https://ria.ru/20240627/komi-1955820573.html

Пострадавшую при сходе поезда в Коми девочку перевели в реанимацию

Пострадавшую при сходе поезда в Коми девочку перевели в реанимацию - РИА Новости, 27.06.2024

Пострадавшую при сходе поезда в Коми девочку перевели в реанимацию

Девочка, пострадавшая при сходе поезда с рельсов в Коми, переведена в Республиканскую детскую клиническую больницу, находится в отделении реанимации, сообщает... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:24

2024-06-27T12:24

2024-06-27T12:25

происшествия

здоровье - общество

воркута

новороссийск

владимир уйба

ржд

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Девочка, пострадавшая при сходе поезда с рельсов в Коми, переведена в Республиканскую детскую клиническую больницу, находится в отделении реанимации, сообщает министерство здравоохранения республики. По данным минздрава Коми на 10.30 четверга, в больницах остаются восемь пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута - Новороссийск, в том числе ребенок. "Все взрослые пациенты находятся в профильных отделениях стационаров региона, ребенок – в отделении реанимации", - говорится в сообщении. Сообщается, что ребенок переведен в Республиканскую детскую клиническую больницу. "Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь в полном объеме", - отмечает республиканский минздрав. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, были госпитализированы 10 человек. В РЖД сообщили, что тела двух человек обнаружены на месте схода поезда. Ведутся поиски еще одного пассажира.

https://ria.ru/20240627/poezd-1955729859.html

https://ria.ru/20240627/komi-1955792071.html

воркута

новороссийск

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происшествия, здоровье - общество, воркута, новороссийск, владимир уйба, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми