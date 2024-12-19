Как избавиться от похмелья быстро и эффективно: советы специалистов

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Похмелье появляется, когда человек выпил слишком много алкоголя и произошла серьезная интоксикация организма. Виды и степени тяжести похмельного синдрома, как справиться с абстинентным синдромом: способы лечения и борьбы. О том, как избавиться от похмелья в домашних условиях быстро и эффективно и как его предотвратить, — в материале РИА Новости.

Похмелье

Похмелье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, которое выражается в неприятных физических и психологических ощущениях. Другое его название — абстинентный синдром. Похмелье может длиться от нескольких часов до суток и более.

Этанол в алкогольных напитках после приема внутрь сначала превращается в ацетальдегид (этаналь), а затем в уксусную кислоту. Этот процесс происходит в печени при помощи особого фермента — алкогольдегидрогеназы. При избытке алкоголя в крови ферментные системы не справляются с полным превращением ацетальдегида в уксусную кислоту, в результате он накапливается в организме. Ацетальдегид значительно более токсичен, чем сам этанол. Кроме того, алкоголь вызывает выработку фермента CYP2E1, который сам может образовывать токсины и свободные радикалы.

По мнению ученых, даже самые малые порции алкоголя наносят серьезный ущерб здоровью и заметно повышают вероятность преждевременной смерти от болезней сердца, рака и несчастных случаев.

"Теперь мы можем очень четко заявить, что негативные эффекты от спиртного исчезают только в том случае, если количество выпитого стремится к нулю. Развенчан миф о том, что одна-две порции алкоголя полезны для здоровья", — заявила Эммануэла Гакиду из Университета Вашингтона (США).

Виды похмелья

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy Мужчина и женщина с похмельем © Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy Мужчина и женщина с похмельем

Врачи выделяют два вида похмельного синдрома:

Простое похмелье : длится не более суток, мысли о спиртном в это время вызывают отвращение, недомогание проходит самостоятельно и как таковых осложнений за собой не несет.

: длится не более суток, мысли о спиртном в это время вызывают отвращение, недомогание проходит самостоятельно и как таковых осложнений за собой не несет. Абстинентный синдром: спутник хронического алкоголизма, новая порция спиртного помогает больному почувствовать себя лучше. Абстиненция связана с непосредственным участием этанола в метаболизме зависимого пациента.

Помимо видов существуют и степени:

Легкая : наступает при незначительном опьянении (содержание этанола в крови до одного промилле). У человека повышается давление, появляются небольшой тремор (дрожание) рук, учащенный пульс.

: наступает при незначительном опьянении (содержание этанола в крови до одного промилле). У человека повышается давление, появляются небольшой тремор (дрожание) рук, учащенный пульс. Средняя : результат содержания этанола в крови до 2,5 промилле. Наиболее характерные симптомы: тошнота, рвота, сбой сердечного ритма, бледность кожи. Может привести к серьезным последствиям.

: результат содержания этанола в крови до 2,5 промилле. Наиболее характерные симптомы: тошнота, рвота, сбой сердечного ритма, бледность кожи. Может привести к серьезным последствиям. Тяжелая: проявляется при концентрации этанола более 2,5 промилле. Нарушаются когнитивные функции, может случиться обморок. Такое состояние влечет за собой серьезные последствия и требует медицинского вмешательства.

Причины

Процессы, приводящие к похмельному синдрому, до сих пор плохо изучены. Такое состояние может быть вызвано большим количеством ацетальдегида, потому что при частом приеме алкоголя он накапливается в организме и способен вызывать отравление даже при небольших дозах выпитого. Иные причины:

