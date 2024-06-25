https://ria.ru/20240625/sobaka-1955255082.html

В Самарской области проверят сообщение о нападении собаки на ребенка

В Самарской области проверят сообщение о нападении собаки на ребенка - РИА Новости, 25.06.2024

В Самарской области проверят сообщение о нападении собаки на ребенка

Прокуратура проверяет информацию о нападении бездомной собаки на шестилетнего мальчика в городе Кинеле в Самарской области. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:59

2024-06-25T10:59

2024-06-25T11:00

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САМАРА, 25 июн - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о нападении бездомной собаки на шестилетнего мальчика в городе Кинеле в Самарской области. Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, в соцсетях появились публикации о нападении на мальчика безнадзорной собаки 22 июня в Кинеле. В результате шестилетний ребенок получил телесные повреждения, сейчас он находится в медучреждении, ему оказывается необходимая помощь. В соцсетях сообщается, что собака свалила мальчика с велосипеда и прокусила ребенку ухо, еще несколько укусов зафиксировано на голове. Ребенку удалось вырваться и убежать. "Межрайонной прокуратурой организована проверка деятельности органов местного самоуправления в части исполнения обязанности по организации отлова безнадзорных животных, а также организации, выполнявшей эти работы по муниципальному контракту", - говорится в сообщении прокуратуры Самарской области. Следователи также организовали доследственную проверку, в ходе которой выяснят все обстоятельства и причины инцидента, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20240625/sk-1955239065.html

https://ria.ru/20240109/proisshestvie-1920295390.html

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происшествия, здоровье - общество, кинель, самарская область, россия