 года растет, что свидетельствует о правильно выбранном курсе и Минздрава России, и региональных департаментов, и властей", - сказал Каприн. Он подчеркнул, что дефицит кадров в медицине сейчас есть во всем мире, прежде всего, он отмечается в первичном звене, так как большинство специалистов хотят работать в высокотехнологичных центрах. "Наша первоочередная задача – заинтересовать, замотивировать специалиста остаться "на земле", в первичном звене. Ведь именно от его работы зависят и показатели ранней выявляемости, и эффективность диагностики", - пояснил Каприн.
https://ria.ru/20240702/onkolog-1956782240.html
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общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Академик РАН рассказал о росте числа онкологов в России

Каприн: число онкологов в России увеличивается с 2018 года

© iStock.com / Ivan-balvanВрач проводит ультразвуковое исследование почек пациентки
Врач проводит ультразвуковое исследование почек пациентки - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© iStock.com / Ivan-balvan
Врач проводит ультразвуковое исследование почек пациентки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Число онкологов в России увеличивается с 2018 года, но дефицит кадров в медицине есть во всем мире и, прежде всего, в первичном звене, поэтому важно заинтересовать и замотивировать специалиста остаться работать там, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн.
"Общее количество онкологов с 2018 года растет, что свидетельствует о правильно выбранном курсе и Минздрава России, и региональных департаментов, и властей", - сказал Каприн.
Он подчеркнул, что дефицит кадров в медицине сейчас есть во всем мире, прежде всего, он отмечается в первичном звене, так как большинство специалистов хотят работать в высокотехнологичных центрах.
"Наша первоочередная задача – заинтересовать, замотивировать специалиста остаться "на земле", в первичном звене. Ведь именно от его работы зависят и показатели ранней выявляемости, и эффективность диагностики", - пояснил Каприн.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАндрей КапринРоссийская академия наукМассовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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