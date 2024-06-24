Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР

МАХАЧКАЛА, 24 июн — РИА Новости. Один из ликвидированных в Дагестане боевиков ранее возглавлял районное отделение "Справедливой России", сообщили РИА Новости в партии."Али Закаригаев был председателем отделения партии в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности", — сказала руководитель аппарата регионального отделения партии "Справедливая Россия — За правду" Зурида Валеева.О том, что Закаригаева ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Дагестане, РИА Новости сообщал источник в силовых структурах.Позднее в пресс-службе СРЗП РИА Новости подтвердили, что Али Закаригаев ранее был председателем Совета отделения в Сергокалинском районе, но в 2021 году покинул пост и стал рядовым членом партии. Сегодня его исключили.В правоохранительных органах агентству рассказали, что Закаригаев был племянником главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.Минувшей ночью региональное отделение "Единой России" сообщило об исключении Омарова из партии. Как сообщал источник РИА Новости в силовых структурах республики, его сыновья, по данным силовиков, были среди участников нападения.Теракт в ДагестанеНакануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.По предварительным данным, погибли 15 сотрудников силовых структур и четыре гражданских лица, в том числе православный священник.Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в больницах находятся 18 пострадавших.Уголовное дело возбудили по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.В НАК уточнили, что двух боевиков ликвидировали в Дербенте, трех — в Махачкале.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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"Стрельба страшная была": нападение боевиков в Дагестане
23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт в Махачкале и Дербенте. Вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
Жертвами стали пожилой священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов, включая главу полиции города Дагестанские Огни.
В республике был введен режим контртеррористической операции (КТО).
В память о погибших в Дагестане объявлен трехдневный траур. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги.
Контртеррористическая операция в Дагестане. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 24 июн — РИА Новости. Один из ликвидированных в Дагестане боевиков ранее возглавлял районное отделение "Справедливой России", сообщили РИА Новости в партии.
"Али Закаригаев был председателем отделения партии в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности", — сказала руководитель аппарата регионального отделения партии "Справедливая Россия — За правду" Зурида Валеева.
О том, что Закаригаева ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Дагестане, РИА Новости сообщал источник в силовых структурах.
Позднее в пресс-службе СРЗП РИА Новости подтвердили, что Али Закаригаев ранее был председателем Совета отделения в Сергокалинском районе, но в 2021 году покинул пост и стал рядовым членом партии. Сегодня его исключили.
В правоохранительных органах агентству рассказали, что Закаригаев был племянником главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
Минувшей ночью региональное отделение "Единой России" сообщило об исключении Омарова из партии. Как сообщал источник РИА Новости в силовых структурах республики, его сыновья, по данным силовиков, были среди участников нападения.
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