https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955263448.html

Врачи оценили состояние пострадавших в Севастополе

Врачи оценили состояние пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 25.06.2024

Врачи оценили состояние пострадавших в Севастополе

Состояние шести взрослых и двоих детей, пострадавших в Севастополе, которые находятся в московских клиниках, врачи оценивают как тяжелое, сообщается в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:19

2024-06-25T11:19

2024-06-25T11:30

севастополь

москва

республика крым

обстрел севастополя ракетами atacms

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955268122_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_046d0ef71570ce1b1d4d8121b8c5167f.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Состояние шести взрослых и двоих детей, пострадавших в Севастополе, которые находятся в московских клиниках, врачи оценивают как тяжелое, сообщается в Telegram-канале столичного департамента труда и социальной защиты населения. В понедельник в ведущие городские больницы департамента здравоохранения Москвы из Севастополя на лечение поступили 14 пациентов, в том числе шесть детей. Все они размещены в крупнейших многопрофильных городских стационарах: НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Боткина, ГКБ имени Иноземцева, ГКБ имени Юдина, НИИ детской хирургии и травматологии, детской Филатовской больнице. "Врачи оценивают состояние шести взрослых и двух детей как тяжелое. Остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести. Врачи делают все необходимое для сохранения жизни и здоровья пострадавших", - говорится в сообщении. Как отметили в департаменте, пациенты в тяжелом состоянии были доставлены из аэропорта в больницы медицинскими вертолетами. К оказанию медицинской помощи привлечены мультидицисциплинарные бригады, в составе которых врачи анестезиологи реаниматологи, нейро-, и сосудистые хирурги, травматологи и другие специалисты. "В течение вечера все пациенты были осмотрены профильными врачами, сделан полный комплекс диагностических мероприятий, определён план лечения. Пациентам, требующим срочной хирургической помощи, в ближайшее время будут выполнены оперативные вмешательства. По наиболее сложным случаям пациентов с сочетанной патологией, то есть где требуется помощь специалистов разных профилей, проводятся консилиумы для принятия решения о дальнейшей тактике лечения", - уточнили в департаменте. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955156395.html

https://ria.ru/20240625/pentagon-1955200476.html

https://ria.ru/20240624/memorial-1955195409.html

севастополь

москва

республика крым

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севастополь, москва, республика крым, обстрел севастополя ракетами atacms