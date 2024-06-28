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Суд приостановил работу "Локалкитчен" после массового заражения ботулизмом - РИА Новости, 28.06.2024
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14:59 28.06.2024 (обновлено: 15:22 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/lokalkitchen-1956130386.html
Суд приостановил работу "Локалкитчен" после массового заражения ботулизмом
Суд приостановил работу "Локалкитчен" после массового заражения ботулизмом - РИА Новости, 28.06.2024
Суд приостановил работу "Локалкитчен" после массового заражения ботулизмом
Люблинский суд Москвы приостановил на 90 дней работу "Локалкитчен" ("Кухня на районе") после массового заражения ботулизмом людей салатом с фасолью, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:59
2024-06-28T15:22
происшествия
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Люблинский суд Москвы приостановил на 90 дней работу "Локалкитчен" ("Кухня на районе") после массового заражения ботулизмом людей салатом с фасолью, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.&quot;ООО &quot;Локалкитчен&quot; признано виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 6.3 КоАП. Назначить ООО &quot;Локалкитчен&quot; административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток&quot;, — огласил решение судья Владимир Кузнецов.Протокол составили за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.В начале заседания юрист "Локалкитчен" заявила ходатайство о закрытии процесса, упирая на наличие в материалах персональных данных заболевших, но судья перебил ее, уточняя, что персональные данные обезличены.Представители Роспотребнадзора представили медкарты 188 заболевших, которые были инфицированы ботулизмом и которые заказывали через доставку "Самокат" салат с фасолью производства "Локалкитчен". Кроме того, сотрудники ведомства рассказали о проводимых лабораторных исследованиях на живых белых мышах, которым ввели смывы продукции, из которой готовился салат с фасолью, а также разные виды лекарства против ботулизма для установления конкретного вида заболевания, так как существуют разные виды ботулизма.В свою очередь, юрист компании заявила, что деятельность общества самостоятельно приостановлена и отозваны все требования соответствия, кроме того, приостановление деятельности может стать губительным для юридического лица.Она также просила признать в качестве смягчающего обстоятельства частичное признание вины.Как сообщали в Минздраве в среду, с диагнозом "ботулизм" в больницах оставались 148 взрослых пациентов, 44 из них на ИВЛ, 232 человека, в том числе трое детей, выписали после улучшения состояния.С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Один человек умер в Костроме — 21-летний студент, недавно выигравший федеральный грант для своего проекта "Разработка модуля обнаружения низколетящих БПЛА".После массового заболевания ботулизмом возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК).Суд в Москве отправил в СИЗО повара Карима Норматова, остальных фигурантов он заключил под домашний арест: гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, здоровье - общество
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Здоровье - Общество
Суд приостановил работу "Локалкитчен" после массового заражения ботулизмом

Суд приостановил на 90 дней работу "Локалкитчен"

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЗаседание Люблинского районного суда Москвы по рассмотрению вопроса о приостановке деятельности ООО "Локалкитчен"
Заседание Люблинского районного суда Москвы по рассмотрению вопроса о приостановке деятельности ООО Локалкитчен - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Заседание Люблинского районного суда Москвы по рассмотрению вопроса о приостановке деятельности ООО "Локалкитчен"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Люблинский суд Москвы приостановил на 90 дней работу "Локалкитчен" ("Кухня на районе") после массового заражения ботулизмом людей салатом с фасолью, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«

"ООО "Локалкитчен" признано виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 6.3 КоАП. Назначить ООО "Локалкитчен" административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток", — огласил решение судья Владимир Кузнецов.

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Протокол составили за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В начале заседания юрист "Локалкитчен" заявила ходатайство о закрытии процесса, упирая на наличие в материалах персональных данных заболевших, но судья перебил ее, уточняя, что персональные данные обезличены.
Представители Роспотребнадзора представили медкарты 188 заболевших, которые были инфицированы ботулизмом и которые заказывали через доставку "Самокат" салат с фасолью производства "Локалкитчен". Кроме того, сотрудники ведомства рассказали о проводимых лабораторных исследованиях на живых белых мышах, которым ввели смывы продукции, из которой готовился салат с фасолью, а также разные виды лекарства против ботулизма для установления конкретного вида заболевания, так как существуют разные виды ботулизма.
В свою очередь, юрист компании заявила, что деятельность общества самостоятельно приостановлена и отозваны все требования соответствия, кроме того, приостановление деятельности может стать губительным для юридического лица.
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Она также просила признать в качестве смягчающего обстоятельства частичное признание вины.
Как сообщали в Минздраве в среду, с диагнозом "ботулизм" в больницах оставались 148 взрослых пациентов, 44 из них на ИВЛ, 232 человека, в том числе трое детей, выписали после улучшения состояния.
С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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Один человек умер в Костроме — 21-летний студент, недавно выигравший федеральный грант для своего проекта "Разработка модуля обнаружения низколетящих БПЛА".
После массового заболевания ботулизмом возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК).
Суд в Москве отправил в СИЗО повара Карима Норматова, остальных фигурантов он заключил под домашний арест: гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.
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