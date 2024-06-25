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Врачи оценили состояние пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 25.06.2024
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11:19 25.06.2024 (обновлено: 11:30 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955263448.html
Врачи оценили состояние пострадавших в Севастополе
Врачи оценили состояние пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 25.06.2024
Врачи оценили состояние пострадавших в Севастополе
Состояние шести взрослых и двоих детей, пострадавших в Севастополе, которые находятся в московских клиниках, врачи оценивают как тяжелое, сообщается в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:19
2024-06-25T11:30
севастополь
москва
республика крым
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Состояние шести взрослых и двоих детей, пострадавших в Севастополе, которые находятся в московских клиниках, врачи оценивают как тяжелое, сообщается в Telegram-канале столичного департамента труда и социальной защиты населения. В понедельник в ведущие городские больницы департамента здравоохранения Москвы из Севастополя на лечение поступили 14 пациентов, в том числе шесть детей. Все они размещены в крупнейших многопрофильных городских стационарах: НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Боткина, ГКБ имени Иноземцева, ГКБ имени Юдина, НИИ детской хирургии и травматологии, детской Филатовской больнице. "Врачи оценивают состояние шести взрослых и двух детей как тяжелое. Остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести. Врачи делают все необходимое для сохранения жизни и здоровья пострадавших", - говорится в сообщении. Как отметили в департаменте, пациенты в тяжелом состоянии были доставлены из аэропорта в больницы медицинскими вертолетами. К оказанию медицинской помощи привлечены мультидицисциплинарные бригады, в составе которых врачи анестезиологи реаниматологи, нейро-, и сосудистые хирурги, травматологи и другие специалисты. "В течение вечера все пациенты были осмотрены профильными врачами, сделан полный комплекс диагностических мероприятий, определён план лечения. Пациентам, требующим срочной хирургической помощи, в ближайшее время будут выполнены оперативные вмешательства. По наиболее сложным случаям пациентов с сочетанной патологией, то есть где требуется помощь специалистов разных профилей, проводятся консилиумы для принятия решения о дальнейшей тактике лечения", - уточнили в департаменте. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955156395.html
https://ria.ru/20240625/pentagon-1955200476.html
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севастополь
москва
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севастополь, москва, республика крым, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Москва, Республика Крым, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Врачи оценили состояние пострадавших в Севастополе

Дептруд: состояние пострадавших в Севастополе пациентов оценивается как тяжелое

© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ | Перейти в медиабанкПострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву
Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
Перейти в медиабанк
Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Состояние шести взрослых и двоих детей, пострадавших в Севастополе, которые находятся в московских клиниках, врачи оценивают как тяжелое, сообщается в Telegram-канале столичного департамента труда и социальной защиты населения.
В понедельник в ведущие городские больницы департамента здравоохранения Москвы из Севастополя на лечение поступили 14 пациентов, в том числе шесть детей. Все они размещены в крупнейших многопрофильных городских стационарах: НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Боткина, ГКБ имени Иноземцева, ГКБ имени Юдина, НИИ детской хирургии и травматологии, детской Филатовской больнице.
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"Врачи оценивают состояние шести взрослых и двух детей как тяжелое. Остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести. Врачи делают все необходимое для сохранения жизни и здоровья пострадавших", - говорится в сообщении.
Как отметили в департаменте, пациенты в тяжелом состоянии были доставлены из аэропорта в больницы медицинскими вертолетами. К оказанию медицинской помощи привлечены мультидицисциплинарные бригады, в составе которых врачи анестезиологи реаниматологи, нейро-, и сосудистые хирурги, травматологи и другие специалисты.
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"В течение вечера все пациенты были осмотрены профильными врачами, сделан полный комплекс диагностических мероприятий, определён план лечения. Пациентам, требующим срочной хирургической помощи, в ближайшее время будут выполнены оперативные вмешательства. По наиболее сложным случаям пациентов с сочетанной патологией, то есть где требуется помощь специалистов разных профилей, проводятся консилиумы для принятия решения о дальнейшей тактике лечения", - уточнили в департаменте.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.
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СевастопольМоскваРеспублика КрымОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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