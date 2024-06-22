https://ria.ru/20240622/panikhida-1954730986.html

В Пхеньяне прошла панихида по советским воинам, освобождавшим Корею

В Пхеньяне прошла панихида по советским воинам, освобождавшим Корею - РИА Новости, 22.06.2024

В Пхеньяне прошла панихида по советским воинам, освобождавшим Корею

В Пхеньяне состоялась панихида по захороненным в КНДР советским воинам, освобождавшим Корею, а также другим гражданам СССР, внесшим вклад в восстановление... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:06

2024-06-22T15:06

2024-06-22T15:06

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Пхеньяне состоялась панихида по захороненным в КНДР советским воинам, освобождавшим Корею, а также другим гражданам СССР, внесшим вклад в восстановление страны, сообщило посольство России в КНДР. "22 июня по случаю Троицкой родительской субботы на кладбище советских граждан в столичном районе Садон состоялась панихида, которую провел архиепископ Корейский Феофан (Ким) в сослужении с настоятелем пхеньянского Святотроицкого храма иереем Владимиром (Чаном) и диаконами Георгием (Юном) и Павлом (Паком). Дипломаты и сотрудники Посольства России в КНДР во главе с Послом А.И.Мацегорой ... почтили память сражавшихся за освобождение Кореи павших советских воинов", - говорится в сообщении дипмиссии. Собравшиеся почтили память других покоящихся в Пхеньяне граждан СССР, которые внесли неоценимый вклад в восстановление народного хозяйства КНДР в первые годы становления страны. По завершении мероприятия посол РФ поблагодарил архиепископа Корейского и клириков храма Святой Живоначальной Троицы за "последовательное кропотливое служение по поддержанию духовных связей сотрудников Посольства с Родиной". В Русской православной церкви 22 июня встречают Троицкую родительскую субботу. Родительские субботы - особо выделенные в церковном календаре дни, когда в храмах поминают усопших, хотя поминовения живых и мертвых совершают в Церкви почти каждый день. Название "Троицкая" связано с тем, что эта суббота предшествует одному из 12 главных церковных праздников - дню Святой Троицы или Пятидесятнице, который в этом году отмечают 23 июня. Двадцать второго июня в России также отмечается День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941-1945) - освободительной войны народов СССР против нацистской Германии и ее союзников. Она стала важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945), в ходе которой была разгромлена милитаристская Япония и освобождена Корея, более 30 лет находившаяся в колониальной зависимости от Японской империи. Выполняя союзнический долг, СССР спустя три месяца после окончания боевых действий в Европе объявил Японии войну и 9 августа начал военные действия, в ходе которых была разгромлена японская Квантунская армия, освобождены Северо-Восточный Китай, Северная Корея, Сахалин и Курильские острова. В результате японский император уже 15 августа объявил по радио о прекращении сопротивления, а 2 сентября Япония официально капитулировала. Японские силы непосредственно в Корее разбила 25-я армия 1-го Дальневосточного фронта. В ходе стремительного наступления от Владивостока вдоль побережья Японского моря активно применялись морские десанты с захватом важных портов, в том числе, Унги и Чхончжина. Локальные боевые действия на Корейском полуострове продолжались и после приказа японского императора. Гарнизон крупнейшего порта Вонсан сдался лишь 22 августа, а для принятия капитуляции у японцев в Пхеньяне и Хамхыне пришлось высаживать воздушные десанты. К концу месяца разоружение японских войск в северных районах Кореи было завершено, части 25-й армии вышли к 38-й параллели. Японские войска южнее этой линии должны были сдаваться американскому командованию, но войска США высадились в южнокорейском Инчхоне только 8 сентября, уже после подписания Японией акта о капитуляции. Общие потери 25-й армии в Корее превысили четыре с половиной тысячи солдат и офицеров, из которых полторы тысячи погибли. В КНДР захоронения советских военнослужащих и граждан СССР имеются по всей стране, всего - 11 братских и 345 отдельных могил. По данным российского посольства, архивов министерства обороны и сведениям корейской стороны, общая численность захороненных составляет 1375 человек (546 неизвестных), в том числе 991 военнослужащий (257 неизвестных). Основная часть установленных захоронений относится к 1945-1948 годам и более позднему периоду, вплоть до 1959 года.

https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html

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