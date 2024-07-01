Китай уверен, что саммит ШОС укрепит безопасность всех стран
МИД Китая: саммит ШОС в Астане укрепит безопасность и стабильность всех стран
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости. Китай уверен, что предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане будет способствовать укреплению безопасности и стабильности всех стран, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Предстоящий саммит в Астане - самое важное событие в рамках ШОС в этом году", - сказала Мао Нин.
По ее словам, на саммите председатель КНР Си Цзиньпин проведет углубленный обмен мнениями с главами других стран-членов Организации по таким вопросам, как углубление сотрудничества в различных областях в новых условиях, а также по актуальным региональным и международным проблемам.
"Китайская сторона уверена, что этот саммит позволит добиться еще большего консенсуса всех сторон, начнет новую главу сотрудничества, внесет позитивный вклад в укрепление безопасности, стабильности, развития и возрождение всех стран, а также в дело построения сообщества единой судьбы человечества", - подчеркнула Мао Нин.
Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин 2-6 июля примет участие в 24-м заседании Совета глав государств ШОС, который пройдет в Астане, а также, по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, совершит государственный визит в эти две страны.
Саммит ШОС состоится в Астане 3-4 июля, участие в нем примет также генсек ООН Антониу Гутерреш.