https://ria.ru/20240624/derbent-1954992767.html

Глава Дагестана приехал в Дербент

Глава Дагестана приехал в Дербент - РИА Новости, 24.06.2024

Глава Дагестана приехал в Дербент

Глава Дагестана Сергей Меликов приехал в Дербент, осматривает церковь и синагогу, на которые накануне напали террористы, сообщает администрация руководителя... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:56

2024-06-24T10:56

2024-06-24T11:50

происшествия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

дербент

сергей меликов

республика дагестан

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов приехал в Дербент, осматривает церковь и синагогу, на которые накануне напали террористы, сообщает администрация руководителя республики. "Сергей Меликов в Дербенте. Здесь глава региона осматривает церковь и синагогу, на которые накануне напали террористы". - сообщает Telegram-канал главы Дагестана. Меликов также планирует провести совещание в администрации города, уточнили на канале. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. В Махачкале и Дербенте введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

дербент

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Cинагога, cожженная террористами в Дербенте Глава Дагестана Сергей Меликов приехал в Дербент, осматривает церковь и синагогу, на которые накануне напали террористы, сообщает администрация руководителя республики. 2024-06-24T10:56 true PT0M55S

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Кирилл Волков

происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент, сергей меликов, республика дагестан