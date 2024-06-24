https://ria.ru/20240624/vnak-1954942982.html
В НАК рассказали о ходе контртеррористической операции в Дагестане
В НАК рассказали о ходе контртеррористической операции в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
В НАК рассказали о ходе контртеррористической операции в Дагестане
В ходе КТО в Дербенте нейтрализованы двое боевиков, в Махачкале - трое, сообщил Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T02:22
2024-06-24T02:22
2024-06-24T10:33
национальный антитеррористический комитет рф
махачкала
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
дербент
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В ходе КТО в Дербенте нейтрализованы двое боевиков, в Махачкале - трое, сообщил Национальный антитеррористический комитет."В результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале - трое бандитов", - говорится в сообщении.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. По данным источника РИА Новости в силовых структурах республики, погибли семь правоохранителей. В Махачкале, согласно МВД региона, ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и поиск пособников бандитов.
https://ria.ru/20240624/omarov-1954941460.html
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Видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане
НАК опубликовал оперативное видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане.
2024-06-24T02:22
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РИА Новости
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национальный антитеррористический комитет рф, махачкала, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент
Национальный антитеррористический комитет РФ, Махачкала, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Дербент
В НАК рассказали о ходе контртеррористической операции в Дагестане
НАК: в ходе КТО в Дербенте нейтрализованы двое боевиков, в Махачкале — трое