https://ria.ru/20240624/derbent-1954992767.html
Глава Дагестана приехал в Дербент
Глава Дагестана приехал в Дербент - РИА Новости, 24.06.2024
Глава Дагестана приехал в Дербент
Глава Дагестана Сергей Меликов приехал в Дербент, осматривает церковь и синагогу, на которые накануне напали террористы, сообщает администрация руководителя... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:56
2024-06-24T10:56
2024-06-24T11:50
происшествия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
дербент
сергей меликов
республика дагестан
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов приехал в Дербент, осматривает церковь и синагогу, на которые накануне напали террористы, сообщает администрация руководителя республики. "Сергей Меликов в Дербенте. Здесь глава региона осматривает церковь и синагогу, на которые накануне напали террористы". - сообщает Telegram-канал главы Дагестана. Меликов также планирует провести совещание в администрации города, уточнили на канале. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. В Махачкале и Дербенте введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
дербент
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Cинагога, cожженная террористами в Дербенте
Глава Дагестана Сергей Меликов приехал в Дербент, осматривает церковь и синагогу, на которые накануне напали террористы, сообщает администрация руководителя республики.
2024-06-24T10:56
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PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент, сергей меликов, республика дагестан
Происшествия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Дербент, Сергей Меликов, Республика Дагестан
Глава Дагестана приехал в Дербент
Меликов приехал в церковь и синагогу в Дербенте, на которые вчера напали боевики