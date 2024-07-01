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В детском лагере в Башкирии обнаружили норовирус - РИА Новости, 01.07.2024
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17:47 01.07.2024 (обновлено: 17:48 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/norovirus-1956706151.html
В детском лагере в Башкирии обнаружили норовирус
В детском лагере в Башкирии обнаружили норовирус - РИА Новости, 01.07.2024
В детском лагере в Башкирии обнаружили норовирус
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Башкирии обнаружили норовирус у воспитанников детского лагеря "Уральские зори", сообщает ведомство в своём... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:47
2024-07-01T17:48
происшествия
здоровье - общество
россия
александр бастрыкин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Башкирии обнаружили норовирус у воспитанников детского лагеря "Уральские зори", сообщает ведомство в своём Telegram-канале. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о массовом отравлении детей в лагере "Уральские зори", расположенном в деревне Зеленая Поляна в Башкирии. Сообщалось, что после приема пищи в столовой около 40 несовершеннолетних обратились за медицинской помощью с болями в животе, тошнотой и высокой температурой. "По результатам эпидемиологического расследования в лагере "Уральские зори" у детей выявлен норовирус. Причинно-следственная связь заражения детей в нарушении санитарно-эпидемиологических требований при работе на пищеблоке, в том числе: отсутствие условий для соблюдения личной гигиены персоналом, не проводился осмотр детей медицинским персоналом и попытка персонала скрыть заболевание детей", - сообщает управление Роспотребнадзора по региону. Отмечается, что персонал лагеря своевременно не известил управление Роспотребнадзора и медицинскую организацию о ситуации. В результате дети не были изолированы и не получили должного лечения, добавили в ведомстве. "В настоящее время центром гигиены и эпидемиологии дополнительно исследуются биоматериал от персонала, смывы с поверхностей на пищеблоке и пищевая продукция для установления источника инфекции. Персонал пищеблока, в чью смену заболели дети, был отстранен", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20240629/deti-1956352145.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Александр Бастрыкин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В детском лагере в Башкирии обнаружили норовирус

В детском лагере "Уральские зори" в Башкирии обнаружили норовирус

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Башкирии обнаружили норовирус у воспитанников детского лагеря "Уральские зори", сообщает ведомство в своём Telegram-канале.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о массовом отравлении детей в лагере "Уральские зори", расположенном в деревне Зеленая Поляна в Башкирии. Сообщалось, что после приема пищи в столовой около 40 несовершеннолетних обратились за медицинской помощью с болями в животе, тошнотой и высокой температурой.
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«
"По результатам эпидемиологического расследования в лагере "Уральские зори" у детей выявлен норовирус. Причинно-следственная связь заражения детей в нарушении санитарно-эпидемиологических требований при работе на пищеблоке, в том числе: отсутствие условий для соблюдения личной гигиены персоналом, не проводился осмотр детей медицинским персоналом и попытка персонала скрыть заболевание детей", - сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Отмечается, что персонал лагеря своевременно не известил управление Роспотребнадзора и медицинскую организацию о ситуации. В результате дети не были изолированы и не получили должного лечения, добавили в ведомстве.
«
"В настоящее время центром гигиены и эпидемиологии дополнительно исследуются биоматериал от персонала, смывы с поверхностей на пищеблоке и пищевая продукция для установления источника инфекции. Персонал пищеблока, в чью смену заболели дети, был отстранен", - добавили в управлении.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияАлександр БастрыкинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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