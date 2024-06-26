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На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта - РИА Новости, 26.06.2024
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17:34 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/migrant-1955657485.html
На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта
На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта - РИА Новости, 26.06.2024
На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале ведомства, что пограничники республики обнаружили на границе с Латвией погибшего мигранта. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:34
2024-06-26T17:34
белоруссия
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литва
евросоюз
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале ведомства, что пограничники республики обнаружили на границе с Латвией погибшего мигранта. "Полоцкие пограничники 25 июня в 20 метрах от латвийского погранзабора обнаружили тело без признаков жизни. Мужчина находился на спальном мешке в джинсах и майке, однако без обуви. При нем были паспорт и водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии", - говорится в сообщении.Отмечается также, что расстояние от тела иностранца до калитки для животных в латвийском пограничном заграждении составило 150 метров. По информации погранкомитета, на месте работала следственно-оперативная группа. В комитете обратили внимание, что с начала месяца польские и латвийские военные трижды "демонстрировали на практике жестокую политику Евросоюза в отношении "неправильных беженцев", среди которых были даже женщины. "Силовики сопредельных стран их избивали, расстреливали резиновыми пулями, применяли электрошокеры и перцовый газ, а затем выбрасывали изможденных иностранцев на территорию Беларуси. Однако во всех трех случаях белорусской стороне удавалось спасти каждого из беженцев", - подчеркнули в погранкомитете. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в январе заявил, что в прошлом году белорусские пограничники пресекли вытеснение на территорию республики силовиками из соседних стран ЕС около 35 тысяч мигрантов.
https://ria.ru/20240426/pogranichniki-1942550362.html
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белоруссия, латвия, литва, евросоюз, в мире, миграция
Белоруссия, Латвия, Литва, Евросоюз, В мире, Миграция
На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Латвией погибшего мигранта

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале ведомства, что пограничники республики обнаружили на границе с Латвией погибшего мигранта.
«
"Полоцкие пограничники 25 июня в 20 метрах от латвийского погранзабора обнаружили тело без признаков жизни. Мужчина находился на спальном мешке в джинсах и майке, однако без обуви. При нем были паспорт и водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии", - говорится в сообщении.
Место обнаружения беженки у границы Белоруссии с Латвией
Белорусские пограничники нашли тело беженки у границы с Латвией
26 апреля, 16:51
Отмечается также, что расстояние от тела иностранца до калитки для животных в латвийском пограничном заграждении составило 150 метров.
По информации погранкомитета, на месте работала следственно-оперативная группа.
В комитете обратили внимание, что с начала месяца польские и латвийские военные трижды "демонстрировали на практике жестокую политику Евросоюза в отношении "неправильных беженцев", среди которых были даже женщины.
«
"Силовики сопредельных стран их избивали, расстреливали резиновыми пулями, применяли электрошокеры и перцовый газ, а затем выбрасывали изможденных иностранцев на территорию Беларуси. Однако во всех трех случаях белорусской стороне удавалось спасти каждого из беженцев", - подчеркнули в погранкомитете.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в январе заявил, что в прошлом году белорусские пограничники пресекли вытеснение на территорию республики силовиками из соседних стран ЕС около 35 тысяч мигрантов.
Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией
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25 марта, 18:01
 
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