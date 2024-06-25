Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры Дагестана не фиксируют массовых отмен туров после терактов - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/dagestan-1955201975.html
Туроператоры Дагестана не фиксируют массовых отмен туров после терактов
Туроператоры Дагестана не фиксируют массовых отмен туров после терактов - РИА Новости, 25.06.2024
Туроператоры Дагестана не фиксируют массовых отмен туров после терактов
Туроператоры Дагестана после терактов зафиксировали ряд обращений с просьбой об отмене или переносе тура, но массовой отмены поездок в республику нет, сообщили... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T01:42
2024-06-25T01:42
новости - туризм
дербент
махачкала
сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954994270_0:0:1810:1018_1920x0_80_0_0_285ce95c4f7ab41586a1432e24248249.jpg
МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Туроператоры Дагестана после терактов зафиксировали ряд обращений с просьбой об отмене или переносе тура, но массовой отмены поездок в республику нет, сообщили в пресс-службе минтуризма региона. "Туроператоры республики не отмечают массовых отмен туров в республику и спада бронирований. На данный момент зафиксирован ряд обращений с просьбой об отмене тура или переносе", – говорится в сообщении. Также никто из отдыхающих в республике не захотел уехать досрочно, добавили в министерстве со ссылкой на туроператоров. Ранее глава региона Сергей Меликов заявил, что Дагестан в состоянии обеспечить безопасность туристов, чтобы они не прерывали свой отдых в республике. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/terakt-1955174898.html
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955166403.html
дербент
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954994270_227:0:1584:1018_1920x0_80_0_0_e7edd952e81c527956497c6f44e682d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, дербент, махачкала, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, россия, республика дагестан
Новости - Туризм, Дербент, Махачкала, Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Россия, Республика Дагестан
Туроператоры Дагестана не фиксируют массовых отмен туров после терактов

Минтуризма Дагестана: массовой отмены туров в регион после терактов нет

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкОбстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Туроператоры Дагестана после терактов зафиксировали ряд обращений с просьбой об отмене или переносе тура, но массовой отмены поездок в республику нет, сообщили в пресс-службе минтуризма региона.
"Туроператоры республики не отмечают массовых отмен туров в республику и спада бронирований. На данный момент зафиксирован ряд обращений с просьбой об отмене тура или переносе", – говорится в сообщении.
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Глава МВД Дагестана пообещал, что виновные в теракте понесут наказание
Вчера, 21:08
Также никто из отдыхающих в республике не захотел уехать досрочно, добавили в министерстве со ссылкой на туроператоров.
Ранее глава региона Сергей Меликов заявил, что Дагестан в состоянии обеспечить безопасность туристов, чтобы они не прерывали свой отдых в республике.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Враги хотят обострить ситуацию в Дагестане, заявил глава республики
Вчера, 20:02
 
Новости - ТуризмДербентМахачкалаСергей МеликовВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеРоссияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала