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В Севастополе рассказали о состоянии детей с осколочными ранениями - РИА Новости, 25.06.2024
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17:06 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955396349.html
В Севастополе рассказали о состоянии детей с осколочными ранениями
В Севастополе рассказали о состоянии детей с осколочными ранениями - РИА Новости, 25.06.2024
В Севастополе рассказали о состоянии детей с осколочными ранениями
Состояние госпитализированных 12 детей с осколочными ранениями от подрыва суббоеприпасов ракеты ATACMS, атаковавшей пляж в Севастополе, удовлетворительное, они... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:06
2024-06-25T17:06
севастополь
москва
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Состояние госпитализированных 12 детей с осколочными ранениями от подрыва суббоеприпасов ракеты ATACMS, атаковавшей пляж в Севастополе, удовлетворительное, они идут на поправку, сообщила главный врач больницы №5 "Центр охраны здоровья матери и ребенка" в Севастополе Наталья Шайнер. "На данный момент в городской больнице №5 находятся 12 детей с осколочными ранениями мягких тканей. Все дети в удовлетворительном состоянии. Самых тяжелых вчера направили в федеральные центры Москвы. Учитывая, что дети пережили большой стресс, с ними продолжают работать психологи", - сказала Шайнер журналистам. Все дети идут на поправку, необходимые операции проведены. Пациентов навещают родители, детям также передали подарки. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что семь пострадавших от обстрела человек, в том числе четыре ребёнка, выписаны из больниц города. На лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники - направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двух детей - как крайне тяжелое.
https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955280659.html
https://ria.ru/20240624/memorial-1955195409.html
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севастополь, москва, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Москва, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополе рассказали о состоянии детей с осколочными ранениями

Врач Шайнер: состояние пострадавших от подрыва ATACMS детей удовлетворительное

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Состояние госпитализированных 12 детей с осколочными ранениями от подрыва суббоеприпасов ракеты ATACMS, атаковавшей пляж в Севастополе, удовлетворительное, они идут на поправку, сообщила главный врач больницы №5 "Центр охраны здоровья матери и ребенка" в Севастополе Наталья Шайнер.
«
"На данный момент в городской больнице №5 находятся 12 детей с осколочными ранениями мягких тканей. Все дети в удовлетворительном состоянии. Самых тяжелых вчера направили в федеральные центры Москвы. Учитывая, что дети пережили большой стресс, с ними продолжают работать психологи", - сказала Шайнер журналистам.
Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Двое детей из Севастополя находятся в реанимации на ИВЛ
Вчера, 11:58
Все дети идут на поправку, необходимые операции проведены. Пациентов навещают родители, детям также передали подарки.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что семь пострадавших от обстрела человек, в том числе четыре ребёнка, выписаны из больниц города. На лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники - направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двух детей - как крайне тяжелое.
Стихийный мемориал в центре Севастополя в память о погибших после атаки ВСУ детях - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Севастополе организовали стихийный мемориал в память о погибших детях
24 июня, 23:44
 
СевастопольМоскваНИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоНациональный медико-хирургический центр имени Н. И. ПироговаОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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