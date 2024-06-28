https://ria.ru/20240628/botulizm-1956057785.html

Роспотребнадзор в суде заявил о 188 больных ботулизмом, заказавших салат

Роспотребнадзор в суде заявил о 188 больных ботулизмом, заказавших салат - РИА Новости, 28.06.2024

Роспотребнадзор в суде заявил о 188 больных ботулизмом, заказавших салат

Роспотребнадзор приобщил карты 188 инфекционных больных, у которых поставлен диагноз ботулизм и которые заказывали лобио производства компании "Локалкитчен"... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:54

2024-06-28T11:54

2024-06-28T12:12

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор приобщил карты 188 инфекционных больных, у которых поставлен диагноз ботулизм и которые заказывали лобио производства компании "Локалкитчен" через доставку "Самокат", передает корреспондент РИА Новости из зала Люблинского суда Москвы."Просим приобщить карты 188 инфекционных больных, у которых поставлен диагноз ботулизм, они обезличены, подозрительным продуктом было лобио, которое было приобретено в доставке "Самокат",- сказала представитель ведомства.Судья принял материалы, несмотря на возражение юриста "Локалкитчен", и объявил перерыв на полчаса для ознакомления с материалами.Протокол на "Локалкитчен" был составлен по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Компании грозит штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

https://ria.ru/20240627/infektsii-1955843616.html

https://ria.ru/20240627/rospotrebnadzor-1955834628.html

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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)