Обезвоживание и электролитный дисбаланс: потребление алкоголя увеличивает выработку мочи, вызывает обезвоживание организма, что приводит ко многим распространенным симптомам похмелья, включая жажду, слабость, сухость слизистых оболочек, головокружение. У некоторых могут возникать повышенное потоотделение, рвота и диарея. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: чрезмерное употребление алкоголя может вызвать острый гастрит. Спиртное способно раздражать желудок и кишечник, вызывая воспаление слизистой оболочки желудка и задержку опорожнения. В итоге алкогольные напитки способны привести к ожирению печени, повышенной секреции поджелудочной железы и кишечника, что может вызывать боли в животе, тошноту и рвоту. Низкий уровень сахара в крови: употребление алкоголя может подавлять выработку глюкозы в организме и истощать ее запасы, хранящиеся в печени. Поскольку это вещество является основным источником энергии для мозга, низкий уровень сахара в крови может вызывать симптомы усталости, слабости и расстройства настроения, возникающие во время похмелья. Нарушение сна и других биологических ритмов: вызванный алкоголем сон короче и хуже обычного. Это может привести к утомляемости во время похмелья. Алкоголь также способен нарушить суточный температурный ритм тела, секрецию гормонов роста в ночное время и выброс кортизола. Головная боль: алкогольное опьянение временно приводит к расширению кровеносных сосудов, что чревато мигренью. Отказ от алкоголя: чрезмерное его употребление угнетает центральную нервную систему. Когда поступление этанола прекращается, ЦНС может перейти в состояние несбалансированной гиперактивности, или перегрузки. Следствие этого — тремор и учащенное сердцебиение, связанные с похмельем.

Симптомы

© Depositphotos.com / aetb Похмелье © Depositphotos.com / aetb Похмелье

Похмелье вызывает следующие симптомы:

головные боли;

тошноту и рвоту;

тахикардию;

расстройство кишечника;

отсутствие аппетита;

обезвоживание;

сухость во рту;

тремор;

апатию, упадок сил.

Как правило, похмелье возникает через три-восемь часов после употребления алкоголя. Фактически организм борется с токсинами, пытается от них избавиться.

Психологически человек чувствует себя тоже плохо, у него развиваются:

апатия;

снижение концентрации внимания;

раздражительность;

перепады настроения;

общая слабость;

чувство стыда и вины.

Сколько длится

Похмелье может длиться до 72 часов, все зависит от индивидуальных особенностей организма и количества выпитого. Обычно неприятные симптомы проходят спустя сутки. Иногда через двое, если человек не очень хорошо переносит спиртное.

Последствия

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев Мужчина на приеме у врача в наркологическом диспансере © РИА Новости / Евгений Епанчинцев Мужчина на приеме у врача в наркологическом диспансере

Алкоголь известен как депрессант. Во время его употребления часто повышается настроение, но как только этиловый спирт покинет организм, у человека могут проявиться симптомы депрессии — сниженное настроение, повышенная усталость, плаксивость, раздражительность, нежелание что-либо делать, паранойя и т. д.

Спиртное раздражает желудок и кишечник. Возникающее в результате воспаление может привести к болям в животе, тошноте и рвоте. Оно также истощает запасы витаминов и минералов в организме, вызывает усталость, слабость и перепады настроения.

Похмелье может быть как болезненным, так и опасным. Во время такого состояния у человека нарушается координация и способность принимать решения, здраво оценивая обстановку.

Как избавиться от похмелья

Когда похмелье наступило, и человек чувствует себя плохо, можно применить методы, помогающие улучшить общее самочувствие. Если состояние слишком плохое, следует вызвать скорую помощь.

Общие советы

© iStock.com / PeopleImages Мужчина в душе © iStock.com / PeopleImages Мужчина в душе

Для того, чтобы быстрее избавиться от неприятных симптомов, можно:

Принять контрастный душ, но разница температуры не должна быть большой. Хроническим алкоголикам такая мера противопоказана, так как может привести к инсульту.

Больше употреблять жидкости. Можно пить воду, соки, бульоны, любые жидкие блюда.

Увеличить физическую нагрузку: прогулка на воздухе, утренняя зарядка помогут быстрее восстановить метаболизм.

