https://ria.ru/20240625/derbent-1955286712.html

Погибших в Дербенте полицейских и священника представят к орденам Мужества

Погибших в Дербенте полицейских и священника представят к орденам Мужества - РИА Новости, 25.06.2024

Погибших в Дербенте полицейских и священника представят к орденам Мужества

Погибший в ходе теракта в Дербенте православный священник, а также все погибшие сотрудники полиции будут представлены к орденам Мужества, сообщил глава... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:15

2024-06-25T12:15

2024-06-25T12:15

дербент

махачкала

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

республика дагестан

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Погибший в ходе теракта в Дербенте православный священник, а также все погибшие сотрудники полиции будут представлены к орденам Мужества, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. "Я сегодня разговаривал с руководителями управления администрации президента. нас поддержали: все сотрудники внутренних дел будут представлены посмертно к орденам Мужества, равно как и участники СВО", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного собрания. Кроме того, он сообщил, что посмертно к ордену Мужества будет представлен протоиерей Николай Котельников, убитый боевиками на территории православного храма в Дербенте. "Он являлся духовником не только для православных, но и для многих мусульман в том числе приезжавших к нему из Азербайджана", - рассказал глава республики. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма (Покровский в Дербенте, по сведениям сайта епархии, единственный в этом городе, и Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале), две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

https://ria.ru/20240625/derbent-1955215954.html

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дербент, махачкала, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, республика дагестан, россия