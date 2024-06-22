В Петербурге прошла церемония, посвященная Дню памяти и скорби
На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память погибших во времена ВОВ
© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаЦеремония, посвящённая Дню памяти и скорби на Пискаревском мемориальном кладбище
Церемония, посвящённая Дню памяти и скорби на Пискаревском мемориальном кладбище
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в субботу состоялась церемония, посвященная Дню памяти и скорби, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Двадцать второе июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная война (1941-1945) - освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, ставшая важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).
Цветы и венки к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены правительства города, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, заместитель главнокомандующего ВМФ России Владимир Касатонов, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. В церемонии также приняли участие делегации и представители Конституционного Суда, Совета Федерации и Государственной Думы, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.
Церемонии в субботу также проходят на Серафимовском, Богословском и Ново-Волковском кладбищах и в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, на мемориалах, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.