Хорошо выспаться.

Также при похмелье лучше плотно поесть, даже если нет аппетита.

Лечение в домашних условиях

Врач-патофизиолог Алена Парецкая и врач-невролог Евгений Мосин рассказали о продуктах, которые помогают избавиться от похмелья.

По их словам, яйца — источник особой аминокислоты под названием L-цистеин, которая необходима печени для расщепления токсина, накапливающегося в организме при употреблении чрезмерного количества алкоголя. Поэтому завтрак с использованием этого продукта поможет справиться с похмельем.

Если бороться с недостатком жидкости с помощью кокосовой воды, то она дополнительно сможет восполнить баланс электролитов за счет содержания калия, утверждают эксперты.

С проблемами желудочно-кишечного тракта, вызванными алкоголем, помогут справиться имбирь и содержащие электролит калия бананы. Имбирь будет эффективен при тошноте и рвоте, его следует нарезать и добавить в воду, а бананы также помогут при расстройстве желудка.

Сладкая газировка на основе лимона или лайма способствует более быстрому выводу алкоголя из организма. Сок цитрусовых благотворно влияет на кишечник, подавляя тошноту, высокое содержание сахара помогает восстановить силы, а вода восполняет потери жидкости от обезвоживания, отметили медики.

Корейские ученые считают эффективным средством от похмелья обыкновенную спаржу. Как показали опыты, проведенные на клетках человеческой и крысиной печени, аминокислоты и минеральные элементы, содержащиеся в молодой спарже, снижают окислительный стресс, которому орган подвергается из-за чрезмерного количества спиртного. Растение оказывало положительный эффект даже на клетки печени хронических алкоголиков.

Народные рецепты от похмелья

Считается, что от похмелья помогают огуречный рассол, легкий куриный бульон, травяные чаи, которые успокаивают нервную систему и помогают легче заснуть.

Медицинские препараты от похмелья

© iStock.com / Moussa81 Шипучие таблетки © iStock.com / Moussa81 Шипучие таблетки

Существует ряд лекарственных препаратов, которые могут облегчить абстинентный синдром и снять симптомы похмелья. Это так называемые сорбенты, которые связывают вредные вещества и выводят их из организма. Такие лекарства намного эффективнее активированного угля. Головную боль можно снять одним из обезболивающих.

Когда обращаться к врачу

Помощь врача-нарколога может понадобиться при сильном отравлении алкоголем. Также к специалисту лучше обратиться при похмелье пожилым людям, тем, у кого есть хронические заболевания.

Что нельзя делать при похмелье

Избавляться от недомогания нельзя с помощью:

Крепкого чая или кофе могут вызвать скачок артериального давления и снизить концентрацию кислорода в крови Бани или сауны выделение обильного пота усиливает обезвоживание, которое и так сопровождает похмелье. А горячий и влажный воздух может вызвать ухудшение состояния, особенно у тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы Алкоголя новая порция при простом похмелье может усилить его признаки или способствовать развитию запоя в будущем

Как предотвратить похмелье

Лучший способ избежать похмелья — не превышать условную "норму" для взрослых людей (20 граммов в день), при которой вред для организма будет не слишком серьезным.

При более серьезных дозах, чтобы минимизировать риск похмелья, нужно следовать рекомендациям:

Всегда пить на полный желудок, чтобы выровнять абсорбцию алкоголя. Красное вино содержит тирамин — химическое вещество, которое может вызвать сильную головную боль, поэтому следует избегать красных сортов напитка, чтобы этого не произошло. Алкогольные напитки лучше чередовать с безалкогольными. Поскольку спиртное сильно обезвоживает, перед сном лучше выпить один или два стакана простой воды. Обезвоживание обычно сопровождается электролитным дисбалансом. Таким образом, сочетание воды и электролитов может устранить некоторые симптомы похмелья, но ни в коем случае не все.

Рекомендации врачей