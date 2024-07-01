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Фестиваль, забег и праздник молодежи: выставка "Россия" в июне - РИА Новости, 01.07.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:10 01.07.2024 (обновлено: 18:55 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/vystavka-1956601449.html
Фестиваль, забег и праздник молодежи: выставка "Россия" в июне
Фестиваль, забег и праздник молодежи: выставка "Россия" в июне - РИА Новости, 01.07.2024
Фестиваль, забег и праздник молодежи: выставка "Россия" в июне
На выставке-форуме "Россия" на последних выходных июня праздничным концертом отметили День молодежи, открыли фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:10
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фото
выставка-форум "россия"
россия
москва
клава кока
юлианна караулова
день молодежи россии
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На выставке-форуме "Россия" на последних выходных июня праздничным концертом отметили День молодежи, открыли фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посоревновались в забеге и завершили "Марафон зарядок". Яркие кадры — в фотоленте ria.ru.
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Фото, Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Клава Кока, Юлианна Караулова, День молодежи России, Анастасия Романова, Донбасс, Выставка-форум "Россия"

Фестиваль, забег и праздник молодежи: выставка "Россия" в июне

Читать ria.ru в
На выставке-форуме "Россия" на последних выходных июня праздничным концертом отметили День молодежи, открыли фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посоревновались в забеге и завершили "Марафон зарядок". Яркие кадры — в фотоленте ria.ru.
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В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.

Выставка Россия. Забег Яркие люди

В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.

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К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.

Выставка Россия. Забег Яркие люди

К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.

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Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.

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На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.

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На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.

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6 из 15
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Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".

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7 из 15
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Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.

Выставка Россия. Финал Марафона зарядок на выставке Россия

Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".

Выставка Россия. Финал Марафона зарядок на выставке Россия

Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.

Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев

В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.

Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев

За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев. Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня

Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев

Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев

В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.

Выставка Россия. Панельная дискуссия Военная документалистика

Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка-форум "Россия"ФотоРоссияМоскваКлава КокаЮлианна КарауловаДень молодежи РоссииАнастасия РомановаДонбассВыставка-форум "Россия"
 
 
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