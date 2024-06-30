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МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан
МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан - РИА Новости, 30.06.2024
МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан
Председатель КНР Си Цзиньпин 2-6 июля посетит Казахстан и Таджикистан с государственным визитом, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:27
2024-06-30T10:27
2024-06-30T10:51
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ПЕКИН, 30 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 2-6 июля посетит Казахстан и Таджикистан с государственным визитом, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."Председатель КНР Си Цзиньпин 2-6 июля примет участие в 24-м заседании Совета глав государств ШОС, который пройдет в Астане, а также, по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, совершит государственный визит в эти две страны", - говорится в сообщении Хуа Чуньин на сайте МИД КНР.Кроме того, китайский лидер вместе с Эмомали Рахмоном примет участие в торжественной церемонии открытия новых зданий правительства и парламента Таджикистана, построенных на грант КНР в 230 миллионов долларов, сообщает МИД Таджикистана.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, таджикистан, си цзиньпин, мид кнр
В мире, Казахстан, Таджикистан, Си Цзиньпин, МИД КНР
МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан
МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан 2-6 июля