https://ria.ru/20240627/komi-1955820573.html
Пострадавшую при сходе поезда в Коми девочку перевели в реанимацию
Пострадавшую при сходе поезда в Коми девочку перевели в реанимацию - РИА Новости, 27.06.2024
Пострадавшую при сходе поезда в Коми девочку перевели в реанимацию
Девочка, пострадавшая при сходе поезда с рельсов в Коми, переведена в Республиканскую детскую клиническую больницу, находится в отделении реанимации, сообщает... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:24
2024-06-27T12:24
2024-06-27T12:25
происшествия
здоровье - общество
воркута
новороссийск
владимир уйба
ржд
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Девочка, пострадавшая при сходе поезда с рельсов в Коми, переведена в Республиканскую детскую клиническую больницу, находится в отделении реанимации, сообщает министерство здравоохранения республики. По данным минздрава Коми на 10.30 четверга, в больницах остаются восемь пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута - Новороссийск, в том числе ребенок. "Все взрослые пациенты находятся в профильных отделениях стационаров региона, ребенок – в отделении реанимации", - говорится в сообщении. Сообщается, что ребенок переведен в Республиканскую детскую клиническую больницу. "Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь в полном объеме", - отмечает республиканский минздрав. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, были госпитализированы 10 человек. В РЖД сообщили, что тела двух человек обнаружены на месте схода поезда. Ведутся поиски еще одного пассажира.
https://ria.ru/20240627/poezd-1955729859.html
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происшествия, здоровье - общество, воркута, новороссийск, владимир уйба, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Здоровье - Общество, Воркута, Новороссийск, Владимир Уйба, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Пострадавшую при сходе поезда в Коми девочку перевели в реанимацию
Минздрав: пострадавшая в Коми девочка находится в отделении реанимации РДКБ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Девочка, пострадавшая при сходе поезда с рельсов в Коми, переведена в Республиканскую детскую клиническую больницу, находится в отделении реанимации, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава Коми на 10.30 четверга, в больницах остаются восемь пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута - Новороссийск, в том числе ребенок.
"Все взрослые пациенты находятся в профильных отделениях стационаров региона, ребенок – в отделении реанимации", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ребенок переведен в Республиканскую детскую клиническую больницу.
"Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь в полном объеме", - отмечает республиканский минздрав.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, были госпитализированы 10 человек. В РЖД сообщили, что тела двух человек обнаружены на месте схода поезда. Ведутся поиски еще одного пассажира.