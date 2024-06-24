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Генсек ООН решительно осуждает теракты в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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17:06 24.06.2024 (обновлено: 17:07 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955114491.html
Генсек ООН решительно осуждает теракты в Дагестане
Генсек ООН решительно осуждает теракты в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Генсек ООН решительно осуждает теракты в Дагестане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает теракты в Дагестане, выражает свои соболезнования правительству РФ и народу России в связи с... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:06
2024-06-24T17:07
россия
дербент
махачкала
антониу гутерреш
оон
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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ООН, 24 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает теракты в Дагестане, выражает свои соболезнования правительству РФ и народу России в связи с трагедией, сообщили в его офисе. Как отмечается, генсек "самым решительным образом" осуждает теракты в российском регионе. "Генеральный секретарь выражает свои соболезнования семьям погибших, народу и правительству Российской Федерации и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", – добавили в офисе Гутерреша. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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россия, дербент, махачкала, антониу гутерреш, оон, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Россия, Дербент, Махачкала, Антониу Гутерреш, ООН, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Генсек ООН решительно осуждает теракты в Дагестане

Генсек ООН Гутерреш выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает теракты в Дагестане, выражает свои соболезнования правительству РФ и народу России в связи с трагедией, сообщили в его офисе.
Как отмечается, генсек "самым решительным образом" осуждает теракты в российском регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
Вчера, 08:00
«
"Генеральный секретарь выражает свои соболезнования семьям погибших, народу и правительству Российской Федерации и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", – добавили в офисе Гутерреша.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Кремле не считают, что Россия может вернуться к ситуации 90-х
Вчера, 12:25
 
РоссияДербентМахачкалаАнтониу ГутеррешООНВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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