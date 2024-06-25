https://ria.ru/20240625/dagestan-1955201975.html

Туроператоры Дагестана не фиксируют массовых отмен туров после терактов

Туроператоры Дагестана не фиксируют массовых отмен туров после терактов - РИА Новости, 25.06.2024

Туроператоры Дагестана не фиксируют массовых отмен туров после терактов

Туроператоры Дагестана после терактов зафиксировали ряд обращений с просьбой об отмене или переносе тура, но массовой отмены поездок в республику нет, сообщили... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T01:42

2024-06-25T01:42

2024-06-25T01:42

новости - туризм

дербент

махачкала

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Туроператоры Дагестана после терактов зафиксировали ряд обращений с просьбой об отмене или переносе тура, но массовой отмены поездок в республику нет, сообщили в пресс-службе минтуризма региона. "Туроператоры республики не отмечают массовых отмен туров в республику и спада бронирований. На данный момент зафиксирован ряд обращений с просьбой об отмене тура или переносе", – говорится в сообщении. Также никто из отдыхающих в республике не захотел уехать досрочно, добавили в министерстве со ссылкой на туроператоров. Ранее глава региона Сергей Меликов заявил, что Дагестан в состоянии обеспечить безопасность туристов, чтобы они не прерывали свой отдых в республике. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/terakt-1955174898.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955166403.html

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новости - туризм, дербент, махачкала, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, россия, республика дагестан