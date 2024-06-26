https://ria.ru/20240626/migrant-1955657485.html

На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта

На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта - РИА Новости, 26.06.2024

На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале ведомства, что пограничники республики обнаружили на границе с Латвией погибшего мигранта. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:34

2024-06-26T17:34

2024-06-26T17:34

белоруссия

латвия

литва

евросоюз

в мире

миграция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745206029_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_bcda07f7137f36fee1d23327373613c6.jpg

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале ведомства, что пограничники республики обнаружили на границе с Латвией погибшего мигранта. "Полоцкие пограничники 25 июня в 20 метрах от латвийского погранзабора обнаружили тело без признаков жизни. Мужчина находился на спальном мешке в джинсах и майке, однако без обуви. При нем были паспорт и водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии", - говорится в сообщении.Отмечается также, что расстояние от тела иностранца до калитки для животных в латвийском пограничном заграждении составило 150 метров. По информации погранкомитета, на месте работала следственно-оперативная группа. В комитете обратили внимание, что с начала месяца польские и латвийские военные трижды "демонстрировали на практике жестокую политику Евросоюза в отношении "неправильных беженцев", среди которых были даже женщины. "Силовики сопредельных стран их избивали, расстреливали резиновыми пулями, применяли электрошокеры и перцовый газ, а затем выбрасывали изможденных иностранцев на территорию Беларуси. Однако во всех трех случаях белорусской стороне удавалось спасти каждого из беженцев", - подчеркнули в погранкомитете. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в январе заявил, что в прошлом году белорусские пограничники пресекли вытеснение на территорию республики силовиками из соседних стран ЕС около 35 тысяч мигрантов.

https://ria.ru/20240426/pogranichniki-1942550362.html

https://ria.ru/20240325/migrant-1935717367.html

белоруссия

латвия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, латвия, литва, евросоюз, в мире, миграция