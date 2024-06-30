Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 30.06.2024 (обновлено: 10:51 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/vizit-1956419631.html
МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан
МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан - РИА Новости, 30.06.2024
МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан
Председатель КНР Си Цзиньпин 2-6 июля посетит Казахстан и Таджикистан с государственным визитом, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:27
2024-06-30T10:51
в мире
казахстан
таджикистан
си цзиньпин
мид кнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ПЕКИН, 30 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 2-6 июля посетит Казахстан и Таджикистан с государственным визитом, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."Председатель КНР Си Цзиньпин 2-6 июля примет участие в 24-м заседании Совета глав государств ШОС, который пройдет в Астане, а также, по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, совершит государственный визит в эти две страны", - говорится в сообщении Хуа Чуньин на сайте МИД КНР.Кроме того, китайский лидер вместе с Эмомали Рахмоном примет участие в торжественной церемонии открытия новых зданий правительства и парламента Таджикистана, построенных на грант КНР в 230 миллионов долларов, сообщает МИД Таджикистана.
https://ria.ru/20240616/rossiya-1953206882.html
казахстан
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, таджикистан, си цзиньпин, мид кнр
В мире, Казахстан, Таджикистан, Си Цзиньпин, МИД КНР
МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан

МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан 2-6 июля

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 2-6 июля посетит Казахстан и Таджикистан с государственным визитом, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Председатель КНР Си Цзиньпин 2-6 июля примет участие в 24-м заседании Совета глав государств ШОС, который пройдет в Астане, а также, по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, совершит государственный визит в эти две страны", - говорится в сообщении Хуа Чуньин на сайте МИД КНР.
Кроме того, китайский лидер вместе с Эмомали Рахмоном примет участие в торжественной церемонии открытия новых зданий правительства и парламента Таджикистана, построенных на грант КНР в 230 миллионов долларов, сообщает МИД Таджикистана.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время визита в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
В США забили тревогу из-за изменения позиции Си Цзиньпина по России
16 июня, 09:39
 
В миреКазахстанТаджикистанСи ЦзиньпинМИД КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала