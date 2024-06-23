https://ria.ru/20240623/sinagoga-1954930158.html
Еврейские религиозные организации сообщили об атаке на синагогу в Махачкале
Еврейские религиозные организации сообщили об атаке на синагогу в Махачкале - РИА Новости, 23.06.2024
Еврейские религиозные организации сообщили об атаке на синагогу в Махачкале
Еврейские религиозные организации сообщили РИА Новости, что во время ЧП в Махачкале атаке так же, как и в Дербенте, подверглась синагога. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T22:58
2024-06-23T22:58
2024-06-23T23:24
махачкала
вооруженные нападения во франции
республика дагестан
дербент
борух горин
российский еврейский конгресс
совет федерации рф
федерация еврейских общин россии
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Еврейские религиозные организации сообщили РИА Новости, что во время ЧП в Махачкале атаке так же, как и в Дербенте, подверглась синагога."Там (в Махачкале - ред.) тоже подожгли синагогу. Вроде потушили", - сказал РИА Новости председатель общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.Эту информацию подтвердили РИА Новости в Российском еврейском конгрессе (РЕК)."Нападение на синагогу в Дербенте было совершено около 17.50, за 40 минут до вечерней молитвы. После событий в аэропорту Махачкалы в конце октября прошлого года у синагоги во время молитвенных мероприятий постоянно дежурила полицейская машина, а внутри - сотрудники ЧОП. Полицейские и охранники приняли на себя основной удар нападавших, они оказали сопротивление и были убиты. Также террористы подожгли здание с помощью бутылок с зажигательной смесью. Масштаб ущерба будет установлен после ликвидации пожара. Аналогичное нападение было совершено на синагогу в Махачкале", - сообщили в конгрессе.Об этом, добавили в РЕК, сообщили несколько источников.
https://ria.ru/20240623/moskalkova-1954929860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, вооруженные нападения во франции, республика дагестан, дербент, борух горин, российский еврейский конгресс, совет федерации рф, федерация еврейских общин россии
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Еврейские религиозные организации сообщили об атаке на синагогу в Махачкале
Еврейские организации: во время ЧП в Махачкале атаке подверглась синагога