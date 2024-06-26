https://ria.ru/20240626/narkotiki-1955104932.html

Международный день борьбы с наркотиками

Международный день борьбы с наркотиками - РИА Новости, 26.06.2024

Международный день борьбы с наркотиками

Ежегодно 26 июня во многих странах мира отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T04:29

2024-06-26T04:29

2024-06-26T04:29

справки

россия

международный день борьбы с наркотиками

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955109327_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_069dc0f1d185b122173febb4ed1a0c61.jpg

Ежегодно 26 июня во многих странах мира отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking). Дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987 года ее резолюцией 42/112, принятой в знак решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании. Это решение было принято на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года.Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие. По данным Всемирного доклада о наркотиках (2023), каждый 17-й человек в мире в возрасте от 15 до 64 лет употреблял наркотики в течение последних 12 месяцев. Число наркопотребителей возросло с 240 миллионов человек в 2011 году до 296 миллионов в 2021 году (это 5,8% мирового населения в возрасте 15-64 лет). Число лиц, употребляющих инъекционные наркотики, составило 13,2 миллиона человек.По оценкам авторов доклада, самым распространенным наркотиком остается каннабис: в 2021 году его употребляли 219 миллионов человек (4,3% взрослого населения мира), амфетамины употребляли 36 миллионов человек, кокаин – 22 миллиона, вещества типа экстези – 20 миллионов человек.В докладе отмечается, что основной причиной смертей, связанных с употреблением наркотиков, являются заболевания печени, вызванные гепатитом С, а большинство случаев смерти от передозировки происходят из-за употребления опиоидов.В 2019 году число смертей от употребления наркотиков составило около 500 тысяч, что на 17,5% больше, чем в 2009 году.По экспертным оценкам, каждый наркоман в течение своей жизни вовлекает в употребление наркотиков от 5 до 17 человек. Согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН, 2023), глобальное производство кокаина в 2020-2021 годах выросло на 35%, достигнув рекордно высокого уровня. Количество перехватов партий кокаина по всему миру также резко возросло. В 2021 году объем изъятий достиг максимума, составив порядка двух тысяч тонн. Авторы доклада отмечают, что страны Юго-Восточной Европы, а также Западной и Центральной Африки все чаще используются в качестве ключевых транзитных пунктов для транспортировки кокаина. Крупные порты Северного моря – Антверпен, Роттердам и Гамбург – затмили традиционные пункты ввоза через Испанию и Португалию для кокаина, поступающего в Западную Европу. Наркоторговцы отправляют все больше кокаина в европейские страны, минуя Северную Америку.Наркоторговцы продолжают использовать передовые цифровые технологии, платформы социальных сетей и дезинформацию для продажи своей продукции, стимулируя потребление наркотиков во всем мире. Об этом говорится в докладе Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН, 2024) при поддержке ООН.Соцсети обеспечивают наркоторговцам доступ к потребителям по всему миру. Преступные группы превращают их в торговые площадки и, в частности, размещая контент, рассчитанный на подростков. Также преступники используют легитимные платформы электронной торговли. Еще одна проблемная область – телемедицина и интернет-аптеки. Объемы мировой торговли незаконными фармпрепаратами оцениваются в 4,4 миллиарда долларов. Другие тенденции, связанные с торговлей наркотиками в интернете, включают использование методов шифрования при общении и транзакциях и анонимного просмотра в "даркнете", а также платежи в трудно отслеживаемых криптовалютах.В России наркомания – одна из наиболее острых проблем здравоохранения и социальной жизни. Эксперты отмечают, что из-за нее Россия ежегодно теряет порядка 3,8% ВВП. По данным заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, в России за последние 10 лет общее количество пациентов с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, зарегистрированных наркологической службой, снизилось на 39% и в 2021 году составило менее 1,8 миллиона человек (против 2,9 миллиона в 2012 году). Общее количество потребителей наркотиков в 2021 году составило почти 390 тысяч человек, в том числе наркомания диагностирована у 227 тысяч человек, более 60% из них в возрасте 18-39 лет. При этом эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" оценивают число наркозависимых в боле чем пять миллионов человек (3,5% от населения страны). Такие расхождения объясняются тем, что из десяти наркозависимых на официальном учете стоит всего один.