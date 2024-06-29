https://ria.ru/20240629/shaurma-1956330225.html
В Госдуме призвали ускорить разработку ГОСТа для шаурмы
В Госдуме призвали ускорить разработку ГОСТа для шаурмы - РИА Новости, 29.06.2024
В Госдуме призвали ускорить разработку ГОСТа для шаурмы
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал ускорить разработку ГОСТа для шаурмы, потому что из-за жары возрастает риск отравлений, такой... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T15:39
2024-06-29T15:39
2024-06-29T15:39
общество
здоровье - общество
россия
владислав даванков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868504590_0:0:3019:1698_1920x0_80_0_0_88ba3a0a5ecbff4baa97769cd95c1dbe.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал ускорить разработку ГОСТа для шаурмы, потому что из-за жары возрастает риск отравлений, такой запрос он направил в Роскачество. "Прошу Вас, уважаемый Максим Александрович, поручить профильным департаментам Роскачества ускорить разработку нового национального стандарта (ГОСТа) для приготовления шаурмы", - сказано в тексте обращения, которое есть в распоряжении РИА Новости. Он отметил, что в ряде регионов РФ ожидается аномальная жара, а высокая температура способствует быстрому развитию патогенных микроорганизмов в компонентах шаурмы, тем самым возрастает риск роста числа массовых отравлений шаурмой.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868504590_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_3094cc8c0cfa51870eb965db4b16711e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, владислав даванков, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуме призвали ускорить разработку ГОСТа для шаурмы
Даванков призвал ускорить разработку ГОСТа для шаурмы из-за приближающейся жары