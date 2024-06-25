https://ria.ru/20240625/dagestan-1955287366.html

В Бразилии заявили о солидарности с Россией после терактов в Дагестане

В Бразилии заявили о солидарности с Россией после терактов в Дагестане - РИА Новости, 25.06.2024

В Бразилии заявили о солидарности с Россией после терактов в Дагестане

Министерство иностранных дел Бразилии "с ужасом" узнало о терактах в Дагестане и выразило соболезнования семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:16

2024-06-25T12:16

2024-06-25T12:16

бразилия

дербент

махачкала

русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955015472_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_b216de4b5a91e7580d946a22e63d1444.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Бразилии "с ужасом" узнало о терактах в Дагестане и выразило соболезнования семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в сообщении ведомства. "Правительство Бразилии с ужасом узнало о террористических атаках, которые произошли в Дагестане 23 июня, в воскресенье Троицы по календарю Русской Православной церкви, в отношении иудейских и православных мест отправлений культа, в результате чего погибли 20 человек и десятки пострадали. Выражая соболезнования семьям жертв и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, Бразилия демонстрирует свою солидарность с народом и правительством Российской Федерации и вновь заявляет о своем твердом неприятии любых актов терроризма", - говорится в заявлении на сайте бразильского МИД. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

бразилия

дербент

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

бразилия, дербент, махачкала, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, в мире