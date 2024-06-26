https://ria.ru/20240626/feyk-1955620885.html
В МИД Казахстана обвинили Кэмерона в дезинформации об Астане
В МИД Казахстана обвинили Кэмерона в дезинформации об Астане - РИА Новости, 26.06.2024
В МИД Казахстана обвинили Кэмерона в дезинформации об Астане
Всю ответственность за дезинформацию о позиции Астаны несет министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:59
2024-06-26T15:59
2024-06-26T17:07
в мире
казахстан
украина
дэвид кэмерон
мурат нуртлеу
айбек смадияров
россия
астана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_fec64311b0e4cedb18efb7927c7a60e8.jpg
АЛМА-АТА, 26 июн — РИА Новости. Всю ответственность за дезинформацию о позиции Астаны несет министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.Так он прокомментировал разговор главы британского дипведомства с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые позвонили ему от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам Кэмерона, его казахстанский коллега Мурат Нуртлеу якобы сказал, что украинцы "умирают за Казахстан" и "рискуют жизнью, чтобы сдержать Россию"."Такого разговора <...> не было. Всю ответственность за дезинформацию несет британский министр", — подчеркнул Смадияров.В той же беседе Кэмерон заявил, что Путин "хочет часть севера Казахстана", а также рассказал, что просил экс-президента США Дональда Трампа не блокировать военную помощь ВСУ. Кроме того, он намекнул, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите, поскольку против этого выступает Вашингтон.
https://ria.ru/20240406/pranki-1938281040.html
казахстан
украина
россия
астана
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_822de7d441cf0ec8e97ac9ee3e32df3a.jpg
Кэмерон: Нуртлеу заявил, что украинцы умирают за Казахстан, чтобы сдерживать Россию
Кэмерон: Нуртлеу заявил, что украинцы умирают за Казахстан, чтобы сдерживать Россию
2024-06-26T15:59
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, украина, дэвид кэмерон, мурат нуртлеу, айбек смадияров, россия, астана, великобритания, мид казахстана, вооруженные силы украины, нато, владимир кузнецов (вован)
В мире, Казахстан, Украина, Дэвид Кэмерон, Мурат Нуртлеу, Айбек Смадияров, Россия, Астана, Великобритания, МИД Казахстана, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Кузнецов (Вован)
В МИД Казахстана обвинили Кэмерона в дезинформации об Астане
МИД Казахстана: Нуртлеу не говорил Кэмерону об умирающих за Астану украинцах