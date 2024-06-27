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Сообщника ликвидированных в Дагестане боевиков арестовали - РИА Новости, 27.06.2024
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21:39 27.06.2024 (обновлено: 22:38 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/arest-1955958813.html
Сообщника ликвидированных в Дагестане боевиков арестовали
Сообщника ликвидированных в Дагестане боевиков арестовали - РИА Новости, 27.06.2024
Сообщника ликвидированных в Дагестане боевиков арестовали
В Махачкале арестовали сообщника боевиков, который помогал организовать теракт в Дербенте, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T21:39
2024-06-27T22:38
происшествия
дербент
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
николай котельников (священник)
единая россия
сергокалинский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 июн — РИА Новости. В Махачкале арестовали сообщника боевиков, который помогал организовать теракт в Дербенте, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева. "Рассмотрев представленный материал, Советский районный суд Махачкалы принял решение о заключении обвиняемого под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 23 августа включительно", — сказала она.Задержанный проходит по статье "Террористический акт".Согласно материалам дела, он не позднее мая этого года вступил в преступную группу, содействовал организации теракта в Дербенте, но сам в нем не участвовал.Как уточняется в пресс-релизе суда, эту банду создал сын экс-главы Сергокалинского района Осман Омаров, который требовал от ее членов признать его единоличным лидером и дать ему присягу, если они хотят непосредственно участвовать в совершении преступлений.Теракты в ДагестанеДвадцать третьего июня вооруженные боевики напали на Покровский собор в Дербенте (единственный православный храм в городе), Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, две синагоги и пост ДПС.По последним данным, погиб 21 человек: сотрудники полиции и несколько мирных граждан, в том числе священник Николай Котельников. Еще как минимум 46 пострадали.Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили — это выходцы из Сергокалинского района республики. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из бандитов — 31-летний сын Магомеда Омарова Осман, другой — его племянник Али Закаригаев, некогда возглавлявший отделение партии "Справедливая Россия — За правду".Самого главу района освободили от должности и исключили из "Единой России". Накануне Омарова арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве.Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".
https://ria.ru/20240626/dagestan-1955520905.html
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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происшествия, дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, николай котельников (священник), единая россия, сергокалинский район, республика дагестан
Происшествия, Дербент, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Николай Котельников (священник), Единая Россия, Сергокалинский район, Республика Дагестан
Сообщника ликвидированных в Дагестане боевиков арестовали

Суд арестовал сообщника боевиков, помогавшего организовать теракт в Дербенте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 27 июн — РИА Новости. В Махачкале арестовали сообщника боевиков, который помогал организовать теракт в Дербенте, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
"Рассмотрев представленный материал, Советский районный суд Махачкалы принял решение о заключении обвиняемого под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 23 августа включительно", — сказала она.
Абдулбасир Нурмагомедов и Магомедшапи Нурмагомедов несут бутылки с водой спецназовцам и полицейским во время активной фазы КТО возле кафедрального собора в Махачкале
В Махачкале два мальчика раздавали воду силовикам при активной фазе КТО
26 июня, 11:18
Задержанный проходит по статье "Террористический акт".
Согласно материалам дела, он не позднее мая этого года вступил в преступную группу, содействовал организации теракта в Дербенте, но сам в нем не участвовал.
Как уточняется в пресс-релизе суда, эту банду создал сын экс-главы Сергокалинского района Осман Омаров, который требовал от ее членов признать его единоличным лидером и дать ему присягу, если они хотят непосредственно участвовать в совершении преступлений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
24 июня, 08:00

Теракты в Дагестане

Двадцать третьего июня вооруженные боевики напали на Покровский собор в Дербенте (единственный православный храм в городе), Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, две синагоги и пост ДПС.
По последним данным, погиб 21 человек: сотрудники полиции и несколько мирных граждан, в том числе священник Николай Котельников. Еще как минимум 46 пострадали.
Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили — это выходцы из Сергокалинского района республики. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из бандитов — 31-летний сын Магомеда Омарова Осман, другой — его племянник Али Закаригаев, некогда возглавлявший отделение партии "Справедливая Россия — За правду".
Самого главу района освободили от должности и исключили из "Единой России". Накануне Омарова арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".
Вооруженные нападения на храмы и синагогу в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
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1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
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2 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
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3 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
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4 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
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5 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
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7 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
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8 из 9
© СК РФ

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
1 из 9

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
3 из 9

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
5 из 9

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
7 из 9

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
8 из 9

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9
 
ПроисшествияДербентМахачкалаВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеНиколай Котельников (священник)Единая РоссияСергокалинский районРеспублика Дагестан
 
 
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