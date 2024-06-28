Рейтинг@Mail.ru
Конго рассчитывает на развитие сельского хозяйства с Россией - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/kongo-1956040182.html
Конго рассчитывает на развитие сельского хозяйства с Россией
Конго рассчитывает на развитие сельского хозяйства с Россией - РИА Новости, 28.06.2024
Конго рассчитывает на развитие сельского хозяйства с Россией
Конго рассчитывает на развитие своего сельского хозяйства совместно с Россией, по итогам переговоров, РФ могла бы помочь стране в производстве сельхозпродукции, РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:34
2024-06-28T10:34
экономика
дени сассу-нгессо
республика конго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955908842_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_f9a0b8bc78b6b7c5f8a2a9f529ba7d5a.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Конго рассчитывает на развитие своего сельского хозяйства совместно с Россией, по итогам переговоров, РФ могла бы помочь стране в производстве сельхозпродукции, риса, кукурузы, сои, в сферах животноводства, птицеводства, заявил в интервью РИА Новости глава республики Дени Сассу-Нгессо. "Основной упор в нашем текущем плане развития на 2022-2026 годы мы делаем на развитие сельского хозяйства. Мы думаем, что по итогам переговоров, которые мы проведем в Москве, Россия могла бы помочь Конго в производстве сельхозпродукции, риса, кукурузы, сои, в сферах животноводства, птицеводства. Эта тема сегодня в центре нашего внимания", - сказал Сассу-Нгессо. Он подчеркнул, что в Конго огромные сельскохозяйственные угодья и подходящий климат, поэтому российские компании могли бы принять участие в развитии сельского хозяйства. "При условии вложения значительных средств, при поддержке наших российских друзей есть шансы развития этого сектора", - добавил лидер Конго.
https://ria.ru/20240628/kongo-1956021359.html
https://ria.ru/20240627/kongo-1955959169.html
республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955908842_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_39c41303eb08a88db576b9557f4e148f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дени сассу-нгессо, республика конго
Экономика, Дени Сассу-Нгессо, Республика Конго
Конго рассчитывает на развитие сельского хозяйства с Россией

Сассу-Нгессо: Россия могла бы помочь Конго в производстве сельхозпродукции

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент Конго Дени Сассу-Нгессо дает интервью агентству РИА Новости
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо дает интервью агентству РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Конго рассчитывает на развитие своего сельского хозяйства совместно с Россией, по итогам переговоров, РФ могла бы помочь стране в производстве сельхозпродукции, риса, кукурузы, сои, в сферах животноводства, птицеводства, заявил в интервью РИА Новости глава республики Дени Сассу-Нгессо.
«
"Основной упор в нашем текущем плане развития на 2022-2026 годы мы делаем на развитие сельского хозяйства. Мы думаем, что по итогам переговоров, которые мы проведем в Москве, Россия могла бы помочь Конго в производстве сельхозпродукции, риса, кукурузы, сои, в сферах животноводства, птицеводства. Эта тема сегодня в центре нашего внимания", - сказал Сассу-Нгессо.
Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС
09:32
Он подчеркнул, что в Конго огромные сельскохозяйственные угодья и подходящий климат, поэтому российские компании могли бы принять участие в развитии сельского хозяйства.
«
"При условии вложения значительных средств, при поддержке наших российских друзей есть шансы развития этого сектора", - добавил лидер Конго.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Лихачев назвал оптимальный вариант АЭС для Конго
Вчера, 21:41
 
ЭкономикаДени Сассу-НгессоРеспублика Конго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала