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В Пхеньяне прошла панихида по советским воинам, освобождавшим Корею - РИА Новости, 22.06.2024
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15:06 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/panikhida-1954730986.html
В Пхеньяне прошла панихида по советским воинам, освобождавшим Корею
В Пхеньяне прошла панихида по советским воинам, освобождавшим Корею - РИА Новости, 22.06.2024
В Пхеньяне прошла панихида по советским воинам, освобождавшим Корею
В Пхеньяне состоялась панихида по захороненным в КНДР советским воинам, освобождавшим Корею, а также другим гражданам СССР, внесшим вклад в восстановление... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:06
2024-06-22T15:06
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Пхеньяне состоялась панихида по захороненным в КНДР советским воинам, освобождавшим Корею, а также другим гражданам СССР, внесшим вклад в восстановление страны, сообщило посольство России в КНДР. "22 июня по случаю Троицкой родительской субботы на кладбище советских граждан в столичном районе Садон состоялась панихида, которую провел архиепископ Корейский Феофан (Ким) в сослужении с настоятелем пхеньянского Святотроицкого храма иереем Владимиром (Чаном) и диаконами Георгием (Юном) и Павлом (Паком). Дипломаты и сотрудники Посольства России в КНДР во главе с Послом А.И.Мацегорой ... почтили память сражавшихся за освобождение Кореи павших советских воинов", - говорится в сообщении дипмиссии. Собравшиеся почтили память других покоящихся в Пхеньяне граждан СССР, которые внесли неоценимый вклад в восстановление народного хозяйства КНДР в первые годы становления страны. По завершении мероприятия посол РФ поблагодарил архиепископа Корейского и клириков храма Святой Живоначальной Троицы за "последовательное кропотливое служение по поддержанию духовных связей сотрудников Посольства с Родиной". В Русской православной церкви 22 июня встречают Троицкую родительскую субботу. Родительские субботы - особо выделенные в церковном календаре дни, когда в храмах поминают усопших, хотя поминовения живых и мертвых совершают в Церкви почти каждый день. Название "Троицкая" связано с тем, что эта суббота предшествует одному из 12 главных церковных праздников - дню Святой Троицы или Пятидесятнице, который в этом году отмечают 23 июня. Двадцать второго июня в России также отмечается День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941-1945) - освободительной войны народов СССР против нацистской Германии и ее союзников. Она стала важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945), в ходе которой была разгромлена милитаристская Япония и освобождена Корея, более 30 лет находившаяся в колониальной зависимости от Японской империи. Выполняя союзнический долг, СССР спустя три месяца после окончания боевых действий в Европе объявил Японии войну и 9 августа начал военные действия, в ходе которых была разгромлена японская Квантунская армия, освобождены Северо-Восточный Китай, Северная Корея, Сахалин и Курильские острова. В результате японский император уже 15 августа объявил по радио о прекращении сопротивления, а 2 сентября Япония официально капитулировала. Японские силы непосредственно в Корее разбила 25-я армия 1-го Дальневосточного фронта. В ходе стремительного наступления от Владивостока вдоль побережья Японского моря активно применялись морские десанты с захватом важных портов, в том числе, Унги и Чхончжина. Локальные боевые действия на Корейском полуострове продолжались и после приказа японского императора. Гарнизон крупнейшего порта Вонсан сдался лишь 22 августа, а для принятия капитуляции у японцев в Пхеньяне и Хамхыне пришлось высаживать воздушные десанты. К концу месяца разоружение японских войск в северных районах Кореи было завершено, части 25-й армии вышли к 38-й параллели. Японские войска южнее этой линии должны были сдаваться американскому командованию, но войска США высадились в южнокорейском Инчхоне только 8 сентября, уже после подписания Японией акта о капитуляции. Общие потери 25-й армии в Корее превысили четыре с половиной тысячи солдат и офицеров, из которых полторы тысячи погибли. В КНДР захоронения советских военнослужащих и граждан СССР имеются по всей стране, всего - 11 братских и 345 отдельных могил. По данным российского посольства, архивов министерства обороны и сведениям корейской стороны, общая численность захороненных составляет 1375 человек (546 неизвестных), в том числе 991 военнослужащий (257 неизвестных). Основная часть установленных захоронений относится к 1945-1948 годам и более позднему периоду, вплоть до 1959 года.
https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html
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в мире, ссср, россия, япония, русская православная церковь, пхеньян
В мире, СССР, Россия, Япония, Русская православная церковь, Пхеньян
В Пхеньяне прошла панихида по советским воинам, освобождавшим Корею

