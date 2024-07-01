https://ria.ru/20240701/otravlenie-1956636040.html
В Братске возбудили дело после отравления в кафе
В Братске возбудили дело после отравления в кафе - РИА Новости, 01.07.2024
В Братске возбудили дело после отравления в кафе
Уголовное дело возбудили после пищевого отравления в кафе Братска, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:36
2024-07-01T14:36
2024-07-01T14:36
происшествия
здоровье - общество
братск
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после пищевого отравления в кафе Братска, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. По данным СУСК, в Братске к медикам с признаками пищевого отравления после посещения одного их кафе, обратились ряд горожан, среди которых пятеро детей. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Отмечается, что состояние пациентов средней степени тяжести. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, пострадавшие связывают отравление с употреблением продуктов в кафе-баре "Мехико". Количество пострадавших, а также причины заболевания в настоящее время уточняются. Отобраны пробы для исследования. Проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Деятельность кафе временно приостановлена.
https://ria.ru/20240701/bastrykin-1956635340.html
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происшествия, здоровье - общество, братск, россия, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Братск, Россия, Иркутская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Братске возбудили дело после отравления в кафе
СК возбудил уголовное дело после пищевого отравления в кафе Братска