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Погибших в Дербенте полицейских и священника представят к орденам Мужества - РИА Новости, 25.06.2024
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12:15 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/derbent-1955286712.html
Погибших в Дербенте полицейских и священника представят к орденам Мужества
Погибших в Дербенте полицейских и священника представят к орденам Мужества - РИА Новости, 25.06.2024
Погибших в Дербенте полицейских и священника представят к орденам Мужества
Погибший в ходе теракта в Дербенте православный священник, а также все погибшие сотрудники полиции будут представлены к орденам Мужества, сообщил глава... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:15
2024-06-25T12:15
дербент
махачкала
сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Погибший в ходе теракта в Дербенте православный священник, а также все погибшие сотрудники полиции будут представлены к орденам Мужества, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. "Я сегодня разговаривал с руководителями управления администрации президента. нас поддержали: все сотрудники внутренних дел будут представлены посмертно к орденам Мужества, равно как и участники СВО", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного собрания. Кроме того, он сообщил, что посмертно к ордену Мужества будет представлен протоиерей Николай Котельников, убитый боевиками на территории православного храма в Дербенте. "Он являлся духовником не только для православных, но и для многих мусульман в том числе приезжавших к нему из Азербайджана", - рассказал глава республики. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма (Покровский в Дербенте, по сведениям сайта епархии, единственный в этом городе, и Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале), две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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дербент, махачкала, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, республика дагестан, россия
Дербент, Махачкала, Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия, Республика Дагестан, Россия
Погибших в Дербенте полицейских и священника представят к орденам Мужества

Меликов: убитых в Дербенте полицейских и священника представят к ордену Мужества

© СК РФКадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале
Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале
© СК РФ
Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Погибший в ходе теракта в Дербенте православный священник, а также все погибшие сотрудники полиции будут представлены к орденам Мужества, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
"Я сегодня разговаривал с руководителями управления администрации президента. нас поддержали: все сотрудники внутренних дел будут представлены посмертно к орденам Мужества, равно как и участники СВО", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного собрания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
24 июня, 08:00
Кроме того, он сообщил, что посмертно к ордену Мужества будет представлен протоиерей Николай Котельников, убитый боевиками на территории православного храма в Дербенте.
"Он являлся духовником не только для православных, но и для многих мусульман в том числе приезжавших к нему из Азербайджана", - рассказал глава республики.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма (Покровский в Дербенте, по сведениям сайта епархии, единственный в этом городе, и Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале), две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Протоиерей Николай Котельников - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Вчера, 06:08
 
ДербентМахачкалаСергей МеликовВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеПроисшествияРеспублика ДагестанРоссия
 
 
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