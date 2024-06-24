https://ria.ru/20240624/dagestan-1954959374.html

Теракты в Дагестане были попыткой навредить России изнутри, заявил эксперт

Теракты в Дагестане были попыткой навредить России изнутри, заявил эксперт - РИА Новости, 24.06.2024

Теракты в Дагестане были попыткой навредить России изнутри, заявил эксперт

Теракты в Дагестане вызывают гнев и скорбь, однако Россия не должна поддаваться попыткам недоброжелателей разрушить страну изнутри, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:48

2024-06-24T08:48

2024-06-24T08:50

россия

дербент

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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ДЖАКАРТА, 24 июн - РИА Новости. Теракты в Дагестане вызывают гнев и скорбь, однако Россия не должна поддаваться попыткам недоброжелателей разрушить страну изнутри, заявил РИА Новости глава Сообщества российско-индонезийской дружбы Гавриэль Ферналди. "Когда я услышал новость о теракте в Дагестане, ко мне вернулись все эмоции, которые я испытал во время теракта в Крокусе. Гнев, печаль, скорбь. Особенно потому, что этот теракт был направлен против синагог и церквей в важный праздничный день - День Святой Троицы. Подобные теракты являются трусливыми, жестокими и бесчеловечными", - отметил глава организации. Ферналди добавил, что следует "проявить мудрость" и не подвергать дискриминации определенные этнические группы или религию из-за этих терактов. "Терроризм не имеет религии или цвета кожи. Россия, как и Индонезия, всегда была ведущим примером мультикультурного разнообразия и гармонии. К сожалению, есть люди, которые хотели бы, чтобы эта гармония была нарушена, и настраивают нас друг против друга. Если они не могут разрушить страну извне, они разрушат ее изнутри. Мы не должны этого допустить… Объединившись - мы выстоим, а разделившись - мы падем", - подчеркнул собеседник агентства. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.

https://ria.ru/20240623/kadyrov-1954913486.html

https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html

https://ria.ru/20240623/dagestan-1954927721.html

россия

дербент

махачкала

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россия, дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале