https://ria.ru/20240628/minzdrav-1956181795.html

Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 28.06.2024

Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них на ИВЛ, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:30

2024-06-28T17:30

2024-06-28T17:48

общество

россия

алексей кузнецов

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них на ИВЛ, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них – на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 289 человек, в том числе трое детей",- сказал Кузнецов журналистам.

https://ria.ru/20240628/minzdrav-1956181108.html

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общество, россия, алексей кузнецов, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, здоровье - общество