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Роспотребнадзор в суде заявил о 188 больных ботулизмом, заказавших салат - РИА Новости, 28.06.2024
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11:54 28.06.2024 (обновлено: 12:12 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/botulizm-1956057785.html
Роспотребнадзор в суде заявил о 188 больных ботулизмом, заказавших салат
Роспотребнадзор в суде заявил о 188 больных ботулизмом, заказавших салат - РИА Новости, 28.06.2024
Роспотребнадзор в суде заявил о 188 больных ботулизмом, заказавших салат
Роспотребнадзор приобщил карты 188 инфекционных больных, у которых поставлен диагноз ботулизм и которые заказывали лобио производства компании "Локалкитчен"... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:54
2024-06-28T12:12
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор приобщил карты 188 инфекционных больных, у которых поставлен диагноз ботулизм и которые заказывали лобио производства компании "Локалкитчен" через доставку "Самокат", передает корреспондент РИА Новости из зала Люблинского суда Москвы."Просим приобщить карты 188 инфекционных больных, у которых поставлен диагноз ботулизм, они обезличены, подозрительным продуктом было лобио, которое было приобретено в доставке "Самокат",- сказала представитель ведомства.Судья принял материалы, несмотря на возражение юриста "Локалкитчен", и объявил перерыв на полчаса для ознакомления с материалами.Протокол на "Локалкитчен" был составлен по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Компании грозит штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240627/infektsii-1955843616.html
https://ria.ru/20240627/rospotrebnadzor-1955834628.html
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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор в суде заявил о 188 больных ботулизмом, заказавших салат

Роспотребнадзор приобщил карты 188 больных с диагнозом ботулизм

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор приобщил карты 188 инфекционных больных, у которых поставлен диагноз ботулизм и которые заказывали лобио производства компании "Локалкитчен" через доставку "Самокат", передает корреспондент РИА Новости из зала Люблинского суда Москвы.
«
"Просим приобщить карты 188 инфекционных больных, у которых поставлен диагноз ботулизм, они обезличены, подозрительным продуктом было лобио, которое было приобретено в доставке "Самокат",- сказала представитель ведомства.
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Судья принял материалы, несмотря на возражение юриста "Локалкитчен", и объявил перерыв на полчаса для ознакомления с материалами.
Протокол на "Локалкитчен" был составлен по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Компании грозит штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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Массовое заражение ботулизмом через еду из доставкиРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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