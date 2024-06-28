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Врач назвала самые полезные продукты для завтрака
Врач назвала самые полезные продукты для завтрака - РИА Новости, 28.06.2024
Врач назвала самые полезные продукты для завтрака
Наиболее полезным завтраком считаются каши, блюда из яиц и другие белковые продукты, в то время как завтраки быстрого приготовления, хлопья и поджаренный бекон, РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T03:18
2024-06-28T03:18
2024-06-28T03:18
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Наиболее полезным завтраком считаются каши, блюда из яиц и другие белковые продукты, в то время как завтраки быстрого приготовления, хлопья и поджаренный бекон, наоборот, не рекомендуются, поскольку тяжело усваиваются, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Лучшими продуктами для завтрака я бы назвала каши, белковые продукты, к примеру, отварные яйца. Овсяная каша, при этом, конечно, более сбалансирована", - отметила Ильяшенко. Что касается овсяных хлопьев для каши быстрого приготовления, то их нельзя назвать хорошим завтраком, так как они лишены биологически активных веществ. Врач порекомендовала также отказаться от яичницы с беконом. "Бекон содержит вредные жирные кислоты, которые плохо усваиваются, поэтому в течение дня могут быть проблемы с пищеварением, а частое употребление данных продуктов может привести к лишнему весу и различным болезням. Так что рекомендуется употреблять продукты, которые содержат полезные жирные кислоты, например, сливочное масло", - сказала Ильяшенко. Также, по словам гастроэнтеролога, для завтрака хорошо подойдут йогурты, творог, но без производственных добавок. Для вкуса можно добавлять в них ягоды или орешки.
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Врач назвала самые полезные продукты для завтрака
Гастроэнтеролог Ильяшенко: для завтрака рекомендуются каши и яйца
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Наиболее полезным завтраком считаются каши, блюда из яиц и другие белковые продукты, в то время как завтраки быстрого приготовления, хлопья и поджаренный бекон, наоборот, не рекомендуются, поскольку тяжело усваиваются, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
"Лучшими продуктами для завтрака я бы назвала каши, белковые продукты, к примеру, отварные яйца. Овсяная каша, при этом, конечно, более сбалансирована", - отметила Ильяшенко.
Что касается овсяных хлопьев для каши быстрого приготовления, то их нельзя назвать хорошим завтраком, так как они лишены биологически активных веществ. Врач порекомендовала также отказаться от яичницы с беконом.
"Бекон содержит вредные жирные кислоты, которые плохо усваиваются, поэтому в течение дня могут быть проблемы с пищеварением, а частое употребление данных продуктов может привести к лишнему весу и различным болезням. Так что рекомендуется употреблять продукты, которые содержат полезные жирные кислоты, например, сливочное масло", - сказала Ильяшенко.
Также, по словам гастроэнтеролога, для завтрака хорошо подойдут йогурты, творог, но без производственных добавок. Для вкуса можно добавлять в них ягоды или орешки.