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В Дагестане обстреляли синагогу, церковь и пост ДПС, есть погибшие

В Дагестане обстреляли синагогу, церковь и пост ДПС, есть погибшие - РИА Новости, 24.06.2024

В Дагестане обстреляли синагогу, церковь и пост ДПС, есть погибшие

Злоумышленники обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь в Дербенте, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-23T18:54

2024-06-23T18:54

2024-06-24T06:25

происшествия

дербент

махачкала

республика дагестан

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Злоумышленники обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь в Дербенте, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева."По информации из дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18 часов (совпадает с мск) в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь", — сказала она.По предварительной информации, при нападении один полицейский погиб, еще один получил ранения. Подозреваемые скрылись на белом Volkswagen Polo с госномером 921.На место происшествия для установления всех обстоятельств инцидента выехали сотрудники Следственного комитета.Почти одновременно с этим в Махачкале неизвестные напали на пост ДПС на улице Ермошкина. По данным МВД, один сотрудник полиции погиб, еще шестеро пострадали.После обстрела объявлен план "Перехват", личности нападавших устанавливаются.Как сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, жертвами нападений также стали священник церкви в Дербенте и охранник церкви в Махачкале.В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов назвал произошедшее попыткой дестабилизировать ситуацию в обществе. Он подчеркнул, что все службы действуют согласно инструкции, также создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься в кратчайшие сроки в интересах безопасности жителей республики.

https://ria.ru/20240605/putin-1950829777.html

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происшествия, дербент, махачкала, республика дагестан, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале