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Очевидец заявил о стрельбе в центре Махачкалы - РИА Новости, 25.06.2024
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22:46 25.06.2024 (обновлено: 23:30 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/strelba-1955456938.html
Очевидец заявил о стрельбе в центре Махачкалы
Очевидец заявил о стрельбе в центре Махачкалы - РИА Новости, 25.06.2024
Очевидец заявил о стрельбе в центре Махачкалы
В центре Махачкалы прозвучала стрельба, сообщил РИА Новости местный житель. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:46
2024-06-25T23:30
махачкала
происшествия
республика дагестан
сергей меликов
дербент
сергокалинский район
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 25 июн — РИА Новости. В центре Махачкалы прозвучала стрельба, сообщил РИА Новости местный житель."Звуки стрельбы были слышны в районе Университетской площади. Тут много полицейских", — сказал собеседник агентства.Власти региона, в свою очередь, уточнили, что правоохранительные органы проводят мероприятия в районе улиц Гаджиева и Коркмасова, и попросили население покинуть эту территорию.При этом, как уточнили РИА Новости в МВД Дагестана, план "перехват", о котором писали некоторые Telegram-каналы, в городе не вводили.Позднее в ведомстве пояснили, что очевидец сообщил о вооруженном человеке на Университетской площади, но эта информация не подтвердилась."На место незамедлительно были направлены несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов", — говорится в заявлении.Теракты в ДагестанеВ воскресенье вооруженные боевики напали на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, единственный православный храм в городе, Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, две синагоги и пост ДПС.Погиб 21 человек: сотрудники полиции и несколько мирных граждан, в том числе священник Николай Котельников, еще более 40 пострадали.В Дагестане объявили трехдневный траур. Возбуждены уголовные дела. Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установлены.Как сообщил глава республики Сергей Меликов, нападавшие — выходцы из Сергокалинского района. По некоторым данным, двое из них были детьми главы района Магомеда Омарова, еще один — его племянником. Чиновника освободили от должности. Накануне сообщалось, что его задержали и отвезли на допрос.
https://ria.ru/20240625/derbent-1955215954.html
https://ria.ru/20240625/nagrada-1955449086.html
махачкала
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махачкала, происшествия, республика дагестан, сергей меликов, дербент, сергокалинский район, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Махачкала, Происшествия, Республика Дагестан, Сергей Меликов, Дербент, Сергокалинский район, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Очевидец заявил о стрельбе в центре Махачкалы

Житель Махачкалы: в районе Университетской площади Махачкалы прозвучала стрельба

© РИА НовостиСитуация на Университетской площади в Махачкале, где полиция проводила проверку после сообщения о вооруженном человеке
Ситуация на Университетской площади в Махачкале, где полиция проводила проверку после сообщения о вооруженном человеке - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости
Ситуация на Университетской площади в Махачкале, где полиция проводила проверку после сообщения о вооруженном человеке
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 25 июн — РИА Новости. В центре Махачкалы прозвучала стрельба, сообщил РИА Новости местный житель.
"Звуки стрельбы были слышны в районе Университетской площади. Тут много полицейских", — сказал собеседник агентства.
Протоиерей Николай Котельников - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
СМИ: террористы заранее готовили убийство священника в Дербенте
Вчера, 06:08
Власти региона, в свою очередь, уточнили, что правоохранительные органы проводят мероприятия в районе улиц Гаджиева и Коркмасова, и попросили население покинуть эту территорию.
При этом, как уточнили РИА Новости в МВД Дагестана, план "перехват", о котором писали некоторые Telegram-каналы, в городе не вводили.
Позднее в ведомстве пояснили, что очевидец сообщил о вооруженном человеке на Университетской площади, но эта информация не подтвердилась.
"На место незамедлительно были направлены несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов", — говорится в заявлении.
Вооруженные нападения на храмы и синагогу в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
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1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
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2 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
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3 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
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4 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
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5 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
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7 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
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8 из 9
© СК РФ

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
1 из 9

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
3 из 9

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
5 из 9

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
7 из 9

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
8 из 9

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

Теракты в Дагестане

В воскресенье вооруженные боевики напали на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, единственный православный храм в городе, Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, две синагоги и пост ДПС.
Погиб 21 человек: сотрудники полиции и несколько мирных граждан, в том числе священник Николай Котельников, еще более 40 пострадали.
В Дагестане объявили трехдневный траур. Возбуждены уголовные дела. Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установлены.
Как сообщил глава республики Сергей Меликов, нападавшие — выходцы из Сергокалинского района. По некоторым данным, двое из них были детьми главы района Магомеда Омарова, еще один — его племянником. Чиновника освободили от должности. Накануне сообщалось, что его задержали и отвезли на допрос.
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Кадр видео
Полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане, наградили
Вчера, 21:35
 
МахачкалаПроисшествияРеспублика ДагестанСергей МеликовДербентСергокалинский районВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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