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Театральный фестиваль и шествие оркестра: как проходит выставка "Россия" - РИА Новости, 28.06.2024
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16:02 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/vystavka--1956101735.html
Театральный фестиваль и шествие оркестра: как проходит выставка "Россия"
Театральный фестиваль и шествие оркестра: как проходит выставка "Россия" - РИА Новости, 28.06.2024
Театральный фестиваль и шествие оркестра: как проходит выставка "Россия"
Яркие события на выставке "Россия" продолжают удивлять посетителей. Чем привлекает мероприятие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.06.2024
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москва
вднх
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Яркие события на выставке "Россия" продолжают удивлять посетителей. Чем привлекает мероприятие — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, вднх, выставка-форум "россия"
Фото, Москва, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"

Театральный фестиваль и шествие оркестра: как проходит выставка "Россия"

Читать ria.ru в
Яркие события на выставке "Россия" продолжают удивлять посетителей. Чем привлекает мероприятие — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке прошло шествие сводного оркестра баянистов, аккордеонистов и гармонистов под названием "Триумф русского баяна".

Выставка Россия. Триумф русского баяна: грандиозное шествие играющего оркестра

На выставке прошло шествие сводного оркестра баянистов, аккордеонистов и гармонистов под названием "Триумф русского баяна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В ходе шествия музыканты сыграли "Катюшу", а на сцене исполнили гимн Российской Федерации.

Выставка Россия. Триумф русского баяна: грандиозное шествие играющего оркестра

В ходе шествия музыканты сыграли "Катюшу", а на сцене исполнили гимн Российской Федерации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Спортсмены сборной России представили официальный логотип чемпионата мира по шашкам.

Выставка Россия. Пресс-конференция со спортсменами сборной России по шашкам

Спортсмены сборной России представили официальный логотип чемпионата мира по шашкам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На ВДНХ прошла интерактивная сессия "Игры Будущего без цензуры. Полное погружение".

Выставка Россия. Интерактивная сессия Игры Будущего без цензуры. Полное погружение

На ВДНХ прошла интерактивная сессия "Игры Будущего без цензуры. Полное погружение".

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В ходе интерактивной стратегической сессии лидеры ключевых направлений проекта поделились историями успеха и неудач.

Выставка Россия. Интерактивная сессия Игры Будущего без цензуры. Полное погружение

В ходе интерактивной стратегической сессии лидеры ключевых направлений проекта поделились историями успеха и неудач.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Рассказали о том, как опыт и кейсы проекта могут быть адаптированы для разных уровней, структур и задач.

Выставка Россия. Интерактивная сессия Игры Будущего без цензуры. Полное погружение

Рассказали о том, как опыт и кейсы проекта могут быть адаптированы для разных уровней, структур и задач.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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На фото: Игорь Столяров, руководитель проекта "Игры Будущего".

Выставка Россия. Интерактивная сессия Игры Будущего без цензуры. Полное погружение

На фото: Игорь Столяров, руководитель проекта "Игры Будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В зоне культурных проектов павильона № 75 состоялась презентация театральных фестивалей, которые ежегодно проходят в Тамбовской области.

Выставка Россия. Презентация театральных фестивалей Тамбовской области Тамбовщина театральная

В зоне культурных проектов павильона № 75 состоялась презентация театральных фестивалей, которые ежегодно проходят в Тамбовской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку "Россия" посетили иностранные журналисты из семи арабских стран: Алжира, Йемена, Судана, Марокко, Ирака, Ливана и Палестины.

Выставка Россия. Экскурсия для иностранных журналистов Russia Today

Выставку "Россия" посетили иностранные журналисты из семи арабских стран: Алжира, Йемена, Судана, Марокко, Ирака, Ливана и Палестины.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Мероприятие прошло в рамках стажировки, которую проводит телеканал RT Arabic совместно с Россотрудничеством.

Выставка Россия. Экскурсия для иностранных журналистов Russia Today

Мероприятие прошло в рамках стажировки, которую проводит телеканал RT Arabic совместно с Россотрудничеством.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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