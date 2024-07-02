https://ria.ru/20240702/gosduma-1956771544.html

В ГД предложили ограничения по программе переселения соотечественников

В ГД предложили ограничения по программе переселения соотечественников - РИА Новости, 02.07.2024

В ГД предложили ограничения по программе переселения соотечественников

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому программой переселения соотечественников не смогут воспользоваться граждане стран бывшего СССР, в... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T03:39

2024-07-02T03:39

2024-07-02T06:23

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому программой переселения соотечественников не смогут воспользоваться граждане стран бывшего СССР, в том числе трудовые мигранты, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия — За правду") и Михаил Матвеев (КПРФ). "Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также лица, являющиеся выходцами (эмигрантами) из РСФСР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без гражданства", — сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке к законопроекту приводится статистика МВД, согласно которой за 2023 год самое большое количество заявлений на участие в программе по переселению соотечественников в Россию поступило от граждан Таджикистана, Армении и Казахстана."Основываясь на вышеуказанных статистических данных, можно сделать вывод о том, что подавляющее (в зависимости от периодов от 50% и до 70% и более) число заявлений на участие в программе переселения соотечественников поступает от граждан Таджикистана, Казахстана и Армении, которые, как правило, не являются представителями народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации, но которые являются гражданами состоявших в составе СССР государств", — подчеркивается в документе.Авторы отмечают, что после распада СССР в указанных государствах уже выросло несколько поколений граждан, которые воспитаны в соответствии с традициями, культурными и моральными ценностями именно своей страны, не знают русский язык и не имеют ни кровной, ни исторической, ни культурной, ни духовной, ни какой-либо иной связи ни с народом России, ни со страной в целом."Очевидно, что в настоящее время реализация программы переселения соотечественников уже не отвечает изначально поставленным целям и представляется необходимым законодательно закрепить предлагаемые изменения, соответствующие текущему положению дел", — считают авторы законопроекта.

https://ria.ru/20231231/russkiy-1919244100.html

https://ria.ru/20240217/pereselenie-1927922804.html

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общество, россия, таджикистан, армения, михаил матвеев, госдума рф, кпрф