В Пхеньяне прошла панихида по советским воинам, освобождавшим Корею

© Фото : Посольство России в КНДР/ВКонтактеПанихида по захороненным в КНДР советским воинам, освобождавшим Корею в Пхеньяне
Панихида по захороненным в КНДР советским воинам, освобождавшим Корею в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Посольство России в КНДР/ВКонтакте
Панихида по захороненным в КНДР советским воинам, освобождавшим Корею в Пхеньяне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Пхеньяне состоялась панихида по захороненным в КНДР советским воинам, освобождавшим Корею, а также другим гражданам СССР, внесшим вклад в восстановление страны, сообщило посольство России в КНДР.
«
"22 июня по случаю Троицкой родительской субботы на кладбище советских граждан в столичном районе Садон состоялась панихида, которую провел архиепископ Корейский Феофан (Ким) в сослужении с настоятелем пхеньянского Святотроицкого храма иереем Владимиром (Чаном) и диаконами Георгием (Юном) и Павлом (Паком). Дипломаты и сотрудники Посольства России в КНДР во главе с Послом А.И.Мацегорой ... почтили память сражавшихся за освобождение Кореи павших советских воинов", - говорится в сообщении дипмиссии.
Акции ко Дню памяти и скорби в России
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти" – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

Патриотическая акция Завтра была война на Мамаевом кургане в Волгограде, посвящённая 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти" – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Акция стартовала в Москве в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе. Там были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение.

Участницы всероссийской акции Свеча памяти на Поклонной горе в Москве, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Акция стартовала в Москве в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе. Там были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Затем автоколонна направилась из Елоховского собора к другим духовным центрам столицы – Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Это подчеркивает межконфессиональный характер акции.

Участники акции Свеча памяти на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Затем автоколонна направилась из Елоховского собора к другим духовным центрам столицы – Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Это подчеркивает межконфессиональный характер акции.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Автоколонна, в состав которой вошли Герои Советского Союза и России, ветераны боевых действий, посетили памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложили цветы к Вечному Огню.

Участники всероссийской акции Свеча памяти на Поклонной горе в Москве, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Автоколонна, в состав которой вошли Герои Советского Союза и России, ветераны боевых действий, посетили памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложили цветы к Вечному Огню.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

К акции "Свеча памяти" присоединились и жители Луганской Народной Республики.

Участники акции Свеча памяти в парке имени Горького в Луганске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

К акции "Свеча памяти" присоединились и жители Луганской Народной Республики.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 16
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду с 1992 года. Во время мероприятия молодежные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а также все желающие возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Участник акции Вахта памяти. Вечный огонь, приуроченной ко Дню памяти и скорби, в Александровском саду в Москве

Патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду с 1992 года. Во время мероприятия молодежные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а также все желающие возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 16
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В 2015 году акция "Вахта памяти. Вечный огонь" стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

Участники акции Вахта памяти. Вечный огонь, приуроченной ко Дню памяти и скорби, в Александровском саду в Москве

В 2015 году акция "Вахта памяти. Вечный огонь" стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".

Патриотическая акция Завтра была война на Мамаевом кургане в Волгограде, посвящённая 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".

© РИА Новости / Кирилл Брага
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8 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также проводится акция "Горсть Памяти", целью которой является передача земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных Сил в городе Москве.

Участница акции Свеча памяти в парке имени Горького в Луганске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Также проводится акция "Горсть Памяти", целью которой является передача земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных Сил в городе Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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9 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

На территории России в День памяти и скорби приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

Участники акции Свеча памяти в парке имени Горького в Луганске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

На территории России в День памяти и скорби приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Кроме того, всероссийская акция "Минута молчания" прошла на территории Главного храма Вооруженных сил

Участники всероссийской акции Свеча памяти на Поклонной горе в Москве, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Кроме того, всероссийская акция "Минута молчания" прошла на территории Главного храма Вооруженных сил

© РИА Новости / Максим Блинов
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11 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Весь день на Соборной площади храма ВС России будут проходить мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби в рамках марафона — акции "Я помню".

Участники акции Свеча памяти в парке имени Горького в Луганске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Весь день на Соборной площади храма ВС России будут проходить мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби в рамках марафона — акции "Я помню".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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12 из 16
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

В Минобороны добавили, что все желающие могут возложить красные гвоздики в память о погибших воинах. Для этого на площади перед храмом установили декоративную композицию с датой войны.

Участники акции Огненные картины войны на мемориальном комплексе Саур-Могила в Шахтерске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

В Минобороны добавили, что все желающие могут возложить красные гвоздики в память о погибших воинах. Для этого на площади перед храмом установили декоративную композицию с датой войны.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
13 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В конце вечера на сценической площадке у памятника "Матерям победителей" состоится традиционный концерт-спектакль "Война не скроена из ситца", основанный на воспоминаниях о женских подвигах времен Великой Отечественной и письмах с фронта.

Участники акции Свеча памяти в парке имени Горького в Луганске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

В конце вечера на сценической площадке у памятника "Матерям победителей" состоится традиционный концерт-спектакль "Война не скроена из ситца", основанный на воспоминаниях о женских подвигах времен Великой Отечественной и письмах с фронта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
14 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества.

Участники патриотической акции Огненные картины войны в Симферополе, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.

