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Еврейские религиозные организации сообщили об атаке на синагогу в Махачкале - РИА Новости, 23.06.2024
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22:58 23.06.2024 (обновлено: 23:24 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/sinagoga-1954930158.html
Еврейские религиозные организации сообщили об атаке на синагогу в Махачкале
Еврейские религиозные организации сообщили об атаке на синагогу в Махачкале - РИА Новости, 23.06.2024
Еврейские религиозные организации сообщили об атаке на синагогу в Махачкале
Еврейские религиозные организации сообщили РИА Новости, что во время ЧП в Махачкале атаке так же, как и в Дербенте, подверглась синагога. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T22:58
2024-06-23T23:24
махачкала
вооруженные нападения во франции
республика дагестан
дербент
борух горин
российский еврейский конгресс
совет федерации рф
федерация еврейских общин россии
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Еврейские религиозные организации сообщили РИА Новости, что во время ЧП в Махачкале атаке так же, как и в Дербенте, подверглась синагога."Там (в Махачкале - ред.) тоже подожгли синагогу. Вроде потушили", - сказал РИА Новости председатель общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.Эту информацию подтвердили РИА Новости в Российском еврейском конгрессе (РЕК)."Нападение на синагогу в Дербенте было совершено около 17.50, за 40 минут до вечерней молитвы. После событий в аэропорту Махачкалы в конце октября прошлого года у синагоги во время молитвенных мероприятий постоянно дежурила полицейская машина, а внутри - сотрудники ЧОП. Полицейские и охранники приняли на себя основной удар нападавших, они оказали сопротивление и были убиты. Также террористы подожгли здание с помощью бутылок с зажигательной смесью. Масштаб ущерба будет установлен после ликвидации пожара. Аналогичное нападение было совершено на синагогу в Махачкале", - сообщили в конгрессе.Об этом, добавили в РЕК, сообщили несколько источников.
https://ria.ru/20240623/moskalkova-1954929860.html
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махачкала, вооруженные нападения во франции, республика дагестан, дербент, борух горин, российский еврейский конгресс, совет федерации рф, федерация еврейских общин россии
Махачкала, Вооруженные нападения во Франции, Республика Дагестан, Дербент, Борух Горин, Российский еврейский конгресс, Совет Федерации РФ, Федерация еврейских общин России
Еврейские религиозные организации сообщили об атаке на синагогу в Махачкале

Еврейские организации: во время ЧП в Махачкале атаке подверглась синагога

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости
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На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Еврейские религиозные организации сообщили РИА Новости, что во время ЧП в Махачкале атаке так же, как и в Дербенте, подверглась синагога.
«
"Там (в Махачкале - ред.) тоже подожгли синагогу. Вроде потушили", - сказал РИА Новости председатель общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
Эту информацию подтвердили РИА Новости в Российском еврейском конгрессе (РЕК).
"Нападение на синагогу в Дербенте было совершено около 17.50, за 40 минут до вечерней молитвы. После событий в аэропорту Махачкалы в конце октября прошлого года у синагоги во время молитвенных мероприятий постоянно дежурила полицейская машина, а внутри - сотрудники ЧОП. Полицейские и охранники приняли на себя основной удар нападавших, они оказали сопротивление и были убиты. Также террористы подожгли здание с помощью бутылок с зажигательной смесью. Масштаб ущерба будет установлен после ликвидации пожара. Аналогичное нападение было совершено на синагогу в Махачкале", - сообщили в конгрессе.
Об этом, добавили в РЕК, сообщили несколько источников.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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МахачкалаВооруженные нападения во ФранцииРеспублика ДагестанДербентБорух ГоринРоссийский еврейский конгрессСовет Федерации РФФедерация еврейских общин России
 
 
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