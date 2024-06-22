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В Петербурге прошла церемония, посвященная Дню памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2024
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13:05 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/pamyat-1954706645.html
В Петербурге прошла церемония, посвященная Дню памяти и скорби
В Петербурге прошла церемония, посвященная Дню памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2024
В Петербурге прошла церемония, посвященная Дню памяти и скорби
На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в субботу состоялась церемония, посвященная Дню памяти и скорби, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:05
2024-06-22T13:05
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в субботу состоялась церемония, посвященная Дню памяти и скорби, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Двадцать второе июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная война (1941-1945) - освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, ставшая важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945). Цветы и венки к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены правительства города, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, заместитель главнокомандующего ВМФ России Владимир Касатонов, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. В церемонии также приняли участие делегации и представители Конституционного Суда, Совета Федерации и Государственной Думы, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций. Церемонии в субботу также проходят на Серафимовском, Богословском и Ново-Волковском кладбищах и в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, на мемориалах, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.
https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html
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общество, справки, ленинград, санкт-петербург, россия, александр беглов, александр гуцан, владимир касатонов, совет федерации рф, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Справки, Ленинград, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Александр Гуцан, Владимир Касатонов, Совет Федерации РФ, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Петербурге прошла церемония, посвященная Дню памяти и скорби

На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память погибших во времена ВОВ

© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаЦеремония, посвящённая Дню памяти и скорби на Пискаревском мемориальном кладбище
Церемония, посвящённая Дню памяти и скорби на Пискаревском мемориальном кладбище - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
Церемония, посвящённая Дню памяти и скорби на Пискаревском мемориальном кладбище
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в субботу состоялась церемония, посвященная Дню памяти и скорби, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Двадцать второе июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная война (1941-1945) - освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, ставшая важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).
Акции Линия памяти и Вахта памяти. Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
00:12
Цветы и венки к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены правительства города, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, заместитель главнокомандующего ВМФ России Владимир Касатонов, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. В церемонии также приняли участие делегации и представители Конституционного Суда, Совета Федерации и Государственной Думы, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.
Церемонии в субботу также проходят на Серафимовском, Богословском и Ново-Волковском кладбищах и в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, на мемориалах, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.
Путин на церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата
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ОбществоСправкиЛенинградСанкт-ПетербургРоссияАлександр БегловАлександр ГуцанВладимир КасатоновСовет Федерации РФВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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