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Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 28.06.2024
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17:30 28.06.2024 (обновлено: 17:48 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/minzdrav-1956181795.html
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 28.06.2024
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них на ИВЛ, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:30
2024-06-28T17:48
общество
россия
алексей кузнецов
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них на ИВЛ, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них – на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 289 человек, в том числе трое детей",- сказал Кузнецов журналистам.
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общество, россия, алексей кузнецов, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, здоровье - общество
Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Здоровье - Общество
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

Минздрав: в стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них на ИВЛ

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них на ИВЛ, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них – на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 289 человек, в том числе трое детей",- сказал Кузнецов журналистам.
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ОбществоРоссияАлексей КузнецовМассовое заражение ботулизмом через еду из доставкиЗдоровье - Общество
 
 
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