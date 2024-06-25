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В Бразилии заявили о солидарности с Россией после терактов в Дагестане - РИА Новости, 25.06.2024
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12:16 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/dagestan-1955287366.html
В Бразилии заявили о солидарности с Россией после терактов в Дагестане
В Бразилии заявили о солидарности с Россией после терактов в Дагестане - РИА Новости, 25.06.2024
В Бразилии заявили о солидарности с Россией после терактов в Дагестане
Министерство иностранных дел Бразилии "с ужасом" узнало о терактах в Дагестане и выразило соболезнования семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:16
2024-06-25T12:16
бразилия
дербент
махачкала
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Бразилии "с ужасом" узнало о терактах в Дагестане и выразило соболезнования семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в сообщении ведомства. "Правительство Бразилии с ужасом узнало о террористических атаках, которые произошли в Дагестане 23 июня, в воскресенье Троицы по календарю Русской Православной церкви, в отношении иудейских и православных мест отправлений культа, в результате чего погибли 20 человек и десятки пострадали. Выражая соболезнования семьям жертв и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, Бразилия демонстрирует свою солидарность с народом и правительством Российской Федерации и вновь заявляет о своем твердом неприятии любых актов терроризма", - говорится в заявлении на сайте бразильского МИД. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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бразилия, дербент, махачкала, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, в мире
Бразилия, Дербент, Махачкала, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, В мире
В Бразилии заявили о солидарности с Россией после терактов в Дагестане

МИД Бразилии выразил соболезнования семьям погибших при терактах в Дагестане

© Фото : пресс-служба главы ДагестанаЦветы на месте теракта в Дербенте
Цветы на месте теракта в Дербенте - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : пресс-служба главы Дагестана
Цветы на месте теракта в Дербенте
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Бразилии "с ужасом" узнало о терактах в Дагестане и выразило соболезнования семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в сообщении ведомства.
"Правительство Бразилии с ужасом узнало о террористических атаках, которые произошли в Дагестане 23 июня, в воскресенье Троицы по календарю Русской Православной церкви, в отношении иудейских и православных мест отправлений культа, в результате чего погибли 20 человек и десятки пострадали. Выражая соболезнования семьям жертв и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, Бразилия демонстрирует свою солидарность с народом и правительством Российской Федерации и вновь заявляет о своем твердом неприятии любых актов терроризма", - говорится в заявлении на сайте бразильского МИД.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
24 июня, 08:00
 
БразилияДербентМахачкалаРусская православная церковьВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеВ мире
 
 
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