https://ria.ru/20240626/feyk-1955620885.html

В МИД Казахстана обвинили Кэмерона в дезинформации об Астане

В МИД Казахстана обвинили Кэмерона в дезинформации об Астане - РИА Новости, 26.06.2024

В МИД Казахстана обвинили Кэмерона в дезинформации об Астане

Всю ответственность за дезинформацию о позиции Астаны несет министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:59

2024-06-26T15:59

2024-06-26T17:07

в мире

казахстан

украина

дэвид кэмерон

мурат нуртлеу

айбек смадияров

россия

астана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_fec64311b0e4cedb18efb7927c7a60e8.jpg

АЛМА-АТА, 26 июн — РИА Новости. Всю ответственность за дезинформацию о позиции Астаны несет министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.Так он прокомментировал разговор главы британского дипведомства с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые позвонили ему от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам Кэмерона, его казахстанский коллега Мурат Нуртлеу якобы сказал, что украинцы "умирают за Казахстан" и "рискуют жизнью, чтобы сдержать Россию"."Такого разговора <...> не было. Всю ответственность за дезинформацию несет британский министр", — подчеркнул Смадияров.В той же беседе Кэмерон заявил, что Путин "хочет часть севера Казахстана", а также рассказал, что просил экс-президента США Дональда Трампа не блокировать военную помощь ВСУ. Кроме того, он намекнул, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите, поскольку против этого выступает Вашингтон.

https://ria.ru/20240406/pranki-1938281040.html

казахстан

украина

россия

астана

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кэмерон: Нуртлеу заявил, что украинцы умирают за Казахстан, чтобы сдерживать Россию Кэмерон: Нуртлеу заявил, что украинцы умирают за Казахстан, чтобы сдерживать Россию 2024-06-26T15:59 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, украина, дэвид кэмерон, мурат нуртлеу, айбек смадияров, россия, астана, великобритания, мид казахстана, вооруженные силы украины, нато, владимир кузнецов (вован)