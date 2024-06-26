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В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 26.06.2024
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09:37 26.06.2024 (обновлено: 09:49 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/botulizm-1955502858.html
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 26.06.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом
В больницах с диагнозом ботулизм остаются 148 взрослых пациентов, 44 из них на ИВЛ, 232 человека, в том числе трое детей, выписаны после улучшения состояния,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:37
2024-06-26T09:49
здоровье - общество
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
происшествия
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В больницах с диагнозом ботулизм остаются 148 взрослых пациентов, 44 из них на ИВЛ, 232 человека, в том числе трое детей, выписаны после улучшения состояния, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."На стационарном лечении остаются 148 взрослых пациентов с диагнозом ботулизм, 44 из них на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что из больниц в связи с улучшением состояния выписаны 232 человека, в том числе трое детей.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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здоровье - общество, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия, россия
Здоровье - Общество, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Происшествия, Россия
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом

Кузнецов: в стационарах остаются 148 взрослых пациентов с ботулизмом

© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В больницах с диагнозом ботулизм остаются 148 взрослых пациентов, 44 из них на ИВЛ, 232 человека, в том числе трое детей, выписаны после улучшения состояния, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"На стационарном лечении остаются 148 взрослых пациентов с диагнозом ботулизм, 44 из них на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что из больниц в связи с улучшением состояния выписаны 232 человека, в том числе трое детей.
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Ботулизм: симптомы и лечение
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Здоровье - ОбществоМассовое заражение ботулизмом через еду из доставкиПроисшествияРоссия
 
 
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