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В Госдуме призвали ускорить разработку ГОСТа для шаурмы - РИА Новости, 29.06.2024
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15:39 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/shaurma-1956330225.html
В Госдуме призвали ускорить разработку ГОСТа для шаурмы
В Госдуме призвали ускорить разработку ГОСТа для шаурмы - РИА Новости, 29.06.2024
В Госдуме призвали ускорить разработку ГОСТа для шаурмы
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал ускорить разработку ГОСТа для шаурмы, потому что из-за жары возрастает риск отравлений, такой... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T15:39
2024-06-29T15:39
общество
здоровье - общество
россия
владислав даванков
госдума рф
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал ускорить разработку ГОСТа для шаурмы, потому что из-за жары возрастает риск отравлений, такой запрос он направил в Роскачество. "Прошу Вас, уважаемый Максим Александрович, поручить профильным департаментам Роскачества ускорить разработку нового национального стандарта (ГОСТа) для приготовления шаурмы", - сказано в тексте обращения, которое есть в распоряжении РИА Новости. Он отметил, что в ряде регионов РФ ожидается аномальная жара, а высокая температура способствует быстрому развитию патогенных микроорганизмов в компонентах шаурмы, тем самым возрастает риск роста числа массовых отравлений шаурмой.
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общество, здоровье - общество, россия, владислав даванков, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуме призвали ускорить разработку ГОСТа для шаурмы

Даванков призвал ускорить разработку ГОСТа для шаурмы из-за приближающейся жары

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФудтрак в парке "Сокольники" в Москве
Фудтрак в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Фудтрак в парке "Сокольники" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал ускорить разработку ГОСТа для шаурмы, потому что из-за жары возрастает риск отравлений, такой запрос он направил в Роскачество.
«
"Прошу Вас, уважаемый Максим Александрович, поручить профильным департаментам Роскачества ускорить разработку нового национального стандарта (ГОСТа) для приготовления шаурмы", - сказано в тексте обращения, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Он отметил, что в ряде регионов РФ ожидается аномальная жара, а высокая температура способствует быстрому развитию патогенных микроорганизмов в компонентах шаурмы, тем самым возрастает риск роста числа массовых отравлений шаурмой.
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