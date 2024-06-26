https://ria.ru/20240626/kor-1955474798.html
В Приморье зарегистрировали первые случаи кори
В Приморье зарегистрировали первые случаи кори - РИА Новости, 26.06.2024
В Приморье зарегистрировали первые случаи кори
Первые случаи кори зарегистрированы в Приморском крае, очаги заболевания появились во Владивостоке, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T03:16
2024-06-26T03:16
2024-06-26T03:16
здоровье - общество
приморский край
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Первые случаи кори зарегистрированы в Приморском крае, очаги заболевания появились во Владивостоке, сообщает краевое правительство. "В Приморском крае зарегистрированы первые случаи кори. Очаги болезни появились во Владивостоке. В основном это завозные случаи. Чтобы предотвратить распространение заболевания, в крае уже проводятся мероприятия по выявлению заболевших, людей с подозрением на корь и их контактов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время специалисты определяют приморцев, у которых закончился срок действия предыдущей прививки от кори. При согласии человека проводится экстренная вакцинация, устанавливается медицинский контроль за лицами, которые были в контакте с больными. Препаратов для проведения вакцинации в крае достаточно, уточняется в сообщении.
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здоровье - общество, приморский край, владивосток, россия
Здоровье - Общество, Приморский край, Владивосток, Россия
В Приморье зарегистрировали первые случаи кори
В Приморье зарегистрировали первые случаи кори, очаги появились во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Первые случаи кори зарегистрированы в Приморском крае, очаги заболевания появились во Владивостоке, сообщает краевое правительство.
"В Приморском крае зарегистрированы первые случаи кори. Очаги болезни появились во Владивостоке. В основном это завозные случаи. Чтобы предотвратить распространение заболевания, в крае уже проводятся мероприятия по выявлению заболевших, людей с подозрением на корь и их контактов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время специалисты определяют приморцев, у которых закончился срок действия предыдущей прививки от кори. При согласии человека проводится экстренная вакцинация, устанавливается медицинский контроль за лицами, которые были в контакте с больными. Препаратов для проведения вакцинации в крае достаточно, уточняется в сообщении.