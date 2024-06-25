В Севастополе рассказали о состоянии детей с осколочными ранениями
Врач Шайнер: состояние пострадавших от подрыва ATACMS детей удовлетворительное
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Состояние госпитализированных 12 детей с осколочными ранениями от подрыва суббоеприпасов ракеты ATACMS, атаковавшей пляж в Севастополе, удовлетворительное, они идут на поправку, сообщила главный врач больницы №5 "Центр охраны здоровья матери и ребенка" в Севастополе Наталья Шайнер.
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"На данный момент в городской больнице №5 находятся 12 детей с осколочными ранениями мягких тканей. Все дети в удовлетворительном состоянии. Самых тяжелых вчера направили в федеральные центры Москвы. Учитывая, что дети пережили большой стресс, с ними продолжают работать психологи", - сказала Шайнер журналистам.
Все дети идут на поправку, необходимые операции проведены. Пациентов навещают родители, детям также передали подарки.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что семь пострадавших от обстрела человек, в том числе четыре ребёнка, выписаны из больниц города. На лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники - направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двух детей - как крайне тяжелое.