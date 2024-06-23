https://ria.ru/20240623/kndr-1954839847.html

В Пхеньяне прошло празднование Святой Троицы с иконой, подаренной Путиным

В Пхеньяне прошло празднование Святой Троицы с иконой, подаренной Путиным - РИА Новости, 23.06.2024

В Пхеньяне прошло празднование Святой Троицы с иконой, подаренной Путиным

В пхеньянском храме Живоначальной Троицы сегодня прошло праздничное богослужение по случаю дня Святой Троицы, в ходе которого у алтаря была размещена икона,... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T12:47

2024-06-23T12:47

2024-06-23T12:47

религия

россия

пхеньян

дальний восток

владимир путин

александр мацегора

ким чен ир

день святой троицы

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В пхеньянском храме Живоначальной Троицы сегодня прошло праздничное богослужение по случаю дня Святой Троицы, в ходе которого у алтаря была размещена икона, переданная в дар президентом России Владимиром Путиным, сообщило посольство РФ в КНДР. "23 июня с.г. в День Святой Троицы, престольного праздника нашего храма, состоялось богослужение, которое провел находящийся в Пхеньяне с архипастырским визитом владыка Феофан (Ким). Ему сослужили корейские священники иерей Владимир (Чан) и диаконы Георгий (Юн) и Павел (Пак). По случаю праздника у алтаря была размещена икона Святой Троицы, которая была преподнесена в дар Президентом России В.В.Путиным при посещении нашего храма, ставшего одним из пунктов программы его государственного визита в КНДР 18-19 июня с.г.", - говорится в сообщении дипмиссии. На праздничной службе, как отмечается, присутствовал посол Александр Мацегора, а также многочисленные дипломаты и сотрудники посольства России в КНДР. По завершении богослужения прошло организованное Комитетом православия КНДР дружеское чаепитие, перед началом которого его председатель Ю Ён Рён произнес приветственное слово. Глава российской дипмиссии, в свою очередь, поблагодарил сотрудников Комитета за их работу по поддержанию храма, важного для проживающих в Пхеньяне россиян. Ранее посольство сообщало, что в ходе посещения Путиным храма Живоначальной Троицы российского президента также встречал архиепископ Корейский Феофан (Ким). Глава государства въехал на территорию церкви под колокольный звон, ему представили председателя Православного комитета КНДР Виктора Ю и клириков Свято-Троицкого храма иерея Владимира Чана, диакона Павла Пака и диакона Георгия Юна. В храме глава Корейской епархии рассказал Путину об истории Российской духовной миссии в Корее, а также об этапах строительства православного храма в Пхеньяне. Хор Свято-Троицкого прихода исполнил храмовый тропарь и кондак, после чего было возглашено многолетие главе Российского государства. Пхеньянский храм Живоначальной Троицы был воздвигнут по инициативе предыдущего руководителя КНДР Ким Чен Ира. Корейский лидер принял решение о строительстве храма в 2002 году в ходе поездки на Дальний Восток, когда он осматривал хабаровский храм святителя Иннокентия Иркутского. Храм в Пхеньяне освятил в 2006 году митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (нынешний патриарх).

https://ria.ru/20240621/kim_chen_yn-1954423152.html

https://ria.ru/20240619/khram-1953833409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, пхеньян, дальний восток, владимир путин, александр мацегора, ким чен ир, день святой троицы, визит путина в кндр, религия