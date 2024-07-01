https://ria.ru/20240701/putin-1956719337.html

Путин распорядился создать в Москве национальный центр "Россия"

Путин распорядился создать в Москве национальный центр "Россия" - РИА Новости, 01.07.2024

Путин распорядился создать в Москве национальный центр "Россия"

Владимир Путин распорядился создать национальный центр для сохранения наследия выставки "Россия", распоряжение президента опубликовали на портале официальной и... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:37

2024-07-01T18:37

2024-07-01T19:34

москва

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934450752_0:247:3071:1974_1920x0_80_0_0_156bea99f791e3e7b1ae6ba848d0234f.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Путин распорядился создать национальный центр для сохранения наследия выставки "Россия", распоряжение президента опубликовали на портале официальной и правовой информации."В целях демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума "Россия" <...> создать в г. Москве национальный центр "Россия", — говорится в документе.Управлять центром поручено АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".Для работы центра президент рекомендовал мэрии Москвы в трехмесячный срок предоставить в безвозмездное пользование дирекции земельный участок, на котором находится "Экспоцентр"."Рекомендовать Торгово-промышленной палате России в трехмесячный срок обеспечить безвозмездную передачу объектов недвижимости, <...> расположенных на земельном участке", — указано в распоряжении.В свою очередь, дирекция должна в трехмесячный срок определить организацию, ответственную за проектирование и строительство центра. Финансировать работы будут из бюджета.Властям регионов рекомендовано к октябрю представить оргкомитету выставки план создания филиалов национального центра "Россия".Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября по 8 июля. На ней представлены экспозиции всех 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.Двадцать шестого июня мероприятие посетил 17-миллионный гость.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, владимир путин