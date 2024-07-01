https://ria.ru/20240701/shos-1956573037.html

Китай уверен, что саммит ШОС укрепит безопасность всех стран

Китай уверен, что саммит ШОС укрепит безопасность всех стран - РИА Новости, 01.07.2024

Китай уверен, что саммит ШОС укрепит безопасность всех стран

Китай уверен, что предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане будет способствовать укреплению безопасности и стабильности всех... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T11:27

2024-07-01T11:27

2024-07-01T11:27

в мире

китай

астана

казахстан

мао нин

си цзиньпин

хуа чуньин

шос

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ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости. Китай уверен, что предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане будет способствовать укреплению безопасности и стабильности всех стран, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Предстоящий саммит в Астане - самое важное событие в рамках ШОС в этом году", - сказала Мао Нин. По ее словам, на саммите председатель КНР Си Цзиньпин проведет углубленный обмен мнениями с главами других стран-членов Организации по таким вопросам, как углубление сотрудничества в различных областях в новых условиях, а также по актуальным региональным и международным проблемам. "Китайская сторона уверена, что этот саммит позволит добиться еще большего консенсуса всех сторон, начнет новую главу сотрудничества, внесет позитивный вклад в укрепление безопасности, стабильности, развития и возрождение всех стран, а также в дело построения сообщества единой судьбы человечества", - подчеркнула Мао Нин. Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин 2-6 июля примет участие в 24-м заседании Совета глав государств ШОС, который пройдет в Астане, а также, по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, совершит государственный визит в эти две страны. Саммит ШОС состоится в Астане 3-4 июля, участие в нем примет также генсек ООН Антониу Гутерреш.

https://ria.ru/20240520/knr-1947250689.html

https://ria.ru/20240701/tokaev-1956546683.html

китай

астана

казахстан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, астана, казахстан, мао нин, си цзиньпин, хуа чуньин, шос, оон