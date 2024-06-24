Теракты в Дагестане были попыткой навредить России изнутри, заявил эксперт
Эксперт Ферналди: Россия не должна поддаваться попыткам разрушить страну изнутри
Пожар в синагоге в Дагестане. Кадр видео очевидца
Пожар в синагоге в Дагестане. Кадр видео очевидца. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 24 июн - РИА Новости. Теракты в Дагестане вызывают гнев и скорбь, однако Россия не должна поддаваться попыткам недоброжелателей разрушить страну изнутри, заявил РИА Новости глава Сообщества российско-индонезийской дружбы Гавриэль Ферналди.
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"Когда я услышал новость о теракте в Дагестане, ко мне вернулись все эмоции, которые я испытал во время теракта в Крокусе. Гнев, печаль, скорбь. Особенно потому, что этот теракт был направлен против синагог и церквей в важный праздничный день - День Святой Троицы. Подобные теракты являются трусливыми, жестокими и бесчеловечными", - отметил глава организации.
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Ферналди добавил, что следует "проявить мудрость" и не подвергать дискриминации определенные этнические группы или религию из-за этих терактов.
"Терроризм не имеет религии или цвета кожи. Россия, как и Индонезия, всегда была ведущим примером мультикультурного разнообразия и гармонии. К сожалению, есть люди, которые хотели бы, чтобы эта гармония была нарушена, и настраивают нас друг против друга. Если они не могут разрушить страну извне, они разрушат ее изнутри. Мы не должны этого допустить… Объединившись - мы выстоим, а разделившись - мы падем", - подчеркнул собеседник агентства.
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В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ.
В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.