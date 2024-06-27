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Гости из 25 стран присутствовали на открытии Игр "Дети Азии" в Якутске - РИА Новости, 27.06.2024
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Дети Азии
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"
 
09:49 27.06.2024 (обновлено: 11:27 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/igry-1955775164.html
Гости из 25 стран присутствовали на открытии Игр "Дети Азии" в Якутске
Гости из 25 стран присутствовали на открытии Игр "Дети Азии" в Якутске - РИА Новости, 27.06.2024
Гости из 25 стран присутствовали на открытии Игр "Дети Азии" в Якутске
Гости из 25 стран присутствовали на открытии 26 июня VIII Игр "Дети Азии", которое прошло в торжественной обстановке на своей исторической родине – в Якутске,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:49
2024-06-27T11:27
viii международные спортивные игры "дети азии"
россия
якутск
азербайджан
айсен николаев
владимир максимов
михаил дегтярев
дети азии
спорт
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Гости из 25 стран присутствовали на открытии 26 июня VIII Игр "Дети Азии", которое прошло в торжественной обстановке на своей исторической родине – в Якутске, сообщает международный комитет "Дети Азии". Стадион "Туймаада" им. Николая Тарского, вместимостью более 12 тысяч человек, был полон. Якутск приветствовал около 3 тысяч гостей из 25 стран: Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Грузия, Индия, Иран, Казахстан, КНДР, КНР, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Монголия, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Китайский Тайбэй, Узбекистан. Юные спортсмены на протяжении 13 дней будут бороться за звание лучших. В рамках спортивного праздника прошел традиционный парад делегаций спортсменов и флагов-участниц, вокальные и хореографические номера. Главной темой торжественной церемонии стало "Путешествие в Арктическую вселенную". Представление в игровой образной форме кратко пересказывает историю о появлении белых ночей с использованием мотивов из легенд народов Арктики. Огонь VIII Игр "Дети Азии" зажег чемпион I Игр "Дети Азии" 1996 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года, шестикратный чемпион России по боксу, трехкратный чемпион Европы Георгий Балакшин. Спортсменов поздравили глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов, министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, а также с видеопоздравлением из международной космической станции к юным участникам обратились космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин и кукла Кындыкан – символ объединения и сохранения Севера. Флаг Международного комитета "Дети Азии" внесли выпускники Игр разных лет. В их числе Туяна Дашидоржиева, Василий Левит, Виктория Ан, Сакши Малик, Виктор Лебедев, Паннапа Харнсуджин, Юрий Краковецкий. Почетное право для торжественной клятвы от имени участников и судей VIII Игр "Дети Азии" выпало чемпиону Первенства Республики Саха (Якутия) по стендовой стрельбе и Мерею Акшалову, главному судье Игр, выпускнику III Игр "Дети Азии", чемпиону мира и Азии по боксу Данилу Копылову. Всего планируется разыграть 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: легкая атлетика, баскетбол 3×3, танцевальный спорт "брейкинг" и "двоеборье", мас-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, дзюдо, кураш, плавание, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, пулевая стрельба, стрельба из лука, шахматы, го, настольный теннис, кикбоксинг, стендовая стрельба.
https://rsport.ria.ru/20240627/igry-1955769341.html
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россия, якутск, азербайджан, айсен николаев, владимир максимов, михаил дегтярев, дети азии, спорт
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии", Россия, Якутск, Азербайджан, Айсен Николаев, Владимир Максимов, Михаил Дегтярев, Дети Азии, Спорт

Гости из 25 стран присутствовали на открытии Игр "Дети Азии" в Якутске

© Фото : Международный комитет "Дети Азии"Гости из 25 стран присутствовали на открытии VIII Игр "Дети Азии"
Гости из 25 стран присутствовали на открытии VIII Игр Дети Азии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Международный комитет "Дети Азии"
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Гости из 25 стран присутствовали на открытии 26 июня VIII Игр "Дети Азии", которое прошло в торжественной обстановке на своей исторической родине – в Якутске, сообщает международный комитет "Дети Азии".
Стадион "Туймаада" им. Николая Тарского, вместимостью более 12 тысяч человек, был полон. Якутск приветствовал около 3 тысяч гостей из 25 стран: Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Грузия, Индия, Иран, Казахстан, КНДР, КНР, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Монголия, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Китайский Тайбэй, Узбекистан. Юные спортсмены на протяжении 13 дней будут бороться за звание лучших.
В рамках спортивного праздника прошел традиционный парад делегаций спортсменов и флагов-участниц, вокальные и хореографические номера. Главной темой торжественной церемонии стало "Путешествие в Арктическую вселенную". Представление в игровой образной форме кратко пересказывает историю о появлении белых ночей с использованием мотивов из легенд народов Арктики.
Огонь VIII Игр "Дети Азии" зажег чемпион I Игр "Дети Азии" 1996 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года, шестикратный чемпион России по боксу, трехкратный чемпион Европы Георгий Балакшин.
Президент Международного комитета Дети Азии Владимир Максимов - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Максимов: "Дети Азии" воспитывают людей, вносящих вклад в развитие стран
Вчера, 09:39
Спортсменов поздравили глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов, министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, а также с видеопоздравлением из международной космической станции к юным участникам обратились космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин и кукла Кындыкан – символ объединения и сохранения Севера.
Флаг Международного комитета "Дети Азии" внесли выпускники Игр разных лет. В их числе Туяна Дашидоржиева, Василий Левит, Виктория Ан, Сакши Малик, Виктор Лебедев, Паннапа Харнсуджин, Юрий Краковецкий.
Почетное право для торжественной клятвы от имени участников и судей VIII Игр "Дети Азии" выпало чемпиону Первенства Республики Саха (Якутия) по стендовой стрельбе и Мерею Акшалову, главному судье Игр, выпускнику III Игр "Дети Азии", чемпиону мира и Азии по боксу Данилу Копылову.
Всего планируется разыграть 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: легкая атлетика, баскетбол 3×3, танцевальный спорт "брейкинг" и "двоеборье", мас-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, дзюдо, кураш, плавание, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, пулевая стрельба, стрельба из лука, шахматы, го, настольный теннис, кикбоксинг, стендовая стрельба.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Путин поприветствовал участников спортивных игр "Дети Азии"
26 июня, 12:02
 
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"РоссияЯкутскАзербайджанАйсен НиколаевВладимир МаксимовМихаил ДегтяревДети АзииСпорт
 
 
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