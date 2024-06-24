https://ria.ru/20240624/ataki-1954992319.html

В Белоруссии прокомментировали обстрел Севастополя и теракты в Дагестане

В Белоруссии прокомментировали обстрел Севастополя и теракты в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

В Белоруссии прокомментировали обстрел Севастополя и теракты в Дагестане

Синхронность ракетного обстрела Севастополя и террористических актов в Дагестане свидетельствует о том, что террористы управляются из одного центра, их задача - РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:53

2024-06-24T10:53

2024-06-24T11:49

россия

севастополь

дербент

владимир путин

вооруженные силы украины

русская православная церковь

национальный антитеррористический комитет рф

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Синхронность ракетного обстрела Севастополя и террористических актов в Дагестане свидетельствует о том, что террористы управляются из одного центра, их задача - дестабилизация обстановки в РФ, это своего рода ответ противника на мирные предложения России, заявил советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский Telegram-канале. "Подлая атака киевского режима с использованием американских ракет на город Севастополь, вследствие которой погибли мирные граждане, в том числе дети. Террористические акты в Дагестане, нападения на культовые сооружения и посты полиции. Зверское убийство священника православной церкви отца Николая (Котельникова) в Дербенте. Синхронность этих преступных действий в праздник Святой Троицы в очередной раз свидетельствует о том, что все террористы управляются из одного центра", - написал Шпаковский. По его оценке, задачи по дестабилизации обстановки в Российской Федерации, распространению паники и протестных настроений в адрес рассматриваются врагами России как важное слагаемое успеха в гибридной войне. "Эскалацию обстановки следует рассматривать как ответ противника на недавние мирные предложения президента России Владимира Путина. Враг своих целей не достигнет. Внутренняя консолидация российского общества вокруг идеи победы нарастает. Каждая невинная жертва будет отомщена", - считает Шпаковский. ВСУ 23 июня в 12:15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В Дагестане был введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются. Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.

https://ria.ru/20240623/medvedev-1954914176.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1954982136.html

https://ria.ru/20240624/antonov-1954945087.html

россия

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россия, севастополь, дербент, владимир путин, вооруженные силы украины, русская православная церковь, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия