https://ria.ru/20240625/dagestan-1955201975.html
Туроператоры Дагестана не фиксируют массовых отмен туров после терактов
Туроператоры Дагестана не фиксируют массовых отмен туров после терактов - РИА Новости, 25.06.2024
Туроператоры Дагестана не фиксируют массовых отмен туров после терактов
Туроператоры Дагестана после терактов зафиксировали ряд обращений с просьбой об отмене или переносе тура, но массовой отмены поездок в республику нет, сообщили... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T01:42
2024-06-25T01:42
2024-06-25T01:42
новости - туризм
дербент
махачкала
сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Туроператоры Дагестана после терактов зафиксировали ряд обращений с просьбой об отмене или переносе тура, но массовой отмены поездок в республику нет, сообщили в пресс-службе минтуризма региона. "Туроператоры республики не отмечают массовых отмен туров в республику и спада бронирований. На данный момент зафиксирован ряд обращений с просьбой об отмене тура или переносе", – говорится в сообщении. Также никто из отдыхающих в республике не захотел уехать досрочно, добавили в министерстве со ссылкой на туроператоров. Ранее глава региона Сергей Меликов заявил, что Дагестан в состоянии обеспечить безопасность туристов, чтобы они не прерывали свой отдых в республике. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/terakt-1955174898.html
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новости - туризм, дербент, махачкала, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, россия, республика дагестан
Новости - Туризм, Дербент, Махачкала, Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Россия, Республика Дагестан
Туроператоры Дагестана не фиксируют массовых отмен туров после терактов
Минтуризма Дагестана: массовой отмены туров в регион после терактов нет