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Проверки мигрантов проводятся без политической подоплеки, заявили в МВД - РИА Новости, 26.06.2024
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12:18 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/kolokoltsev-1955545540.html
Проверки мигрантов проводятся без политической подоплеки, заявили в МВД
Проверки мигрантов проводятся без политической подоплеки, заявили в МВД - РИА Новости, 26.06.2024
Проверки мигрантов проводятся без политической подоплеки, заявили в МВД
Глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что возглавляемое им ведомство проводит профилактические... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:18
2024-06-26T12:18
россия
узбекистан
ташкент
владимир колокольцев
шавкат мирзиеев
ирина волк
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что возглавляемое им ведомство проводит профилактические мероприятия без политической подоплеки в отношении всех иностранцев, нарушающих законодательство РФ. Встреча российского министра и главы Узбекистана прошла в Ташкенте, уточнила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Глава МВД России заверил, что возглавляемое им ведомство проводит профилактические мероприятия без политической или иной подоплеки в отношении всех иностранцев, нарушающих законодательство Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре МВД. По словам Колокольцева, миграционной ситуацией широко пользуются различные деструктивные силы экстремистской и террористической направленности, а также иностранные спецслужбы недружественных стран.
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россия, узбекистан, ташкент, владимир колокольцев, шавкат мирзиеев, ирина волк, в мире
Россия, Узбекистан, Ташкент, Владимир Колокольцев, Шавкат Мирзиеев, Ирина Волк, В мире
Проверки мигрантов проводятся без политической подоплеки, заявили в МВД

Колокольцев: МВД проводит профилактические мероприятия против всех мигрантов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что возглавляемое им ведомство проводит профилактические мероприятия без политической подоплеки в отношении всех иностранцев, нарушающих законодательство РФ.
Встреча российского министра и главы Узбекистана прошла в Ташкенте, уточнила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"Глава МВД России заверил, что возглавляемое им ведомство проводит профилактические мероприятия без политической или иной подоплеки в отношении всех иностранцев, нарушающих законодательство Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре МВД.
По словам Колокольцева, миграционной ситуацией широко пользуются различные деструктивные силы экстремистской и террористической направленности, а также иностранные спецслужбы недружественных стран.
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РоссияУзбекистанТашкентВладимир КолокольцевШавкат МирзиеевИрина ВолкВ мире
 
 
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