Участники патриотической акции Огненные картины войны в Симферополе, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
16 из 16

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти" – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
1 из 16

Акция стартовала в Москве в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе. Там были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 16

Затем автоколонна направилась из Елоховского собора к другим духовным центрам столицы – Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Это подчеркивает межконфессиональный характер акции.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 16

Автоколонна, в состав которой вошли Герои Советского Союза и России, ветераны боевых действий, посетили памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложили цветы к Вечному Огню.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 16

К акции "Свеча памяти" присоединились и жители Луганской Народной Республики.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 16

Патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду с 1992 года. Во время мероприятия молодежные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а также все желающие возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 16

В 2015 году акция "Вахта памяти. Вечный огонь" стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 16

Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
8 из 16

Также проводится акция "Горсть Памяти", целью которой является передача земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных Сил в городе Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 16

На территории России в День памяти и скорби приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 16

Кроме того, всероссийская акция "Минута молчания" прошла на территории Главного храма Вооруженных сил

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
11 из 16

Весь день на Соборной площади храма ВС России будут проходить мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби в рамках марафона — акции "Я помню".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
12 из 16

В Минобороны добавили, что все желающие могут возложить красные гвоздики в память о погибших воинах. Для этого на площади перед храмом установили декоративную композицию с датой войны.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
13 из 16

В конце вечера на сценической площадке у памятника "Матерям победителей" состоится традиционный концерт-спектакль "Война не скроена из ситца", основанный на воспоминаниях о женских подвигах времен Великой Отечественной и письмах с фронта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
14 из 16

Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
15 из 16

Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
16 из 16
Собравшиеся почтили память других покоящихся в Пхеньяне граждан СССР, которые внесли неоценимый вклад в восстановление народного хозяйства КНДР в первые годы становления страны. По завершении мероприятия посол РФ поблагодарил архиепископа Корейского и клириков храма Святой Живоначальной Троицы за "последовательное кропотливое служение по поддержанию духовных связей сотрудников Посольства с Родиной".
В Русской православной церкви 22 июня встречают Троицкую родительскую субботу. Родительские субботы - особо выделенные в церковном календаре дни, когда в храмах поминают усопших, хотя поминовения живых и мертвых совершают в Церкви почти каждый день. Название "Троицкая" связано с тем, что эта суббота предшествует одному из 12 главных церковных праздников - дню Святой Троицы или Пятидесятнице, который в этом году отмечают 23 июня.
© Фото : Посольство России в КНДР/ВКонтактеПанихида по захороненным в КНДР советским воинам, освобождавшим Корею в Пхеньяне
Панихида по захороненным в КНДР советским воинам, освобождавшим Корею в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Посольство России в КНДР/ВКонтакте
Панихида по захороненным в КНДР советским воинам, освобождавшим Корею в Пхеньяне
Двадцать второго июня в России также отмечается День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941-1945) - освободительной войны народов СССР против нацистской Германии и ее союзников. Она стала важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945), в ходе которой была разгромлена милитаристская Япония и освобождена Корея, более 30 лет находившаяся в колониальной зависимости от Японской империи.
Выполняя союзнический долг, СССР спустя три месяца после окончания боевых действий в Европе объявил Японии войну и 9 августа начал военные действия, в ходе которых была разгромлена японская Квантунская армия, освобождены Северо-Восточный Китай, Северная Корея, Сахалин и Курильские острова. В результате японский император уже 15 августа объявил по радио о прекращении сопротивления, а 2 сентября Япония официально капитулировала.
Акции Линия памяти и Вахта памяти. Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
Вчера, 00:12
Японские силы непосредственно в Корее разбила 25-я армия 1-го Дальневосточного фронта. В ходе стремительного наступления от Владивостока вдоль побережья Японского моря активно применялись морские десанты с захватом важных портов, в том числе, Унги и Чхончжина. Локальные боевые действия на Корейском полуострове продолжались и после приказа японского императора. Гарнизон крупнейшего порта Вонсан сдался лишь 22 августа, а для принятия капитуляции у японцев в Пхеньяне и Хамхыне пришлось высаживать воздушные десанты. К концу месяца разоружение японских войск в северных районах Кореи было завершено, части 25-й армии вышли к 38-й параллели. Японские войска южнее этой линии должны были сдаваться американскому командованию, но войска США высадились в южнокорейском Инчхоне только 8 сентября, уже после подписания Японией акта о капитуляции.
Общие потери 25-й армии в Корее превысили четыре с половиной тысячи солдат и офицеров, из которых полторы тысячи погибли. В КНДР захоронения советских военнослужащих и граждан СССР имеются по всей стране, всего - 11 братских и 345 отдельных могил. По данным российского посольства, архивов министерства обороны и сведениям корейской стороны, общая численность захороненных составляет 1375 человек (546 неизвестных), в том числе 991 военнослужащий (257 неизвестных). Основная часть установленных захоронений относится к 1945-1948 годам и более позднему периоду, вплоть до 1959 года.
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