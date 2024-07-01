https://ria.ru/20240701/norovirus-1956706151.html

В детском лагере в Башкирии обнаружили норовирус

В детском лагере в Башкирии обнаружили норовирус - РИА Новости, 01.07.2024

В детском лагере в Башкирии обнаружили норовирус

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Башкирии обнаружили норовирус у воспитанников детского лагеря "Уральские зори", сообщает ведомство в своём... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:47

2024-07-01T17:47

2024-07-01T17:48

происшествия

здоровье - общество

россия

александр бастрыкин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Башкирии обнаружили норовирус у воспитанников детского лагеря "Уральские зори", сообщает ведомство в своём Telegram-канале. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о массовом отравлении детей в лагере "Уральские зори", расположенном в деревне Зеленая Поляна в Башкирии. Сообщалось, что после приема пищи в столовой около 40 несовершеннолетних обратились за медицинской помощью с болями в животе, тошнотой и высокой температурой. "По результатам эпидемиологического расследования в лагере "Уральские зори" у детей выявлен норовирус. Причинно-следственная связь заражения детей в нарушении санитарно-эпидемиологических требований при работе на пищеблоке, в том числе: отсутствие условий для соблюдения личной гигиены персоналом, не проводился осмотр детей медицинским персоналом и попытка персонала скрыть заболевание детей", - сообщает управление Роспотребнадзора по региону. Отмечается, что персонал лагеря своевременно не известил управление Роспотребнадзора и медицинскую организацию о ситуации. В результате дети не были изолированы и не получили должного лечения, добавили в ведомстве. "В настоящее время центром гигиены и эпидемиологии дополнительно исследуются биоматериал от персонала, смывы с поверхностей на пищеблоке и пищевая продукция для установления источника инфекции. Персонал пищеблока, в чью смену заболели дети, был отстранен", - добавили в управлении.

https://ria.ru/20240629/deti-1956352145.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)