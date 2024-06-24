Рейтинг@Mail.ru
В НАК рассказали о ходе контртеррористической операции в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 24.06.2024 (обновлено: 10:33 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/vnak-1954942982.html
В НАК рассказали о ходе контртеррористической операции в Дагестане
В НАК рассказали о ходе контртеррористической операции в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
В НАК рассказали о ходе контртеррористической операции в Дагестане
В ходе КТО в Дербенте нейтрализованы двое боевиков, в Махачкале - трое, сообщил Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T02:22
2024-06-24T10:33
национальный антитеррористический комитет рф
махачкала
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
дербент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954957757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9bc08a2780b3ecc0e4df457d003c8dc3.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В ходе КТО в Дербенте нейтрализованы двое боевиков, в Махачкале - трое, сообщил Национальный антитеррористический комитет."В результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале - трое бандитов", - говорится в сообщении.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. По данным источника РИА Новости в силовых структурах республики, погибли семь правоохранителей. В Махачкале, согласно МВД региона, ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и поиск пособников бандитов.
https://ria.ru/20240624/omarov-1954941460.html
махачкала
дербент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане
НАК опубликовал оперативное видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане.
2024-06-24T02:22
true
PT1M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954957757_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6e0c2c63d75adc2da0760c6302fe0719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
национальный антитеррористический комитет рф, махачкала, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент
Национальный антитеррористический комитет РФ, Махачкала, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Дербент
В НАК рассказали о ходе контртеррористической операции в Дагестане

НАК: в ходе КТО в Дербенте нейтрализованы двое боевиков, в Махачкале — трое

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В ходе КТО в Дербенте нейтрализованы двое боевиков, в Махачкале - трое, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
"В результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале - трое бандитов", - говорится в сообщении.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. По данным источника РИА Новости в силовых структурах республики, погибли семь правоохранителей. В Махачкале, согласно МВД региона, ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и поиск пособников бандитов.
В Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Главу Сергокалинского района Дагестана исключили из "Единой России"
01:47
 
Национальный антитеррористический комитет РФМахачкалаРусская православная церковьВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеДербент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала