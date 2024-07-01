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Священник рассказал, как Петров пост поможет справиться с жарой - РИА Новости, 01.07.2024
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Религия
 
04:10 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/post-1956191790.html
Священник рассказал, как Петров пост поможет справиться с жарой
Священник рассказал, как Петров пост поможет справиться с жарой - РИА Новости, 01.07.2024
Священник рассказал, как Петров пост поможет справиться с жарой
Петровский (Петров) пост – это возможность "подсобраться", чтобы на фоне жары не перейти в растительно-животное состояние, это время стоит посвятить... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T04:10
2024-07-01T04:10
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Петровский (Петров) пост – это возможность "подсобраться", чтобы на фоне жары не перейти в растительно-животное состояние, это время стоит посвятить религиозному самообразованию, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.В Русской православной церкви 1 июля начинается Петров пост (дата подвижная, привязана к Пасхе). В этом году он продлится 11 дней - с 1 по 11 июля, после чего 12 июля Церковь встретит праздник апостолов Петра и Павла, в честь которых и назван этот пост.Говоря о цели этого поста, отец Максим отметил, что в случае с Петровским "нет такой очевидности, как с Великим или Рождественским, когда ясно, что постишься ради подготовки к празднику, ради переживания Страстной седмицы - времени испытаний в земной жизни Спасителя"."Обычно летом человек ослабляет духовные усилия в силу естественной ритмичности духовной жизни. Бывает, мы что-то откладываем на лето, "летом прочитаю книги, отвлёкшись от работы, больше сосредоточусь на молитве", но получается это у многих неважно. Петровский пост – это возможность подсобраться, чтобы особенно на фоне жары не перейти в растительно-животное состояние, когда от одного жаркого дня до другого - в полубессознательном состоянии. А так, можно сказать себе: "Церковь этот пост установила, употребим какое-то усилие", - призвал отец Максим Козлов.Он напомнил, что Петров пост изначально возник как заместительный – для тех, кто не мог по разным причинам поститься во время Великого поста, "но потом утвердился как обязательный для всех православных христиан". "Это один из четырех многодневных постов, которые наш устав зафиксировал (Великий, Рождественский, Успенский и Петров- ред.). Он мягкий с точки зрения требований устава, а для мирян традиционно сводится к ограничению в мясомолочной пищи (нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца – ред.)", - пояснил протоиерей.Также он призвал посвятить это время образованию, обновить знания о православной вере, ведь пост завершается днем Петра и Павла – апостолов, просветителей, миссионеров. "Можно спросить себя, когда я обновлял свои знания, чтобы мое свидетельство о христианстве другим людям было убедительным? Когда я вообще в последний раз прочитал книжку о своей вере, истории Церкви, христианской нравственности? Время поста хорошо было бы употребить на религиозное самообразование, на подготовку себя к свидетельству о Христе", - заключил собеседник агентства.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что июль в Москве начнется с жары, которой не было более 100 лет, а столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку.
https://ria.ru/20240604/pravoslavnyy-1880934441.html
https://ria.ru/20240627/petrov_post-1866417740.html
https://ria.ru/20240604/1574181944.html
https://ria.ru/20240624/dukh-1954610149.html
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москва, религия
Религия, Москва, Религия
Священник рассказал, как Петров пост поможет справиться с жарой

Протоиерей Козлов: Петров пост лучше посвятить чтению религиозный литературы

© Фото предоставлено главой учебного комитета Русской православной церкви протоиереем Максимом КозловымГлава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов
Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов
© Фото предоставлено главой учебного комитета Русской православной церкви протоиереем Максимом Козловым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Петровский (Петров) пост – это возможность "подсобраться", чтобы на фоне жары не перейти в растительно-животное состояние, это время стоит посвятить религиозному самообразованию, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
В Русской православной церкви 1 июля начинается Петров пост (дата подвижная, привязана к Пасхе). В этом году он продлится 11 дней - с 1 по 11 июля, после чего 12 июля Церковь встретит праздник апостолов Петра и Павла, в честь которых и назван этот пост.
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Говоря о цели этого поста, отец Максим отметил, что в случае с Петровским "нет такой очевидности, как с Великим или Рождественским, когда ясно, что постишься ради подготовки к празднику, ради переживания Страстной седмицы - времени испытаний в земной жизни Спасителя".

"Обычно летом человек ослабляет духовные усилия в силу естественной ритмичности духовной жизни. Бывает, мы что-то откладываем на лето, "летом прочитаю книги, отвлёкшись от работы, больше сосредоточусь на молитве", но получается это у многих неважно. Петровский пост – это возможность подсобраться, чтобы особенно на фоне жары не перейти в растительно-животное состояние, когда от одного жаркого дня до другого - в полубессознательном состоянии. А так, можно сказать себе: "Церковь этот пост установила, употребим какое-то усилие", - призвал отец Максим Козлов.
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Он напомнил, что Петров пост изначально возник как заместительный – для тех, кто не мог по разным причинам поститься во время Великого поста, "но потом утвердился как обязательный для всех православных христиан". "Это один из четырех многодневных постов, которые наш устав зафиксировал (Великий, Рождественский, Успенский и Петров- ред.). Он мягкий с точки зрения требований устава, а для мирян традиционно сводится к ограничению в мясомолочной пищи (нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца – ред.)", - пояснил протоиерей.
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Также он призвал посвятить это время образованию, обновить знания о православной вере, ведь пост завершается днем Петра и Павла – апостолов, просветителей, миссионеров. "Можно спросить себя, когда я обновлял свои знания, чтобы мое свидетельство о христианстве другим людям было убедительным? Когда я вообще в последний раз прочитал книжку о своей вере, истории Церкви, христианской нравственности? Время поста хорошо было бы употребить на религиозное самообразование, на подготовку себя к свидетельству о Христе", - заключил собеседник агентства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что июль в Москве начнется с жары, которой не было более 100 лет, а столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку.
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