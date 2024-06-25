https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955396349.html

В Севастополе рассказали о состоянии детей с осколочными ранениями

В Севастополе рассказали о состоянии детей с осколочными ранениями - РИА Новости, 25.06.2024

В Севастополе рассказали о состоянии детей с осколочными ранениями

Состояние госпитализированных 12 детей с осколочными ранениями от подрыва суббоеприпасов ракеты ATACMS, атаковавшей пляж в Севастополе, удовлетворительное, они... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T17:06

2024-06-25T17:06

2024-06-25T17:06

севастополь

москва

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова

обстрел севастополя ракетами atacms

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954974018_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_1b56188c04b1643185f8656abda78cc8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Состояние госпитализированных 12 детей с осколочными ранениями от подрыва суббоеприпасов ракеты ATACMS, атаковавшей пляж в Севастополе, удовлетворительное, они идут на поправку, сообщила главный врач больницы №5 "Центр охраны здоровья матери и ребенка" в Севастополе Наталья Шайнер. "На данный момент в городской больнице №5 находятся 12 детей с осколочными ранениями мягких тканей. Все дети в удовлетворительном состоянии. Самых тяжелых вчера направили в федеральные центры Москвы. Учитывая, что дети пережили большой стресс, с ними продолжают работать психологи", - сказала Шайнер журналистам. Все дети идут на поправку, необходимые операции проведены. Пациентов навещают родители, детям также передали подарки. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что семь пострадавших от обстрела человек, в том числе четыре ребёнка, выписаны из больниц города. На лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники - направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двух детей - как крайне тяжелое.

https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955280659.html

https://ria.ru/20240624/memorial-1955195409.html

севастополь

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, москва, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, обстрел севастополя ракетами atacms