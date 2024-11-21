Куркума — польза и вред приправы для организма человека

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Куркума представляет собой растение, корень которого используется не только как приправа, но и в качестве красителя и для лечения некоторых недугов. Считается, что она обладает множеством полезных свойств для организма человека.

Чем полезна куркума для здоровья мужчин и женщин, ее польза, вред и противопоказания, где применяется и как правильно употреблять в пищу, — в материале РИА Новости.

Куркума

Индии , которая считается родиной специи, с 600-х годов до н. э. из куркумы делали приправу карри. Куркума — это род многолетних травянистых растений семейства имбирных, корневища и стебли которых содержат желтый краситель — куркумин. Это одна из самых известных и наиболее используемых приправ с древних времен. Так, в, которая считается родиной специи, с 600-х годов до н. э. из куркумы делали приправу карри.

Растение имеет размер до 90 сантиметров в высоту, трубчатые цветки и мясистые, ароматные корневища. При их переработке получается порошок желтого цвета с ярким ароматом и горьковатым вкусом.

Состав

Куркума содержит эфирные масла и богата фосфором, железом, йодом, кальцием, холином, а также витаминами группы В (В1, В2, В5), С и К. Пищевая ценность на 100 граммов продукта:

белки 12,7 г жиры 13,8 г углеводы 58,2 г

Калорийность на 100 граммов куркумы — 325 ккал.

Виды куркумы

На сегодняшний день в мире существует множество разновидностей куркумы, и только некоторые из них используются в кулинарии, медицине и т.д. Это, например, куркума длинная и куркума ароматная (особенно ценится в кондитерском искусстве).

Польза куркумы

Польза куркумы основывается на полезных веществах в ее составе. Благодаря им специя помогает от воспалений и может облегчать боли при артрите. Кроме этого, куркума налаживает обменные процессы в организме, а антиоксиданты способствуют выведению токсинов и других вредных веществ. За счет этого улучшается общее состояние, укрепляется иммунитет, возрастает работоспособность.

уменьшения суставных отеков. Регулярное употребление куркумы снижает риск развития болезней печени, также снижая симптомы уже приобретенных заболеваний, например гепатитов. “Из-за выраженного желчегонного эффекта, куркуму можно употреблять для нормализации работы желчного пузыря и кишечника”, — добавляет эксперт аналитического центра университета "Синергия", главврач сети клиник Ольга Рублева. Кроме того, она может замедлять развитие или уменьшать симптомы пародонтита, предменструального синдрома, сахарного диабета, диареи, расстройства желудка, псориаза. Польза куркумы для мужчин и для женщин заключается в уменьшении хронического воспаления, из-за которого могут появляться нарушение обмена веществ, ожирение и другие опасные заболевания, например, связанные с сердечно-сосудистой системой. Также специя благотворно влияет на больных артритом за счетсуставных отеков. Регулярное употребление куркумы снижает риск развития болезней печени, также снижая симптомы уже приобретенных заболеваний, например гепатитов. “Из-за выраженного желчегонного эффекта, куркуму можно употреблять для нормализации работы желчного пузыря и кишечника”, — добавляет эксперт аналитического центра университета "Синергия", главврач сети клиник Ольга Рублева. Кроме того, оназамедлять развитие или уменьшать симптомы пародонтита, предменструального синдрома, сахарного диабета, диареи, расстройства желудка, псориаза.

защищают организм от окисления и свободных радикалов, за счет чего препятствуют старению. Также ученые установили , что куркумин благотворно влияет на работу мозга благодаря увеличению выработки гормона BDNF, с недостатком которого связаны депрессия и потеря памяти. Кроме того, куркума уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, снижает уровень холестерина, помогает более активному расщеплению жиров, способствует профилактике раковых заболеваний, помогает против артрита и развития болезни Альцгеймера. За счет стимуляции выработки коллагена приправа замедляет старение кожи и улучшает ее внешний вид при акне. Куркума оказывает положительное влияние и на свертываемость крови. Антиоксиданты в составе специиорганизм от окисления и свободных радикалов, за счет чего препятствуют старению. Также ученые, что куркумин благотворно влияет на работу мозга благодаря увеличению выработки гормона BDNF, с недостатком которого связаны депрессия и потеря памяти. Кроме того, куркума уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний,уровень холестерина, помогает более активному расщеплению жиров,раковых заболеваний,против артрита иболезни Альцгеймера. За счет стимуляции выработки коллагена приправа замедляет старение кожи и улучшает ее внешний вид при акне. Куркума оказывает положительное влияние и на свертываемость крови.

Помимо этого куркума считается хорошим афродизиаком.

