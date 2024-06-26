На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта
Белорусские пограничники обнаружили на границе с Латвией погибшего мигранта
© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале ведомства, что пограничники республики обнаружили на границе с Латвией погибшего мигранта.
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"Полоцкие пограничники 25 июня в 20 метрах от латвийского погранзабора обнаружили тело без признаков жизни. Мужчина находился на спальном мешке в джинсах и майке, однако без обуви. При нем были паспорт и водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии", - говорится в сообщении.
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Отмечается также, что расстояние от тела иностранца до калитки для животных в латвийском пограничном заграждении составило 150 метров.
По информации погранкомитета, на месте работала следственно-оперативная группа.
В комитете обратили внимание, что с начала месяца польские и латвийские военные трижды "демонстрировали на практике жестокую политику Евросоюза в отношении "неправильных беженцев", среди которых были даже женщины.
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"Силовики сопредельных стран их избивали, расстреливали резиновыми пулями, применяли электрошокеры и перцовый газ, а затем выбрасывали изможденных иностранцев на территорию Беларуси. Однако во всех трех случаях белорусской стороне удавалось спасти каждого из беженцев", - подчеркнули в погранкомитете.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в январе заявил, что в прошлом году белорусские пограничники пресекли вытеснение на территорию республики силовиками из соседних стран ЕС около 35 тысяч мигрантов.