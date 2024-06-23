https://ria.ru/20240623/sinagoga-1954930158.html

Еврейские религиозные организации сообщили об атаке на синагогу в Махачкале

Еврейские религиозные организации сообщили об атаке на синагогу в Махачкале - РИА Новости, 23.06.2024

Еврейские религиозные организации сообщили об атаке на синагогу в Махачкале

Еврейские религиозные организации сообщили РИА Новости, что во время ЧП в Махачкале атаке так же, как и в Дербенте, подверглась синагога. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T22:58

2024-06-23T22:58

2024-06-23T23:24

махачкала

вооруженные нападения во франции

республика дагестан

дербент

борух горин

российский еврейский конгресс

совет федерации рф

федерация еврейских общин россии

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Еврейские религиозные организации сообщили РИА Новости, что во время ЧП в Махачкале атаке так же, как и в Дербенте, подверглась синагога."Там (в Махачкале - ред.) тоже подожгли синагогу. Вроде потушили", - сказал РИА Новости председатель общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.Эту информацию подтвердили РИА Новости в Российском еврейском конгрессе (РЕК)."Нападение на синагогу в Дербенте было совершено около 17.50, за 40 минут до вечерней молитвы. После событий в аэропорту Махачкалы в конце октября прошлого года у синагоги во время молитвенных мероприятий постоянно дежурила полицейская машина, а внутри - сотрудники ЧОП. Полицейские и охранники приняли на себя основной удар нападавших, они оказали сопротивление и были убиты. Также террористы подожгли здание с помощью бутылок с зажигательной смесью. Масштаб ущерба будет установлен после ликвидации пожара. Аналогичное нападение было совершено на синагогу в Махачкале", - сообщили в конгрессе.Об этом, добавили в РЕК, сообщили несколько источников.

https://ria.ru/20240623/moskalkova-1954929860.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

махачкала, вооруженные нападения во франции, республика дагестан, дербент, борух горин, российский еврейский конгресс, совет федерации рф, федерация еврейских общин россии