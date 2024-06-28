https://ria.ru/20240628/kongo-1956040182.html
Конго рассчитывает на развитие сельского хозяйства с Россией
Конго рассчитывает на развитие сельского хозяйства с Россией - РИА Новости, 28.06.2024
Конго рассчитывает на развитие сельского хозяйства с Россией
Конго рассчитывает на развитие своего сельского хозяйства совместно с Россией, по итогам переговоров, РФ могла бы помочь стране в производстве сельхозпродукции, РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:34
2024-06-28T10:34
2024-06-28T10:34
экономика
дени сассу-нгессо
республика конго
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Конго рассчитывает на развитие своего сельского хозяйства совместно с Россией, по итогам переговоров, РФ могла бы помочь стране в производстве сельхозпродукции, риса, кукурузы, сои, в сферах животноводства, птицеводства, заявил в интервью РИА Новости глава республики Дени Сассу-Нгессо. "Основной упор в нашем текущем плане развития на 2022-2026 годы мы делаем на развитие сельского хозяйства. Мы думаем, что по итогам переговоров, которые мы проведем в Москве, Россия могла бы помочь Конго в производстве сельхозпродукции, риса, кукурузы, сои, в сферах животноводства, птицеводства. Эта тема сегодня в центре нашего внимания", - сказал Сассу-Нгессо. Он подчеркнул, что в Конго огромные сельскохозяйственные угодья и подходящий климат, поэтому российские компании могли бы принять участие в развитии сельского хозяйства. "При условии вложения значительных средств, при поддержке наших российских друзей есть шансы развития этого сектора", - добавил лидер Конго.
https://ria.ru/20240628/kongo-1956021359.html
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экономика, дени сассу-нгессо, республика конго
Экономика, Дени Сассу-Нгессо, Республика Конго
Конго рассчитывает на развитие сельского хозяйства с Россией
Сассу-Нгессо: Россия могла бы помочь Конго в производстве сельхозпродукции