По данным Росстата, в 2021 году от причин, связанных с употреблением наркотиков, в России умерло более 10 тысяч человек. По сравнению с 2020 годом рост составил 37%.По данным Росстата, в 2022 году от психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением наркотических средств и других психоактивных веществ, было зарегистрировано 2487 случаев смерти. Согласно докладу о наркоситуации в России (2022), в 2022 году было выявлено 10 410 смертельных отравлений запрещенными веществами, из которых 10 096 – наркотическими средствами, а 314 – психотропными. Среди несовершеннолетних зарегистрировано 442 случая отравлений наркотиками. При этом за последние пять лет более чем на 20% снизилось количество подростков, совершивших наркопреступления. В 2023 году из незаконного оборота полицейскими было изъято 21,7 тонны наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ.За январь-апрель 2024 года эта цифра составила более 7,5 тонн. В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики России на период до 2030 года.Согласно стратегии, Россия должна перейти в оценке наркоситуации от "напряженной" к "нейтральной" и сокращению смертей от употребления наркотиков с 3 до 2,4 случая на 100 тысяч человек.В РФ внедряются инновационные подходы к лечению наркомании, в частности, внедрены оригинальные лекарственные препараты, используются подходы к лечению на основе молекулярно-генетического анализа. Для проведения медицинской реабилитации в стационарных условиях созданы реабилитационные центры и отделения. При этом вся помощь является бесплатной. В 2016 году была запущена программа тестирования учащихся на наркотики, в 2017 году – программа по выявлению злоупотребляющих алкоголем и наркотиками среди пациентов обычных соматических больниц. В декабре 2020 года в России был принят закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете. В феврале 2021 года президент РФ подписал закон о наказании до 15 лет тюрьмы за склонение к употреблению наркотиков с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, в частности, сети интернет.С 1 августа 2022 года вступил в силу обновленный порядок оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология". Диагноз наркологического расстройства теперь должен быть установлен в течение 72 часов.24 ноября 2022 года Госдумой России принят федеральный закон, которым определяется понятие "социальная реабилитация больных наркоманией", формы, порядок и условия ее предоставления.Закон вступил в силу с 1 сентября 2023 года.В мае 2023 года Минздрав и министерство труда и социальной защиты РФ утвердили порядок прохождения больными наркоманией медицинской и социальной реабилитации. Приказ вступил в силу с 1 сентября 2023 года.Согласно документу, медицинская реабилитация будет осуществляться при наличии добровольного согласия больного или одного из родителей, если речь идет о несовершеннолетнем пациенте с наркоманией.Больные наркоманией будут направляться на медицинскую реабилитацию после лечения и при наличии медицинских показаний. При этом медорганизации будут проводить консультирование больных для побуждения их к прохождению реабилитации.Социальная реабилитация больных наркоманией будет включать в себя социально-психологические услуги, социально-педагогические, социально-трудовые и социально-правовые. Ежегодно под эгидой Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России проходит общероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью". Ее цель – привлечь общественность к противодействию незаконному обороту наркотиков и к профилактике их немедицинского потребления, повысить информированность граждан о возможностях лечения наркозависимых и их реабилитации. В 2023 году акция проходила во всех регионах России в два этапа – с 13 по 24 марта и с 16 по 27 октября. Была пресечена деятельность 65 наркопритонов, выявлено 10 фактов склонения к потреблению наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 1,3 тонны запрещенных к свободному обороту веществ (на 20,7% больше, чем в 2022 году).Ежегодно в Международный день борьбы с наркотиками во всем мире проводятся мероприятия, посвященные определенным темам. В 2024 году он пройдет под девизом "Доказательства очевидны: инвестируйте в профилактику". Кампания, проводимая в этом году, признает, что "эффективная политика в отношении наркотиков должна основываться на науке, исследованиях, полном уважении прав человека, сострадании и глубоком понимании социальных, экономических и медицинских последствий употребления наркотиков". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, международный день борьбы с наркотиками