Вред и противопоказания куркумы

Вред куркумы заключается в том, что она может вызывать аллергию. Ее следует убрать из рациона тем, кто принимает препараты для разжижения крови. Из-за того, что специя снижает уровень сахара, она противопоказана при приеме антидиабетических лекарств. С осторожностью стоит вводить в свой рацион куркуму и тем, кто принимает другие лекарственные препараты. Предварительно стоит обязательно проконсультироваться с врачом.

Куркума также может быть противопоказана при некоторых заболеваниях почек, желчного пузыря и других органов. “Противопоказано употребление куркумы при камнях в желчном пузыре, — говорит Ольга Рублева. — Использование специй в детском питании до трех лет также не рекомендуется”.

Как употреблять в пищу

Куркуму можно смешивать с обычной теплой водой, добавлять ее в чай и кофе, делать с ней витаминные напитки на основе меда и молока. Для достижения терапевтического эффекта можно употреблять одну ложку куркумы каждый день, однако лучше предварительно посоветоваться с врачом.

Из-за противовирусного и общеукрепляющего действия куркуму рекомендуют употреблять при простуде. Она помогает быстрее выздороветь, а также восстановить силы после болезни. Для этого специю можно смешать с медом и съедать по ложке каждые один-два часа. Также ее добавляют в горячее молоко или чай.

Если смешать куркуму с медом, то получится мощный противовирусный и оздоровительный натуральный препарат. Для этого нужно одну столовую ложку специи добавить в мед и перемешать. Принимать смесь следует по одной чайной ложке каждый день.

Как выбрать

Выбирать корень куркумы следует плотный, но упругий, без механических повреждений. Качественный свежий продукт имеет достаточно интенсивный аромат. Порошок нужно выбирать без комочков, рассыпчатый, в герметичной упаковке. Проверить подлинность специи можно, если добавить ее в воду и затем дать отстояться. После этого жидкость должна остаться прозрачной, без осадка на дне, пены и белых разводов.

Как правильно хранить

Чтобы сохранить полезные свойства куркумы, ее следует высыпать в плотно закрывающуюся емкость и поставить в темное место, потому что пряность не любит солнца.

Применение в медицине

Куркума — один из основных ингредиентов в Аюрведе, традиционной индийской медицине, которой уже более тысячи лет. С давних времен считалось, что специя повышает активность кишечной флоры, улучшает пищеварение, помогает при вирусных заболеваниях и в восстановительный период, очищает кровь и способствует образованию новых кровяных клеток. В Индии куркуму нередко смешивают с молоком для получения мощного витаминного напитка.

Центральной Азии она используется как противовоспалительное, кровоостанавливающее, противоглистное, ранозаживляющее средство. Специю применяют для лечения болезней желчного пузыря, печени и почек. В современной медицине куркуме также нашлось применение. Так, например, в странахонакак противовоспалительное, кровоостанавливающее, противоглистное, ранозаживляющее средство. Специю применяют для лечения болезней желчного пузыря, печени и почек.

Применение в кулинарии

Приправа широко используется в кулинарии, одно из главных блюд с куркумой — карри, которое готовят на основе овощей, бобовых и мяса. Особенно хорошо специя сочетается с мясными продуктами, также ее добавляют в супы, омлеты, соусы.

“Я больше сторонник того, чтобы куркуму есть, а не пить. Каждое блюдо может стать шедевром, если соединить разные пряности. Так, простой овощной салат с куркумой и разными маслами становится экзотическим блюдом с богатой пользой. А обычный рис превращается в бирьяни (индийское блюдо из риса — ред.). Но если хочется ее именно пить, то молоко с куркумой может помочь лучшему засыпанию и снижению тревожности”, — говорит нутрициолог Вероника Хованская.

Применение в косметологии

Полезные свойства куркумы нашли применение и в косметических средствах, которые выполняют различные задачи. Например, экстракт этого растения можно встретить в составе солнцезащитных средств, а также средств, которые стоит наносить на кожу после солнечных ванн.

Еще одна группа косметических продуктов, в состав которых может включаться куркума, — это средства для борьбы с несовершенствами кожи (например, акне и т.д.). В данном случае куркума полезна за счет своих противовоспалительных, антибактериальных и заживляющих свойств.

А антиоксидантные свойства куркумы могут использоваться в составе антивозрастных кремов.

Применение для похудения

Сама по себе куркума не способствует похудению, однако она полезна для обменных процессов, если добавлять ее в блюда. Полифенол куркумин в ее составе способен препятствовать образованию жира, поэтому даже при обильном рационе с добавлением пряности можно держать вес в пределах нормы. Кроме этого, железо, марганец и калий помогают выводить натрий и обеспечивают детоксикацию организма. Некоторые диетологи рекомендуют разводить куркуму в теплой воде и выпивать каждый день по утрам, также для похудения ее можно смешивать с кефиром.

