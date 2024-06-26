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В МИД Казахстана обвинили Кэмерона в дезинформации об Астане - РИА Новости, 26.06.2024
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15:59 26.06.2024 (обновлено: 17:07 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/feyk-1955620885.html
В МИД Казахстана обвинили Кэмерона в дезинформации об Астане
В МИД Казахстана обвинили Кэмерона в дезинформации об Астане - РИА Новости, 26.06.2024
В МИД Казахстана обвинили Кэмерона в дезинформации об Астане
Всю ответственность за дезинформацию о позиции Астаны несет министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:59
2024-06-26T17:07
в мире
казахстан
украина
дэвид кэмерон
мурат нуртлеу
айбек смадияров
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АЛМА-АТА, 26 июн — РИА Новости. Всю ответственность за дезинформацию о позиции Астаны несет министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.Так он прокомментировал разговор главы британского дипведомства с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые позвонили ему от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам Кэмерона, его казахстанский коллега Мурат Нуртлеу якобы сказал, что украинцы "умирают за Казахстан" и "рискуют жизнью, чтобы сдержать Россию"."Такого разговора &lt;...&gt; не было. Всю ответственность за дезинформацию несет британский министр", — подчеркнул Смадияров.В той же беседе Кэмерон заявил, что Путин "хочет часть севера Казахстана", а также рассказал, что просил экс-президента США Дональда Трампа не блокировать военную помощь ВСУ. Кроме того, он намекнул, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите, поскольку против этого выступает Вашингтон.
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Кэмерон: Нуртлеу заявил, что украинцы умирают за Казахстан, чтобы сдерживать Россию
Кэмерон: Нуртлеу заявил, что украинцы умирают за Казахстан, чтобы сдерживать Россию
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в мире, казахстан, украина, дэвид кэмерон, мурат нуртлеу, айбек смадияров, россия, астана, великобритания, мид казахстана, вооруженные силы украины, нато, владимир кузнецов (вован)
В мире, Казахстан, Украина, Дэвид Кэмерон, Мурат Нуртлеу, Айбек Смадияров, Россия, Астана, Великобритания, МИД Казахстана, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Кузнецов (Вован)
В МИД Казахстана обвинили Кэмерона в дезинформации об Астане

МИД Казахстана: Нуртлеу не говорил Кэмерону об умирающих за Астану украинцах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 26 июн — РИА Новости. Всю ответственность за дезинформацию о позиции Астаны несет министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Так он прокомментировал разговор главы британского дипведомства с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые позвонили ему от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам Кэмерона, его казахстанский коллега Мурат Нуртлеу якобы сказал, что украинцы "умирают за Казахстан" и "рискуют жизнью, чтобы сдержать Россию".
"Такого разговора <...> не было. Всю ответственность за дезинформацию несет британский министр", — подчеркнул Смадияров.
В той же беседе Кэмерон заявил, что Путин "хочет часть севера Казахстана", а также рассказал, что просил экс-президента США Дональда Трампа не блокировать военную помощь ВСУ. Кроме того, он намекнул, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите, поскольку против этого выступает Вашингтон.
Лекция от пранкеров Вована и Лексуса Пранк-журналистика: когда шутка становится инструментом правды. 6 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Вован и Лексус назвали возможные последствия пранков с политиками в России
6 апреля, 18:31
 
В миреКазахстанУкраинаДэвид КэмеронМурат НуртлеуАйбек СмадияровРоссияАстанаВеликобританияМИД КазахстанаВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир Кузнецов (Вован)
 
 
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