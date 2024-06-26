https://ria.ru/20240626/kolokoltsev-1955545540.html

Проверки мигрантов проводятся без политической подоплеки, заявили в МВД

Проверки мигрантов проводятся без политической подоплеки, заявили в МВД - РИА Новости, 26.06.2024

Проверки мигрантов проводятся без политической подоплеки, заявили в МВД

Глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что возглавляемое им ведомство проводит профилактические... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:18

2024-06-26T12:18

2024-06-26T12:18

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узбекистан

ташкент

владимир колокольцев

шавкат мирзиеев

ирина волк

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что возглавляемое им ведомство проводит профилактические мероприятия без политической подоплеки в отношении всех иностранцев, нарушающих законодательство РФ. Встреча российского министра и главы Узбекистана прошла в Ташкенте, уточнила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Глава МВД России заверил, что возглавляемое им ведомство проводит профилактические мероприятия без политической или иной подоплеки в отношении всех иностранцев, нарушающих законодательство Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре МВД. По словам Колокольцева, миграционной ситуацией широко пользуются различные деструктивные силы экстремистской и террористической направленности, а также иностранные спецслужбы недружественных стран.

https://ria.ru/20240403/vnzh-1937464613.html

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россия, узбекистан, ташкент, владимир колокольцев, шавкат мирзиеев, ирина волк, в мире