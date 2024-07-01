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Китай уверен, что саммит ШОС укрепит безопасность всех стран - РИА Новости, 01.07.2024
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11:27 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/shos-1956573037.html
Китай уверен, что саммит ШОС укрепит безопасность всех стран
Китай уверен, что саммит ШОС укрепит безопасность всех стран - РИА Новости, 01.07.2024
Китай уверен, что саммит ШОС укрепит безопасность всех стран
Китай уверен, что предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане будет способствовать укреплению безопасности и стабильности всех... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:27
2024-07-01T11:27
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ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости. Китай уверен, что предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане будет способствовать укреплению безопасности и стабильности всех стран, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Предстоящий саммит в Астане - самое важное событие в рамках ШОС в этом году", - сказала Мао Нин. По ее словам, на саммите председатель КНР Си Цзиньпин проведет углубленный обмен мнениями с главами других стран-членов Организации по таким вопросам, как углубление сотрудничества в различных областях в новых условиях, а также по актуальным региональным и международным проблемам. "Китайская сторона уверена, что этот саммит позволит добиться еще большего консенсуса всех сторон, начнет новую главу сотрудничества, внесет позитивный вклад в укрепление безопасности, стабильности, развития и возрождение всех стран, а также в дело построения сообщества единой судьбы человечества", - подчеркнула Мао Нин. Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин 2-6 июля примет участие в 24-м заседании Совета глав государств ШОС, который пройдет в Астане, а также, по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, совершит государственный визит в эти две страны. Саммит ШОС состоится в Астане 3-4 июля, участие в нем примет также генсек ООН Антониу Гутерреш.
https://ria.ru/20240520/knr-1947250689.html
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в мире, китай, астана, казахстан, мао нин, си цзиньпин, хуа чуньин, шос, оон
В мире, Китай, Астана, Казахстан, Мао Нин, Си Цзиньпин, Хуа Чуньин, ШОС, ООН
Китай уверен, что саммит ШОС укрепит безопасность всех стран

МИД Китая: саммит ШОС в Астане укрепит безопасность и стабильность всех стран

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
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ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости. Китай уверен, что предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане будет способствовать укреплению безопасности и стабильности всех стран, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Предстоящий саммит в Астане - самое важное событие в рамках ШОС в этом году", - сказала Мао Нин.
Ван И - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Ван И: Китай готов сотрудничать с Россией для защиты безопасности регионов
20 мая, 17:17
По ее словам, на саммите председатель КНР Си Цзиньпин проведет углубленный обмен мнениями с главами других стран-членов Организации по таким вопросам, как углубление сотрудничества в различных областях в новых условиях, а также по актуальным региональным и международным проблемам.
"Китайская сторона уверена, что этот саммит позволит добиться еще большего консенсуса всех сторон, начнет новую главу сотрудничества, внесет позитивный вклад в укрепление безопасности, стабильности, развития и возрождение всех стран, а также в дело построения сообщества единой судьбы человечества", - подчеркнула Мао Нин.
Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин 2-6 июля примет участие в 24-м заседании Совета глав государств ШОС, который пройдет в Астане, а также, по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, совершит государственный визит в эти две страны.
Саммит ШОС состоится в Астане 3-4 июля, участие в нем примет также генсек ООН Антониу Гутерреш.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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В миреКитайАстанаКазахстанМао НинСи ЦзиньпинХуа ЧуньинШОСООН
 
 
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