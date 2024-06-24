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Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР - РИА Новости, 24.06.2024
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12:58 24.06.2024 (обновлено: 14:41 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955039457.html
Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР
Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР - РИА Новости, 24.06.2024
Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР
Один из ликвидированных в Дагестане боевиков ранее возглавлял районное отделение "Справедливой России", сообщили РИА Новости в партии. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:58
2024-06-24T14:41
справедливая россия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
дербент
махачкала
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 24 июн — РИА Новости. Один из ликвидированных в Дагестане боевиков ранее возглавлял районное отделение "Справедливой России", сообщили РИА Новости в партии."Али Закаригаев был председателем отделения партии в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности", — сказала руководитель аппарата регионального отделения партии "Справедливая Россия — За правду" Зурида Валеева.О том, что Закаригаева ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Дагестане, РИА Новости сообщал источник в силовых структурах.Позднее в пресс-службе СРЗП РИА Новости подтвердили, что Али Закаригаев ранее был председателем Совета отделения в Сергокалинском районе, но в 2021 году покинул пост и стал рядовым членом партии. Сегодня его исключили.В правоохранительных органах агентству рассказали, что Закаригаев был племянником главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.Минувшей ночью региональное отделение "Единой России" сообщило об исключении Омарова из партии. Как сообщал источник РИА Новости в силовых структурах республики, его сыновья, по данным силовиков, были среди участников нападения.Теракт в ДагестанеНакануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.По предварительным данным, погибли 15 сотрудников силовых структур и четыре гражданских лица, в том числе православный священник.Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в больницах находятся 18 пострадавших.Уголовное дело возбудили по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.В НАК уточнили, что двух боевиков ликвидировали в Дербенте, трех — в Махачкале.
https://ria.ru/20240624/rossiya-1955023909.html
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"Стрельба страшная была": нападение боевиков в Дагестане
23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт в Махачкале и Дербенте. Вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Жертвами стали пожилой священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов, включая главу полиции города Дагестанские Огни. В республике был введен режим контртеррористической операции (КТО). В память о погибших в Дагестане объявлен трехдневный траур. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги.
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справедливая россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент, махачкала, республика дагестан, происшествия
Справедливая Россия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Дербент, Махачкала, Республика Дагестан, Происшествия
Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР

Ликвидированный в Дагестане боевик Закаригаев был председателем отделения СР

© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитетКонтртеррористическая операция в Дагестане
Контртеррористическая операция в Дагестане - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет
Контртеррористическая операция в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 июн — РИА Новости. Один из ликвидированных в Дагестане боевиков ранее возглавлял районное отделение "Справедливой России", сообщили РИА Новости в партии.
"Али Закаригаев был председателем отделения партии в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности", — сказала руководитель аппарата регионального отделения партии "Справедливая Россия — За правду" Зурида Валеева.
О том, что Закаригаева ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Дагестане, РИА Новости сообщал источник в силовых структурах.
Позднее в пресс-службе СРЗП РИА Новости подтвердили, что Али Закаригаев ранее был председателем Совета отделения в Сергокалинском районе, но в 2021 году покинул пост и стал рядовым членом партии. Сегодня его исключили.
В правоохранительных органах агентству рассказали, что Закаригаев был племянником главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
Минувшей ночью региональное отделение "Единой России" сообщило об исключении Омарова из партии. Как сообщал источник РИА Новости в силовых структурах республики, его сыновья, по данным силовиков, были среди участников нападения.
Вооруженные нападения на храмы и синагогу в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
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1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
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2 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
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3 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
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4 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
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5 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
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7 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Розыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Розыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
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8 из 9
© СК РФ

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
1 из 9

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
3 из 9

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
5 из 9

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
7 из 9

Розыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
8 из 9

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

Теракт в Дагестане

Накануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
По предварительным данным, погибли 15 сотрудников силовых структур и четыре гражданских лица, в том числе православный священник.
Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в больницах находятся 18 пострадавших.
Уголовное дело возбудили по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".
В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
В НАК уточнили, что двух боевиков ликвидировали в Дербенте, трех — в Махачкале.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Кремле не считают, что Россия может вернуться к ситуации 90-х
12:25
 
Справедливая РоссияВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеДербентМахачкалаРеспублика ДагестанПроисшествия
 
 
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