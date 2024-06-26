https://ria.ru/20240626/botulizm-1955502858.html
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 26.06.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом
В больницах с диагнозом ботулизм остаются 148 взрослых пациентов, 44 из них на ИВЛ, 232 человека, в том числе трое детей, выписаны после улучшения состояния,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:37
2024-06-26T09:37
2024-06-26T09:49
здоровье - общество
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
происшествия
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В больницах с диагнозом ботулизм остаются 148 взрослых пациентов, 44 из них на ИВЛ, 232 человека, в том числе трое детей, выписаны после улучшения состояния, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."На стационарном лечении остаются 148 взрослых пациентов с диагнозом ботулизм, 44 из них на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что из больниц в связи с улучшением состояния выписаны 232 человека, в том числе трое детей.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия, россия
Здоровье - Общество, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Происшествия, Россия
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом
Кузнецов: в стационарах остаются 148 взрослых пациентов с ботулизмом
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В больницах с диагнозом ботулизм остаются 148 взрослых пациентов, 44 из них на ИВЛ, 232 человека, в том числе трое детей, выписаны после улучшения состояния, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"На стационарном лечении остаются 148 взрослых пациентов с диагнозом ботулизм, 44 из них на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что из больниц в связи с улучшением состояния выписаны 232 человека, в том числе трое детей.