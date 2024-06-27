https://ria.ru/20240627/arest-1955958813.html

Сообщника ликвидированных в Дагестане боевиков арестовали

Сообщника ликвидированных в Дагестане боевиков арестовали - РИА Новости, 27.06.2024

Сообщника ликвидированных в Дагестане боевиков арестовали

В Махачкале арестовали сообщника боевиков, который помогал организовать теракт в Дербенте, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T21:39

2024-06-27T21:39

2024-06-27T22:38

происшествия

дербент

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

николай котельников (священник)

единая россия

сергокалинский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 27 июн — РИА Новости. В Махачкале арестовали сообщника боевиков, который помогал организовать теракт в Дербенте, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева. "Рассмотрев представленный материал, Советский районный суд Махачкалы принял решение о заключении обвиняемого под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 23 августа включительно", — сказала она.Задержанный проходит по статье "Террористический акт".Согласно материалам дела, он не позднее мая этого года вступил в преступную группу, содействовал организации теракта в Дербенте, но сам в нем не участвовал.Как уточняется в пресс-релизе суда, эту банду создал сын экс-главы Сергокалинского района Осман Омаров, который требовал от ее членов признать его единоличным лидером и дать ему присягу, если они хотят непосредственно участвовать в совершении преступлений.Теракты в ДагестанеДвадцать третьего июня вооруженные боевики напали на Покровский собор в Дербенте (единственный православный храм в городе), Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, две синагоги и пост ДПС.По последним данным, погиб 21 человек: сотрудники полиции и несколько мирных граждан, в том числе священник Николай Котельников. Еще как минимум 46 пострадали.Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили — это выходцы из Сергокалинского района республики. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из бандитов — 31-летний сын Магомеда Омарова Осман, другой — его племянник Али Закаригаев, некогда возглавлявший отделение партии "Справедливая Россия — За правду".Самого главу района освободили от должности и исключили из "Единой России". Накануне Омарова арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве.Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".

https://ria.ru/20240626/dagestan-1955520905.html

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

дербент

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происшествия, дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, николай котельников (священник), единая россия, сергокалинский район, республика дагестан