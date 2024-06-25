Врачи оценили состояние пострадавших в Севастополе
Дептруд: состояние пострадавших в Севастополе пациентов оценивается как тяжелое
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ | Перейти в медиабанкПострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву
Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Состояние шести взрослых и двоих детей, пострадавших в Севастополе, которые находятся в московских клиниках, врачи оценивают как тяжелое, сообщается в Telegram-канале столичного департамента труда и социальной защиты населения.
В понедельник в ведущие городские больницы департамента здравоохранения Москвы из Севастополя на лечение поступили 14 пациентов, в том числе шесть детей. Все они размещены в крупнейших многопрофильных городских стационарах: НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Боткина, ГКБ имени Иноземцева, ГКБ имени Юдина, НИИ детской хирургии и травматологии, детской Филатовской больнице.
«
"Врачи оценивают состояние шести взрослых и двух детей как тяжелое. Остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести. Врачи делают все необходимое для сохранения жизни и здоровья пострадавших", - говорится в сообщении.
Как отметили в департаменте, пациенты в тяжелом состоянии были доставлены из аэропорта в больницы медицинскими вертолетами. К оказанию медицинской помощи привлечены мультидицисциплинарные бригады, в составе которых врачи анестезиологи реаниматологи, нейро-, и сосудистые хирурги, травматологи и другие специалисты.
«
"В течение вечера все пациенты были осмотрены профильными врачами, сделан полный комплекс диагностических мероприятий, определён план лечения. Пациентам, требующим срочной хирургической помощи, в ближайшее время будут выполнены оперативные вмешательства. По наиболее сложным случаям пациентов с сочетанной патологией, то есть где требуется помощь специалистов разных профилей, проводятся консилиумы для принятия решения о дальнейшей тактике лечения", - уточнили в департаменте.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.