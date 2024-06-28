https://ria.ru/20240628/shos-1956016601.html

В Турции заявили, что ШОС укрепится после саммита в Астане

В Турции заявили, что ШОС укрепится после саммита в Астане - РИА Новости, 28.06.2024

В Турции заявили, что ШОС укрепится после саммита в Астане

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) еще более укрепится после саммита в Астане на фоне использования Западом Украины в качестве "троянского коня" против РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:16

2024-06-28T09:16

2024-06-28T09:16

в мире

астана

россия

белоруссия

касым-жомарт токаев

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149281/42/1492814236_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_45918a5ec0da753e5b295662d5134acd.jpg

АНКАРА, 28 июн – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) еще более укрепится после саммита в Астане на фоне использования Западом Украины в качестве "троянского коня" против России, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящее мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". "Я рассматриваю повторное проведение саммита в Астане как очень ценное событие. Астанинский саммит - это инициатива, способная решить все проблемы в переднеазиатской географии. Процесс использования Западом Украины в качестве "троянского коня" против России и Евразии закончится с укреплением таких инициатив, как саммит в Астане", - заявил политик. ШОС- международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.

https://ria.ru/20240625/lukashenko-1955268003.html

https://ria.ru/20240304/shos-1930972977.html

астана

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, астана, россия, белоруссия, касым-жомарт токаев, шос