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В Москве задержали банду, выдававшую наркозависимым рецепты на психотропы
В Москве задержали банду, выдававшую наркозависимым рецепты на психотропы - РИА Новости, 24.06.2024
В Москве задержали банду, выдававшую наркозависимым рецепты на психотропы
Силовики в Москве накрыли банду, в которую входили сотрудники медорганизации, выдававшие накозависимым рецепты на психотропные препараты без показаний и... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:37
2024-06-24T09:37
2024-06-24T12:38
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Силовики в Москве накрыли банду, в которую входили сотрудники медорганизации, выдававшие накозависимым рецепты на психотропные препараты без показаний и осмотра, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности… В рамках уголовного дела установлена причастность 5 лиц, которым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказали в ведомстве. По данным следствия, не позднее 23 сентября 2023 года лица из числа сотрудников частной медицинской организации, желая заработать, незаконно выдавали наркозависимым рецепты на получение психотропных веществ в подконтрольных им аптеках. "Установлено, что выдача рецептов проводилась врачами без обязательного осмотра пациентов и соответствующих медпоказаний", - подчеркнули в ведомстве. У фигурантов дома, а также в аптеках и в медицинском центре уже прошли обыски.В течение рабочей смены работники медцентра принимали порядка 300 наркозависимых, которые платили за нелегальные услуги от 2500 до 4000 рублей, в целях конспирации криминальный товар продавали без упаковок, уточнила представитель МВД РФ Ирина Волк.""Изъято более 6000 капсул лекарственных препаратов <...>, содержащих сильнодействующие вещества, денежные средства в сумме порядка пяти миллионов рублей, банковские карты, документы... Также обнаружено более 200 тысяч специальных рецептурных бланков на психотропные и сильнодействующие препараты. Они изготовлялись соучастниками криминального бизнеса и не были соответствующим образом учтены", - добавила Волк.По ее словам, 18 человек доставлены полицейскими в следственные органы для определения их процессуального статуса. На данный момент трое из них, в том числе руководитель медцентра, арестованы по решению суда, ещё двоим участникам избран домашний арест.
https://ria.ru/20231115/delo-1909611749.html
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происшествия, здоровье - общество, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали банду, выдававшую наркозависимым рецепты на психотропы
СК: в Москве накрыли банду, выдававшую наркозависимым рецепты без осмотра
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Силовики в Москве накрыли банду, в которую входили сотрудники медорганизации, выдававшие накозависимым рецепты на психотропные препараты без показаний и осмотра, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности… В рамках уголовного дела установлена причастность 5 лиц, которым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, не позднее 23 сентября 2023 года лица из числа сотрудников частной медицинской организации, желая заработать, незаконно выдавали наркозависимым рецепты на получение психотропных веществ в подконтрольных им аптеках.
"Установлено, что выдача рецептов проводилась врачами без обязательного осмотра пациентов и соответствующих медпоказаний", - подчеркнули в ведомстве.
У фигурантов дома, а также в аптеках и в медицинском центре уже прошли обыски.
В течение рабочей смены работники медцентра принимали порядка 300 наркозависимых, которые платили за нелегальные услуги от 2500 до 4000 рублей, в целях конспирации криминальный товар продавали без упаковок, уточнила представитель МВД РФ Ирина Волк.
""Изъято более 6000 капсул лекарственных препаратов <...>, содержащих сильнодействующие вещества, денежные средства в сумме порядка пяти миллионов рублей, банковские карты, документы... Также обнаружено более 200 тысяч специальных рецептурных бланков на психотропные и сильнодействующие препараты. Они изготовлялись соучастниками криминального бизнеса и не были соответствующим образом учтены", - добавила Волк.
По ее словам, 18 человек доставлены полицейскими в следственные органы для определения их процессуального статуса. На данный момент трое из них, в том числе руководитель медцентра, арестованы по решению суда, ещё двоим участникам избран домашний арест.