В Бразилии заявили о солидарности с Россией после терактов в Дагестане
МИД Бразилии выразил соболезнования семьям погибших при терактах в Дагестане
© Фото : пресс-служба главы ДагестанаЦветы на месте теракта в Дербенте
© Фото : пресс-служба главы Дагестана
Цветы на месте теракта в Дербенте
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Бразилии "с ужасом" узнало о терактах в Дагестане и выразило соболезнования семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в сообщении ведомства.
"Правительство Бразилии с ужасом узнало о террористических атаках, которые произошли в Дагестане 23 июня, в воскресенье Троицы по календарю Русской Православной церкви, в отношении иудейских и православных мест отправлений культа, в результате чего погибли 20 человек и десятки пострадали. Выражая соболезнования семьям жертв и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, Бразилия демонстрирует свою солидарность с народом и правительством Российской Федерации и вновь заявляет о своем твердом неприятии любых актов терроризма", - говорится в заявлении на сайте бразильского МИД.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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