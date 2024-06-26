https://ria.ru/20240626/botulizm-1955502858.html

В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом

В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 26.06.2024

В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом

В больницах с диагнозом ботулизм остаются 148 взрослых пациентов, 44 из них на ИВЛ, 232 человека, в том числе трое детей, выписаны после улучшения состояния,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:37

2024-06-26T09:37

2024-06-26T09:49

здоровье - общество

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

происшествия

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В больницах с диагнозом ботулизм остаются 148 взрослых пациентов, 44 из них на ИВЛ, 232 человека, в том числе трое детей, выписаны после улучшения состояния, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."На стационарном лечении остаются 148 взрослых пациентов с диагнозом ботулизм, 44 из них на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что из больниц в связи с улучшением состояния выписаны 232 человека, в том числе трое детей.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия, россия