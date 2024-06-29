https://ria.ru/20240629/shaurma-1956330225.html

В Госдуме призвали ускорить разработку ГОСТа для шаурмы

В Госдуме призвали ускорить разработку ГОСТа для шаурмы - РИА Новости, 29.06.2024

В Госдуме призвали ускорить разработку ГОСТа для шаурмы

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал ускорить разработку ГОСТа для шаурмы, потому что из-за жары возрастает риск отравлений, такой... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T15:39

2024-06-29T15:39

2024-06-29T15:39

общество

здоровье - общество

россия

владислав даванков

госдума рф

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал ускорить разработку ГОСТа для шаурмы, потому что из-за жары возрастает риск отравлений, такой запрос он направил в Роскачество. "Прошу Вас, уважаемый Максим Александрович, поручить профильным департаментам Роскачества ускорить разработку нового национального стандарта (ГОСТа) для приготовления шаурмы", - сказано в тексте обращения, которое есть в распоряжении РИА Новости. Он отметил, что в ряде регионов РФ ожидается аномальная жара, а высокая температура способствует быстрому развитию патогенных микроорганизмов в компонентах шаурмы, тем самым возрастает риск роста числа массовых отравлений шаурмой.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, владислав даванков, госдума рф