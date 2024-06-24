https://ria.ru/20240624/dagestan-1955114491.html

Генсек ООН решительно осуждает теракты в Дагестане

Генсек ООН решительно осуждает теракты в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Генсек ООН решительно осуждает теракты в Дагестане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает теракты в Дагестане, выражает свои соболезнования правительству РФ и народу России в связи с... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:06

2024-06-24T17:06

2024-06-24T17:07

россия

дербент

махачкала

антониу гутерреш

оон

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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ООН, 24 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает теракты в Дагестане, выражает свои соболезнования правительству РФ и народу России в связи с трагедией, сообщили в его офисе. Как отмечается, генсек "самым решительным образом" осуждает теракты в российском регионе. "Генеральный секретарь выражает свои соболезнования семьям погибших, народу и правительству Российской Федерации и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", – добавили в офисе Гутерреша. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

https://ria.ru/20240624/rossiya-1955023909.html

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россия, дербент, махачкала, антониу гутерреш, оон, вооруженные нападения в дербенте и махачкале