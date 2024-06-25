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Число жертв терактов в Дагестане возросло до 21 человека - РИА Новости, 25.06.2024
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12:25 25.06.2024 (обновлено: 13:37 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/dagestan-1955290261.html
Число жертв терактов в Дагестане возросло до 21 человека
Число жертв терактов в Дагестане возросло до 21 человека - РИА Новости, 25.06.2024
Число жертв терактов в Дагестане возросло до 21 человека
Число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21 человека, сообщает Минздрав республики в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:25
2024-06-25T13:37
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
махачкала
дербент
республика дагестан
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21 человека, сообщает Минздрав республики в Telegram-канале."Врачи борются за жизни пострадавших при теракте в Махачкале и Дербенте. Сегодня, к сожалению, число жертв увеличилось до 21 человека, среди которых и правоохранители, и гражданские лица", — говорится в публикации.Ранее сегодня источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в больнице умер 24-летний сержант полиции Нариман Насруллаев из Дербентского района.В воскресенье вооруженные боевики напали на церковь Покрова Святой Богородицы в Дербенте, единственный православный храм в городе, Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, на две синагоги и на пост ДПС.Погибли сотрудники полиции и несколько гражданских лиц, в том числе священник Николай Котельников. Пострадали более 40 человек.В Дагестане объявили трехдневный траур. Возбуждены уголовные дела.Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили.Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, нападавшие были выходцами из Сергокалинского района республики. По некоторым данным, двое из них были детьми главы района Магомеда Омарова, еще один — его племянником. Чиновника освободили от должности, накануне сообщалось, что его задержали и отвезли на допрос.
https://ria.ru/20240625/dagestan-1955214214.html
https://ria.ru/20240625/derbent-1955215954.html
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, махачкала, дербент, республика дагестан
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия, Махачкала, Дербент, Республика Дагестан
Число жертв терактов в Дагестане возросло до 21 человека

Минздрав: при терактах в Дербенте и Махачкале погиб 21 человек

© AP PhotoЖенщины возлагают цветы к импровизированному мемориалу перед Свято-Успенским собором в Махачкале
Женщины возлагают цветы к импровизированному мемориалу перед Свято-Успенским собором в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo
Женщины возлагают цветы к импровизированному мемориалу перед Свято-Успенским собором в Махачкале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21 человека, сообщает Минздрав республики в Telegram-канале.
"Врачи борются за жизни пострадавших при теракте в Махачкале и Дербенте. Сегодня, к сожалению, число жертв увеличилось до 21 человека, среди которых и правоохранители, и гражданские лица", — говорится в публикации.
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Жители Сергокалы не знали о причастности сыновей главы района к экстремизму
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Ранее сегодня источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в больнице умер 24-летний сержант полиции Нариман Насруллаев из Дербентского района.
В воскресенье вооруженные боевики напали на церковь Покрова Святой Богородицы в Дербенте, единственный православный храм в городе, Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, на две синагоги и на пост ДПС.
Погибли сотрудники полиции и несколько гражданских лиц, в том числе священник Николай Котельников. Пострадали более 40 человек.
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Вчера, 06:08
В Дагестане объявили трехдневный траур. Возбуждены уголовные дела.
Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили.
Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, нападавшие были выходцами из Сергокалинского района республики. По некоторым данным, двое из них были детьми главы района Магомеда Омарова, еще один — его племянником. Чиновника освободили от должности, накануне сообщалось, что его задержали и отвезли на допрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
24 июня, 08:00
 
Вооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеПроисшествияМахачкалаДербентРеспублика Дагестан
 
 
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